रेलवे की तरह मेट्रो स्टेशन पर क्यों नहीं दिखता फ्री वाला 'शीतल जल'?

आपने कभी गौर किया है कि जिस तरह भारतीय रेलवे के स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था होती है, वैसा सिस्टम दिल्ली मेट्रो में क्यों नहीं है. अगर आपको मेट्रो में सफर करते वक्त प्यास लगती है तो आपको पानी खरीदकर ही पानी पड़ता है. मेट्रो में फ्री पानी की व्यवस्था नहीं होती है. कभी आपने सोचा है कि मेट्रो में फ्री पीने के पानी की व्यवस्था क्यों नहीं होती. कई लोगों को लगता है कि स्टेशन जैसी जगह पर कम से कम पीने का पानी तो मुफ्त मिलना ही चाहिए. लेकिन क्या मेट्रो प्रशासन के लिए ऐसा करना जरूरी है?

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क्यों नहीं मिलता पीने का पानी?

दरअसल, जो लोग ये मानते हैं कि मेट्रो स्टेशन पर फ्री पानी मिलना चाहिए और ये रेलवे की तरह पानी तो देना अनिवार्य है तो उन्हें बता दें कि नियमों के हिसाब से ऐसा नहीं है. ये मेट्रो कॉरपोरेशन का फैसला है कि वो पानी देंगे या नहीं. उनके लिए फ्री में पीने वाले पानी की सुविधा देना अनिवार्य नहीं है. साल 2023 में राज्यसभा में दिल्ली मेट्रो में यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर सवाल पूछा गया था. सवाल में मुफ्त पीने के पानी का मुद्दा भी उठाया गया था.

सरकार से पूछा गया था कि मेट्रो में मुफ्त पीने का पानी और टॉयलेट की सुविधा क्यों नहीं दी जाती? इस सवाल पर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यसभा में बताया कि मुफ्त पीने का पानी और टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला संबंधित मेट्रो रेल प्रशासन के दायरे में आता है. यानी ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत दिल्ली मेट्रो के लिए हर स्टेशन पर मुफ्त पानी उपलब्ध कराना अनिवार्य हो. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है.

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संसद में दिए गए जवाब के मुताबिक, डीएमआरसी ने स्टेशनों पर दुकानों, कियोस्क और वॉटर एटीएम के जरिए भुगतान के आधार पर पीने के पानी की व्यवस्था की है. यानी अगर आपको बोतलबंद पानी या वॉटर एटीएम से पानी लेना है, तो उसके लिए भुगतान करना पड़ सकता है.

ऐसे मिल सकता है फ्री पीने का पानी...

लेकिन, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पैसे नहीं है तो आपको पीने का पानी ही नहीं मिलेगा. इस बारे में डीएमआरसी ने सभी स्टेशन स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि मांगने पर यात्रियों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए. ऐसे में अगर आपको पीने के लिए पानी चाहिए, तो स्टेशन स्टाफ से पानी मांगा जा सकता है. आप स्टेशन स्टाफ से पीने का पानी मांग सकते हैं. वैसे आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो में भले ही फ्री में पानी नहीं मिलता है, लेकिन लखनऊ और जयपुर मेट्रो में पानी की भी व्यवस्था है.



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