Ghaziabad Triple Suicide: भारतीय नहीं, कोरियन लड़के थे पसंद, शादी करने की चाह... तीन बहनों के सुसाइड केस में नया खुलासा

गाजियाबाद में तीन सगी नाबालिग बहनों के सुसाइड मामले ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है. यह घटना थाना टीला मोड़ क्षेत्र स्थित भारत सिटी की है, जहां तीन बहनों ने नौवीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं. पुलिस ने बताया कि लड़कियां किसी कोरियन लड़के से शादी करना चाहती थी. लड़कियों को कोरियन कल्चर को इतना पसंद था उनका परिवार भी बेहद चिंता में था. इसी के चलते उसने मोबाइल ले लिया था.

और पढ़ें

बता दें, कोरियन कल्चर की खासियत यह मानी जाती है कि के-ड्रामा और के-पॉप प्यार और पारिवारिक भावनाओं पर आधारित होते हैं, जिससे लोग आसानी से जुड़ जाते हैं. कोरिया की आधुनिक और पारंपरिक जीवनशैली, के-फूड, फैशन और के-ब्यूटी भी युवाओं को आकर्षित करती है. यही कारण है भारत में ott प्लेटफॉर्म पर कोरियन फिल्म, सीरियल और मूवीज को खूब पसंद किया जा रहा है.

पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात करीब 2 बजे तीनों बहनों ने कमरे को अंदर से बंद किया. इसके बाद स्टूल रखकर एक-एक करके बालकनी से छलांग लगा दी. पड़ोसियों ने शुरुआती पल में इसे किसी परिवार की घटना समझा, लेकिन कुछ ही देर में पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

मौके से सुसाइड नोट और 8 पन्नों की डायरी बरामद

मृतक बहनों के नाम निशिका 16 साल, प्राची 14 साल और पाखी 12 साल बताए गए हैं. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार मौके से एक पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिस पर मम्मी पापा सॉरी लिखा है. साथ ही घर से 8 पन्नों की डायरी भी मिली है. डायरी में बच्चियों ने लिखा है कि वो कोरियन कल्चर, K-POP, कोरियन मूवीज, शोज, म्यूजिक और यूट्यूबर्स से काफी प्रभावित थीं.

Advertisement

डायरी में यह भी लिखा है कि परिवार ने उनका मोबाइल बंद कर दिया था और वे कोरियन कल्चर से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में किसी ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम या कोरियन लव गेम का कोई तथ्य सामने नहीं आया है. बच्चियां सामान्य गेम्स खेलती थीं, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध होते हैं.

पुलिस ने साफ किया, टास्क बेस्ड गेम या कोरियन लव गेम का कोई सबूत नहीं

इस केस में यह जानकारी भी सामने आई है कि बच्चियों के पिता चेतन ने दो शादियां की थीं. दूसरी शादी उन्होंने अपनी सगी साली से की थी. दोनों पत्नियों से पांच बच्चे हुए, जिनमें से तीन बेटियों ने आत्महत्या कर ली. इस घटना पर डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल के अनुसार, मोबाइल एडिक्शन बढ़ने के बाद परिवार ने मोबाइल इस्तेमाल पर रोक लगाई थी. पुलिस ने मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज कर लिए हैं. फोरेंसिक जांच का इंतजार किया जा रहा है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----