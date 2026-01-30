scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

काले कपड़ों की जगह पहना बुर्का! गोंडा में छात्राओं के परफॉर्मेंस से छिड़ा विवाद; DIOS बोले- 'स्कूल में भूतों का प्ले था'

गोंडा के एक निजी कॉलेज में गणतंत्र दिवस पर छात्राओं के बुर्का पहनकर डांस करने का वीडियो वायरल होने पर हंगामा मच गया. कॉलेज प्रबंधन ने इसे 'भूतों की टोली' नामक हॉरर प्ले बताकर माफी मांगी है. DIOS ने मामले की जांच के आदेश देते हुए प्रिंसिपल और प्रबंधक को तलब किया है.

Advertisement
X
गोंडा के स्कूल का वीडियो वायरल (Photo- Screengrab)
गोंडा के स्कूल का वीडियो वायरल (Photo- Screengrab)

यूपी के गोंडा जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बुर्का पहनकर कुछ छात्राएं स्टेज पर परफॉर्म कर रही हैं. बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक निजी इंटर कॉलेज का है, जहां गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर कुछ छात्राओं ने बुर्का पहनकर डांस किया था. दावा किया गया कि ये सभी हिंदू छात्राएं हैं. जैसे ही वीडियो सामने आया हंगामा मच गया. 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कॉलेज के मैनेजर ने माफी मांग ली है. उन्होंने बताया कि ये 'भूतों की टोली' कार्यक्रम था जिसके लिए छात्राएं हॉरर परफॉर्मेंस दे रही थीं. बवाल बढ़ता देख मैनेजर ने भविष्य में ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करने का वादा किया है.

फिलहाल, वीडियो वायरल होने के बाद गोंडा के DIOS ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. इसके साथ ही कॉलेज के प्रबंधक और प्रिंसिपल को तलब भी किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे स्टेज पर छात्राएं बुर्का पहनकर परफॉर्म कर रही हैं. इस दौरान काफी संख्या में छात्र, टीचर और पैरेंट्स मौजूद थे. किसी शख्स ने इसका वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब चर्चा का विषय बना गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Former MP Brijbhushan Sharan Singh (Photo- ITG)
बृजभूषण ने खुद को सांसद पद से ऊपर बताया, बोले- लोकसभा में फिर गाड़ूंगा खंभा
गोंडा कोर्ट ने 2 को सुनाई उम्रकैद की सजा. (Photo: Representational )
UP: गोंडा कोर्ट का फैसला, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में 2 को उम्रकैद
The lover could not tolerate his girlfriend marrying someone else
मांग में सिंदूर और लाल जोड़े में सजी पूर्व प्रेमिका को देख नहीं सका प्रेमी, खेत में बुलाया और...
dogs lying on empty beds in gonda medical college ward
अस्पताल में मरीजों से भरे वॉर्ड में बेड पर लेटे मिले कुत्ते; Video वायरल
गोंडा जिला अस्पताल का वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)
पहले ऑक्सीजन पाइप पर चूहे, अब मरीजों के बेड पर कुत्ते... गोंडा जिला अस्पताल का वीडियो वायरल

वहीं, DIOS ने फोन पर बताया कि घटना मनकापुर तहसील क्षेत्र के एक स्कूल की है जिसमें भूतों का एक प्ले था. इसमें बच्चों को काला कपड़ा पहनना था. बच्चों ने कहा था कि कपड़े एक बार के बाद यूज नहीं होंगे इसलिए वह सब खुद बुर्का लाए थे. DIOS के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल/मैनेजर ने लिखित माफीनामा दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement