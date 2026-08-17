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Quote of The Day: तबाही से बचना है, तो आज ही इन 5 लोगों से तोड़ लें सारे रिश्ते!

Quote of The Day: जानिए उन 5 तरह के लोगों के बारे में जिन्हें महात्मा विदुर ने जीवन में शांति, सफलता और तबाही से बचने के लिए तुरंत छोड़ने की सलाह दी है.

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Quote of The Day 17 August 2026
Quote of The Day 17 August 2026

Quote of The Day: महाभारत काल के सबसे बुद्धिमान और दूरदर्शी नीति-कारों में महात्मा विदुर का नाम सबसे ऊपर आता है. विदुर नीति में जीवन को बेहतर, शांत और सफल बनाने के जो तरीके बताए गए हैं, वे आज के समय में भी पूरी तरह से सही बैठते हैं. जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत संगति इंसान को हमेशा नीचे गिराती है.

यदि आप अपनी लाइफ और करियर में शांति और सफलता चाहते हैं, तो विदुर नीति के अनुसार इन 5 तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए:

पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग: जो लोग आपके सामने तो आपकी बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन आपके जाते ही आपकी बुराई करने लगते हैं, उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए. ऐसे लोग समय आने पर सबसे बड़ा धोखा देते हैं,  ये लोग समाज में आपकी छवि बिगाड़ सकते हैं.

जल्दबाजी में फैसले लेने वाले लोग: जो लोग बिना सोचे-समझे हर काम हड़बड़ी में करते हैं, वे खुद तो मुश्किल में फंसते ही हैं, साथ ही अपने साथ काम करने वालों को भी बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं. किसी भी काम में सफलता पाने के लिए धैर्य और समझदारी बहुत जरूरी है.

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दूसरों को दुख देने की सोचने वाले: जो लोग हमेशा दूसरों को परेशान करने या नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते रहते हैं, उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए. ऐसे लोग बुरे वक्त में कभी काम नहीं आते और मन में हमेशा शक पैदा करते हैं.

सम्मान न देने वाले लोग: विदुर नीति कहती है कि जो व्यक्ति आपको इज्जत नहीं देता, उसके साथ रहने से आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है. ऐसे स्वार्थी लोग अपने फायदे के लिए कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं.

बात-बात पर गुस्सा करने वाले लोग: जिन लोगों को छोटी-छोटी बात पर बहुत गुस्सा आता है, वे गुस्से में अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं. ऐसे क्रोधी लोगों के साथ रहने से हमेशा तनाव का माहौल रहता है, जिससे मानसिक शांति खत्म होती है.

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