काले कपड़ों की जगह पहना बुर्का! गोंडा में छात्राओं के परफॉर्मेंस से छिड़ा विवाद; DIOS बोले- 'स्कूल में भूतों का प्ले था'

यूपी के गोंडा जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बुर्का पहनकर कुछ छात्राएं स्टेज पर परफॉर्म कर रही हैं. बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक निजी इंटर कॉलेज का है, जहां गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर कुछ छात्राओं ने बुर्का पहनकर डांस किया था. दावा किया गया कि ये सभी हिंदू छात्राएं हैं. जैसे ही वीडियो सामने आया हंगामा मच गया.

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कॉलेज के मैनेजर ने माफी मांग ली है. उन्होंने बताया कि ये 'भूतों की टोली' कार्यक्रम था जिसके लिए छात्राएं हॉरर परफॉर्मेंस दे रही थीं. बवाल बढ़ता देख मैनेजर ने भविष्य में ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं करने का वादा किया है.

फिलहाल, वीडियो वायरल होने के बाद गोंडा के DIOS ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं. इसके साथ ही कॉलेज के प्रबंधक और प्रिंसिपल को तलब भी किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे स्टेज पर छात्राएं बुर्का पहनकर परफॉर्म कर रही हैं. इस दौरान काफी संख्या में छात्र, टीचर और पैरेंट्स मौजूद थे. किसी शख्स ने इसका वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब चर्चा का विषय बना गया है.

वहीं, DIOS ने फोन पर बताया कि घटना मनकापुर तहसील क्षेत्र के एक स्कूल की है जिसमें भूतों का एक प्ले था. इसमें बच्चों को काला कपड़ा पहनना था. बच्चों ने कहा था कि कपड़े एक बार के बाद यूज नहीं होंगे इसलिए वह सब खुद बुर्का लाए थे. DIOS के मुताबिक वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल/मैनेजर ने लिखित माफीनामा दिया है.

