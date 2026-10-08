scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लखनऊ: जब इकाना स्टेडियम-प्लासियो मॉल तक पहुंच गया गोमती का पानी, हेल्पलाइन नंबर जारी

गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से लखनऊ के इकाना स्टेडियम और प्लासियो मॉल के पास जलभराव हो गया था. एलडीए ने नालों पर चेकडैम बनाकर और बोल्डर पिचिंग के जरिए पानी के प्रवाह को रोककर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है. फिलहाल अंडरपास में यातायात सामान्य है और प्रशासन 24 घंटे निगरानी रख रहा है.

Advertisement
X
लखनऊ में पलासियो मॉल तक पहुंच गया था पानी (Photo- Screengrab)
लखनऊ में पलासियो मॉल तक पहुंच गया था पानी (Photo- Screengrab)

लखनऊ में गोमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों में पानी भर गया, जिससे कई इलाकों में अव्यवस्था फैल गई. हालांकि, फौरन एक्शन लेते हुए एलडीए और ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने मोर्चा संभालकर नालों पर चेकडैम बनाए, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में आई और पानी का स्तर घटने लगा. आइए जानते हैं प्रशासन का क्या कहना है और हालात क्या है... 

फिलहाल, लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की टीम ने इकाना स्टेडियम, फीनिक्स पलासियो मॉल और शहीद पथ सर्विस लेन पर गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने और नालों के बैकफ्लो से हुए जलभराव पर नियंत्रण पा लिया है. नदी का पानी बढ़ने के कारण 6-7 अक्टूबर को इकाना स्टेडियम के पीछे से पानी गोमती नगर विस्तार के सेक्टर-7 और आसपास के इलाकों में दाखिल हो गया था. एलडीए अधिकारियों ने जेसीबी और बोल्डर पिचिंग की मदद से फौरी तौर पर चेकडैम बनाकर पानी के प्रवाह को रोका. 

नालों के बैकफ्लो से बढ़ा जलभराव का खतरा

सम्बंधित ख़बरें

aaradhana mishra lucknow protest
लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग पर चढ़ीं आराधना मिश्रा
shreyas iyer century india west indies
कोच की सलाह से कैसे बदली Shreyas Iyer की बल्लेबाजी तकनीक
indigo flight from patna to lucknow
17,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश में टला बड़ा विमान हादसा
Lightning hits IndiGo plane
आसमान में बिजली गिरने से पिचक गया इंडिगो का प्लेन, पायलट ने सूझबूझ से बचाई यात्रियों की जान
Severe flood situation in Lucknow.
किचन-बेडरूम डूबे, छतों पर काटी रात... बाढ़ से बेहाल लखनऊ में बोट का सहारा!

वहीं, बुधवार शाम 6 बजे गोमती नदी का जलस्तर 107.24 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी स्तर से 1.26 मीटर नीचे है. लखनऊ विकास प्राधिकरण के वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि नदी में पानी का दबाव बढ़ने से उससे जुड़े नालों में बैकफ्लो शुरू हो गया था. इसी बैकफ्लो के कारण शहीद पथ की सर्विस लेन, इकाना स्टेडियम और फीनिक्स पलासियो मॉल के पास गंभीर जलभराव हुआ. सुरक्षा के लिहाज से फीनिक्स पलासियो मॉल की ओर जाने वाली सर्विस लेन को बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया. 

Advertisement

24 घंटे मुस्तैद एलडीए, हेल्पलाइन नंबर जारी

एलडीए की ओर से 5 अक्टूबर से ही एहतियात के तौर पर 8-8 घंटे की तीन शिफ्टों में अधिकारियों और अभियंताओं की 24×7 ड्यूटी लगाई गई थी. 6 अक्टूबर को पानी प्रवेश करने पर निगरानी टीम की सूचना पर अतिरिक्त अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली. एलडीए ने जनता की सुविधा के लिए सहायक अभियंता राहुल वर्मा का मोबाइल नंबर 9918006069 और टोल-फ्री नंबर एक्टिव किया है, ताकि जलभराव से जुड़ी समस्या की जानकारी दी जा सके. 

अंडरपास में यातायात सामान्य, ट्रैफिक पुलिस सतर्क

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, इकाना तिराहे से प्लासियो चौराहा होते हुए बाईपास तक मार्ग के दोनों ओर जलभराव रहा. हालांकि, इकाना अंडरपास और प्लासियो अंडरपास में कोई जलभराव नहीं है और वहां से यातायात सामान्य रूप से चलता रहा. एसीपी ट्रैफिक दक्षिणी राधारमण के नेतृत्व में यातायात पुलिस सतर्क दृष्टि रखते हुए लगातार निगरानी कर रही है, जिससे आवाजाही में कोई रुकावट न आए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ऑनलाइन शॉपिंग में आपके लिए रिटर्न नॉर्मल है... मगर इससे व्यापारी को कितना नुकसान होता है? |
    2 मिनट प्लैंक करना मुश्किल, 61 साल की महिला ने 5 घंटे तक किया... VIDEO |
    लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा, इकाना स्टेडियम और प्लासियो मॉल के पास जलभराव, हेल्पलाइन नंबर जारी |
    यूक्रेन में फिर आसमान से बरसी आग! रूसी मिसाइल अटैक में अब 30 लोगों की गई जान |
    कभी डॉन, कभी फौजी, कभी सनकी पति... स्क्रीन पर नाना पाटेकर का दमदार ट्रांसफॉर्मेशन, हर रोल में छोड़ते गए छाप |
    नशा, नौकरी, शिक्षा और अस्पताल... पंजाब के मुद्दों पर BJP-AAP-कांग्रेस में बहस |
    अचानक आ जाए कार्डियक अरेस्ट... फिर क्या करें, ऐसे बच सकती है जान |
    लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन, बैरिकेडिंग पर चढ़ीं आराधना मिश्रा, हिरासत में ली गईं |
    ‘अब करो कॉपी’ लिखकर SSB कैंप उड़ाने का AI Video इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट, 24 घंटे में आरोपी पहुंचा जेल |
    Kele Ke Phool Ki Sabji: नाना पाटेकर को बहुत पसंद थी केले के फूल की सब्जी, घर पर बनाना है बहुत आसान
    Advertisement