बिना चीनी भी मीठी बनेगी चाय, स्वाद लगेगा गजब! बस डालें ये 6 चीजें और पाएं वही जबरदस्त मिठास

चाय के बिना दिन की शुरुआत अधूरी लगती है. भारतीय सिर्फ सुबह ही नहीं, बल्कि शाम के समय भी चाय पीना पसंद करते हैं. लोगों का मानना है कि चाय पीने से उनकी थकान उतर जाती है. यूं तो चाय पीने में स्वादिष्ट लगती है, लेकिन इसमें डलने वाली चीनी इसे सेहत के लिए नुकसानदायक बनाती है. अगर हर कप चाय में चीनी की मिठास शामिल है तो धीरे-धीरे इसकी मात्रा कम करना समझदारी हो सकती है. खासकर जो लोग अपनी डाइट में एक्स्ट्रा चीनी घटाना चाहते हैं वो लोग सोचते हैं कि उनके लिए चाय छोड़ना ही एकमात्र ऑप्शन बचता है.



लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप चीनी के बिना भी टेस्टी और मीठी चाय बना सकते हैं. आजकल लोग नेचुरल स्वाद और हेल्दी ऑप्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि चीनी की जगह कुछ नेचुरल चीजें डालकर चाय को मीठा बनाने के तरीके ट्रेंड में हैं. चलिए जानते हैं क्या डालकर आप अपनी चाय को बिना चीनी डाले भी मीठा कर सकते हैं. चलिए जानते हैं चीनी की जगह चाय में क्या-क्या डाल सकते हैं.



1. स्टीविया से मिलेगी तेज मिठास: अगर आप चीनी की जगह ऐसा ऑप्शन चाहते हैं, जो बहुत कम मात्रा में ही चाय को मीठा कर दे तो स्टीविया आजमा सकते हैं. ये पौधे से मिलने वाला स्वीटनर है और चीनी की तुलना में काफी ज्यादा मीठा होता है. इसलिए इसे चाय में बहुत थोड़ी मात्रा में ही डालना काफी हो सकता है. स्टीविया पत्तियों, पाउडर या ड्रॉप्स के रूप में भी मिलता है.

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2. खजूर देगा नेचुरल मिठास: इस लिस्ट में दूसरा नाम खजूर का आता है. आप खजूर का पाउडर, पेस्ट या सिरप का इस्तेमाल करके भी चाय का स्वाद बदल सकता है. खासकर दूध वाली चाय में खजूर का पेस्ट अच्छी तरह घुल जाता है और इसमें हल्की नेचुरल मिठास आती है. अगर आपको चाय में थोड़ी रिच और अलग तरह की मिठास पसंद है, तो ये ऑप्शन ट्राई किया जा सकता है.

3. गुड़ वाली चाय का स्वाद है अलग: चीनी की जगह गुड़ डालकर चाय बनाने का चलन नया नहीं है. गुड़ चाय को अलग स्वाद और रंग देता है. हालांकि इसे चीनी का 'लो-कैलोरी' ऑप्शन समझना सही नहीं होगा, क्योंकि गुड़ में भी शुगर और कैलोरी होती हैं. इसलिए अगर आप गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है.

4. कोकोनट शुगर से बदल जाएगा चाय का फ्लेवर: नारियल से तैयार कोकोनट शुगर भी चाय में इस्तेमाल की जा सकती है. इसका स्वाद नॉर्मल चीनी से अलग और थोड़ा कैरामेल जैसा महसूस हो सकता है. ये उन लोगों के लिए एक ऑप्शन है जो चाय में सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि थोड़ा अलग फ्लेवर भी चाहते हैं. हालांकि इसे भी सीमित मात्रा में लेना बेहतर है.

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5. दालचीनी और सौंफ से बिना स्वीटनर के मिठास: अगर आपका मकसद चाय में किसी तरह की एक्स्ट्रा शुगर या स्वीटनर डालना कम करना है, तो मसालों से स्वाद बढ़ाने का तरीका काम आ सकता है. चाय बनाते समय थोड़ी दालचीनी या सौंफ डालने से उसमें हल्का मीठा-सा स्वाद और अच्छी खुशबू आती है. इससे चाय का फ्लेवर भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है.

6. मिश्री: मिश्री को कई लोग चीनी से अच्छा मानकर चाय में डालते हैं, लेकिन ये भी मूल रूप से शुगर ही है. इसलिए अगर आपका लक्ष्य डाइट में एक्स्ट्रा चीनी कम करना है, तो मिश्री डालने से खास फायदा नहीं होगा. इसे भी सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए.

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