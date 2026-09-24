गाजियाबाद: नामी रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेशन की सब्जी में मिला कॉकरोच, जांच के बाद रसोई सील

गाजियाबाद के मोहन नगर में आईटीएस कॉलेज के पास स्थित एक मशहूर रेस्टोरेंट की रसोई में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा. कुछ दिन पहले इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंची एक युवती की सब्जी में मरा हुआ कॉकरोच मिलने की शिकायत की थी. घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया. इसके बाद खाद्य विभाग की टीम रेस्टोरेंट पहुंची और रसोई की जांच की.

और पढ़ें

प्रशासन के अनुसार जांच के दौरान ग्राहक की शिकायत सही पाई गई. रेस्टोरेंट की रसोई में साफ-सफाई को लेकर भी कमियां मिलीं. जांच के दौरान डीप फ्रीजर की हालत खराब मिली और उसके अंदर कीड़े पाए गए. खाद्य विभाग की टीम ने रेस्टोरेंट से मस्टर्ड ऑयल, पानी, पनीर और सॉस समेत कई खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं. इन सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा. जांच के बाद रेस्टोरेंट प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है. साथ ही खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा किए जाने तक रेस्टोरेंट की रसोई बंद रखने के आदेश दिए गए हैं. अब खाद्य पदार्थों के सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पूरा मामला एक परिवार के रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचने के बाद सामने आया था. युवती दिव्या परिहार अपने भाई गोपाल समेत छह लोगों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए रेस्टोरेंट पहुंची थीं. परिवार के लोग खाना खा रहे थे. इसी दौरान उनकी टेबल पर परोसी गई सब्जी में मरा हुआ कॉकरोच दिखाई दिया. सब्जी में कॉकरोच मिलने के बाद परिवार ने इसकी शिकायत रेस्टोरेंट के स्टाफ और मैनेजर से की. दिव्या के मुताबिक, शिकायत के बाद करीब आधे घंटे तक स्टाफ और परिवार के बीच बहस होती रही. उनका कहना है कि इस दौरान रेस्टोरेंट की ओर से केवल माफी मांगकर मामले को खत्म करने का प्रयास किया गया. दिव्या का आरोप है कि उन्हें न तो शेफ से मिलवाया गया और न ही इस बात का आश्वासन दिया गया कि जिस सब्जी में कॉकरोच मिला था, उसे आगे दूसरे ग्राहकों को नहीं परोसा जाएगा. घटना के दौरान स्टाफ ने वीडियो बनने से पहले टेबल से खाना भी हटा दिया था. हालांकि, दिव्या के पास सब्जी में मिले कॉकरोच की फोटो मौजूद थी.

Advertisement

छह लोगों का करीब 1500 रुपये आया था बिल

दिव्या परिहार अपने भाई गोपाल समेत छह लोगों के साथ रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पहुंची थीं. छह लोगों के खाने का बिल करीब 1500 रुपये बना था. लेकिन खाने में मरा हुआ कॉकरोच मिलने के बाद परिवार ने बिल देने से इनकार कर दिया. परिवार की शिकायत और घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला प्रशासन तक पहुंचा. इसके बाद खाद्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रेस्टोरेंट की रसोई की जांच करने का फैसला लिया. बुधवार को खाद्य विभाग की टीम रेस्टोरेंट पहुंची और वहां मौजूद खाद्य सामग्री तथा रसोई की साफ-सफाई की स्थिति की जांच की.

रसोई में गंदगी और टूटा डीप फ्रीजर मिला

खाद्य विभाग की टीम ने जांच के दौरान रसोई में साफ-सफाई से जुड़े मानकों को भी देखा. प्रशासन के अनुसार रसोई में गंदगी मिली और खाद्य सुरक्षा से जुड़े मानकों का पालन होता हुआ नहीं पाया गया. जांच के दौरान डीप फ्रीजर की हालत भी खराब मिली. बताया गया कि डीप फ्रीजर टूटा हुआ था और उसके अंदर कीड़े पाए गए. रसोई की स्थिति और वहां मिली कमियों को देखते हुए खाद्य विभाग ने खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए. टीम ने मस्टर्ड ऑयल, पानी, पनीर और सॉस समेत कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं. इन नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा. रिपोर्ट आने के बाद खाद्य विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

एडीएम सिटी भी पहुंचे मौके पर

बुधवार को एडीएम सिटी विकास कश्यप भी खाद्य विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उनकी मौजूदगी में रेस्टोरेंट की रसोई की जांच की गई. प्रशासन के अनुसार, जांच में ग्राहक की ओर से की गई शिकायत सही पाई गई. इसके अलावा रसोई में खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़े मानकों में भी कमियां मिलीं. जांच के बाद रेस्टोरेंट प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है. प्रशासन की ओर से साफ किया गया कि जब तक रसोई में खाद्य सुरक्षा से जुड़े जरूरी मानक पूरे नहीं किए जाते, तब तक रेस्टोरेंट की रसोई बंद रहेगी. अब लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

अब सैंपल रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल इस मामले में अगला कदम खाद्य पदार्थों के सैंपल की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा. खाद्य विभाग ने मस्टर्ड ऑयल, पानी, पनीर और सॉस समेत कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं. रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि जांच के दौरान लिए गए खाद्य पदार्थ मानकों के अनुरूप हैं या नहीं. प्रशासन ने रेस्टोरेंट प्रबंधन को नोटिस जारी कर दिया है और मानक पूरे होने तक रसोई बंद रखने के आदेश दिए हैं. खाने में मरा हुआ कॉकरोच मिलने की शिकायत से शुरू हुआ यह मामला अब खाद्य सुरक्षा जांच तक पहुंच गया है. एक तरफ ग्राहक की शिकायत के बाद वायरल हुआ वीडियो है तो दूसरी तरफ प्रशासन की जांच में रसोई की साफ-सफाई और डीप फ्रीजर से जुड़ी कमियां सामने आई हैं.

---- समाप्त ----