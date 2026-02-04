scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गेम की लत से क्यों सुसाइड कर लेते हैं बच्चे? मनोवैज्ञानिक ने बताई वजह और पैरेंट्स को दी खास सलाह

गाजियाबाद में तीन सगी बहनों ने एक साथ सुसाइड कर लिया. अब तक जानकारी सामने आई है कि तीनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. क्योंकि तीनों ऑनलाइन कोरियन गेम की लत से परेशान थीं.

Advertisement
X
गेमिंग की लत को लेकर मनोवैज्ञानिक के टिप्स. (Photo: Screengrab)
गेमिंग की लत को लेकर मनोवैज्ञानिक के टिप्स. (Photo: Screengrab)

गाजियाबाद में 3 सगी बहनों के सुसाइड मामले में मनोवैज्ञानिक राजीव शर्मा ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि गेम ने बच्चियों की दिमाग को पूरी तरह अंदर से भ्रमित कर दिया था. गेम की आदी होने के चलते बच्चियां 24 घंटे उसी के बारे में सोच रही थीं. जिससे वे डिप्रेशन में थीं. इसलिए पैरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है और बच्चों को ऐसी चीजों से दूर रखना चाहिए.

शर्मा के मुताबिक जैसा कि बच्चियां पिछले 2 वर्षों से स्कूल नहीं जा रही थीं और घर पर ही रह रही थीं. उनका कोई रूटीन नहीं था. साथ ही ये सभी अन्य बच्चों से भी कटे हुए थे. सभी बच्चियों पर गेम हावी था. जिसके चलते ये रात में भी उठकर गेम खेलते होंगी. इस स्थिति में अगर पहला बच्चा जो कदम उठाता है, वही दूसरा और तीसरा या अन्य बच्चे भी उठाते हैं. 

यह भी पढ़ें: ऑनलाइन गेम की वजह से तीनों बहनों ने नहीं किया सुसाइड, गाजियाबाद केस में नया ट्विस्ट

सम्बंधित ख़बरें

गाजियाबाद में तीन सगी बहनों के सुसाइड मामले में बड़ा खुलासा. (Photo: Screengrab)
'सॉरी मम्मी-सॉरी पापा...', गेम का टास्क पूरा कर कूद गईं 3 बहनें
Ratlam Girl sex racket
'14 की उम्र से देखे देह के ग्राहक, अब उस देहरी कभी नहीं लौटूंगी'
ऑनलाइन गेम की वजह से तीनों बहनों ने नहीं किया सुसाइड, गाजियाबाद केस में नया ट्विस्ट
शायर मुनव्वर राना की बेटी ने पति के खिलाफ दर्ज कराया केस. (Photo: Screengrab)
'मुझे नहीं पता कि...' बहन के ट्रिपल तलाक केस में क्या बोलीं उरूसा राना
अरुण ने गाजियबाद में तीन बहनों को बालकनी से कूदते हुए सबसे पहले देखा (Photo: ITG)
'मैंने समझा कपल है, रात दो बजे का वो सीन...' ट्रिपल सुसाइड के चश्मदीद अरुण की जुबानी

शर्मा के मुताबिक ऐसी स्थिति में बच्चों पर इमोशनल चीजें भी काम करती हैं. साथ ही उनमें डर और उदासी भी होती है. अगर बच्चों की उम्र कम होती है तो वे लगातार यही सोचते हैं कि बिना ये चीज किए नहीं रह सकते हैं. यही वजह है कि बच्चे इस तरह के कदम उठा लेते हैं. इसके अलावा बच्चे इस स्थिति में एक दूसरे को खुद से अकेला भी नहीं छोड़ते हैं.

Advertisement

पैरेंट्स इन बातों का रखें ध्यान

फैमिली किन चीजों का ध्यान रख सकती है जिनसे उन्हें पता लगे कि उनके बच्चे काफी गंभीर स्ट्रेस में हो सकते हैं. उसमें सबसे पहले तो है सोशल आइसोलेशन यानी अकेलापन. चाहे वो दो, तीन बच्चों का मिलके हो या एक बच्चा खुद से अकेला रहता हो. उसकी नींद का पैटर्न बदलना, स्कूल ना जाना और मूड स्विंग्स होना. इसके अलावा होपलेस फील करना, अकेलापन महसूस करना आदि है. पैरेंट्स को अगर ये चीचें दिखें तो बच्चों की काउंसलिंग करना चाहिए और उनका विशेष ध्यान देना चाहिए. 

फिलहाल इस सुसाइड केस में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. बच्चों के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. कूदने के लिए बच्चों ने दो स्टेप वाली सीढ़ी का इस्तेमाल किया, किसके कहने पर वो ये गेम खेलना शुरू की जांच जारी है. सुसाइड नोट में कोरियन कल्चर का जिक्र है. जानकारी यह भी सामने आई है कि कुछ दिन से परिवार ने मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसके अलावा सुसाइड से पहले कमरे में परिवार संग खिंची गई फोटो भी बिखरी मिली.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement