scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऑनलाइन गेम की वजह से तीनों बहनों ने नहीं किया सुसाइड, गाजियाबाद केस में नया ट्विस्ट

गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड केस में पुलिस जांच ने बड़ा खुलासा किया है. सूत्रों के मुताबिक, तीनों बहनों की मौत किसी ऑनलाइन गेम या कोरियन लव गेम की वजह से नहीं हुई. डायरी में सामने आया है कि बच्चियां कोरियन कल्चर, K-POP और कोरियन कंटेंट की आदी थीं. मोबाइल बंद होने और डिजिटल दुनिया से दूरी ने उन्हें गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया.

Advertisement
X
गाजियाबाद सुसाइड केस में नया खुलासा हो रहा है (Photo ITG)
गाजियाबाद सुसाइड केस में नया खुलासा हो रहा है (Photo ITG)

गाजियाबाद के जिस ट्रिपल सुसाइड केस की चर्चा सुबह से हो रही थी, अब उस पर पुलिस जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है. शुरुआती दौर में जिस घटना को ऑनलाइन गेम या किसी कथित कोरियन लव गेम से जोड़कर देखा जा रहा था, पुलिस सूत्रों ने उस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया है. जांच में सामने आया है कि तीनों नाबालिग बहनों की मौत किसी ऑनलाइन गेम की वजह से नहीं हुई है. हो सकता है यह घटना मोबाइल बंद किए जाने, डिजिटल दुनिया से कटने और कोरियन कल्चर की गहरी लत से पैदा हुए मानसिक दबाव का नतीजा हो सकती है.

कोरियन लव गेम जैसी कोई चीज नहीं

पुलिस सूत्रों ने आज तक को बताया कि अब तक की जांच में किसी भी तरह के कोरियन लव गेम या ऑनलाइन सुसाइड चैलेंज का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. न तो मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच में और न ही डायरी के पन्नों में किसी ऐसे गेम या टास्क का जिक्र है, जो सीधे तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाता हो. सूत्रों के मुताबिक, यह मामला किसी संगठित ऑनलाइन गेम का नहीं, बल्कि डिजिटल कंटेंट की लत और उससे अचानक दूरी का है.

सम्बंधित ख़बरें

ghaziabad triple suicide
क्या था मौत वाला Task? गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड में मोबाइल खंगाल रही पुलिस
अरुण ने गाजियबाद में तीन बहनों को बालकनी से कूदते हुए सबसे पहले देखा (Photo: ITG)
'मैंने समझा कपल है, रात दो बजे का वो सीन...' ट्रिपल सुसाइड के चश्मदीद अरुण की जुबानी
Ghaziabad three sisters suicide case
गाज‍ियाबाद में 3 सगी बहनों ने क्यों 9वीं मंज‍िल से कूदकर दे दी जान, जानें पूरा मामला
Three real sisters committed suicide in ghaziabad
गाजियाबाद में तीन सगी बहनों ने किया सुसाइड
indian women playing online game
ब्लू व्हेल से कोरियन लवर तक... ऑनलाइन चैलेंज कैसे बन जाता है जानलेवा?

8 पन्नों की डायरी और ‘WE LOVE KOREAN CULTURE’

घटनास्थल से पुलिस को 8 पन्नों की एक डायरी बरामद हुई है, जिसे इस केस की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा है. डायरी में तीनों बच्चियों ने अपने मन की बातें लिखी हैं. सूत्रों के मुताबिक, बच्चियों ने साफ लिखा है कि वे कोरियन कल्चर से बेहद प्रभावित थीं और उससे अलग रहना उनके लिए असहनीय हो गया था. डायरी में कोरियन कल्चर, K-POP, कोरियन म्यूजिक, कोरियन मूवीज, कोरियन शॉर्ट फिल्म्स, कोरियन शोज और कोरियन सीरीज का बार-बार जिक्र है. एक जगह अंग्रेजी में लिखा गया है WE LOVE KOREAN CULTURE. पुलिस का कहना है कि यह केवल पसंद या शौक नहीं था, बल्कि धीरे-धीरे यह एक तरह की लत बन चुका था.

Advertisement

मोबाइल बंद हुआ, बढ़ गया तनाव

जांच में सामने आया है कि कुछ समय पहले परिवार ने बच्चियों के मोबाइल फोन इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. इसी बात को लेकर डायरी में बच्चियों ने अपनी परेशानी भी दर्ज की है. उन्होंने लिखा है कि मोबाइल बंद किए जाने की वजह से वे बेहद परेशान थीं और खुद को अकेला महसूस कर रही थीं. सूत्रों के मुताबिक, बच्चियां डिजिटल दुनिया में ही अपना भावनात्मक सहारा ढूंढ रही थीं. मोबाइल बंद होने के बाद उनका वह पूरा संसार अचानक टूट गया, जिसे वे अपनी असली दुनिया मानने लगी थीं. कोरियन कल्चर से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहीं थीं

पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि बच्चियां कोरियन कंटेंट से भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी थीं. कोरियन सीरीज और म्यूजिक उनके लिए केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव बन गया था. जब यह जुड़ाव अचानक छिन गया, तो वे उस खालीपन को संभाल नहीं पाईं. एक जांच अधिकारी के मुताबिक, यह किसी गेम का मामला नहीं लग रहा, बल्कि एक मानसिक निर्भरता का केस है, जिसमें बच्चियां खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगी थीं.

कोरोना के बाद स्कूल से भी कट गया नाता

जांच में यह भी सामने आया है कि तीनों बच्चियां कोरोना काल के बाद से स्कूल नहीं जा रही थीं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पढ़ाई में कमजोर होने और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते बच्चियों की नियमित स्कूलिंग बंद हो गई थी. स्कूल से दूरी और सामाजिक दायरा सीमित होने के कारण बच्चियों की दुनिया धीरे-धीरे घर और मोबाइल तक सिमट गई. पड़ोसियों का कहना है कि बच्चियां ज्यादा बाहर नहीं निकलती थीं और अक्सर अपने कमरे में ही रहती थीं.

Advertisement

कमरे के अंदर का सन्नाटा और दीवारों पर लिखे शब्द

घटना के बाद जब पुलिस फ्लैट के अंदर पहुंची, तो वहां का माहौल बेहद डरावना था. कमरे में फैला सन्नाटा और फर्श पर बिखरी तस्वीरें किसी क्राइम सीन जैसी कहानी कह रही थीं. दीवार पर अंग्रेजी में लिखा था I AM REALLY VERY ALONE. MY LIFE IS VERY VERY ALONE. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये शब्द बच्चियों की मानसिक स्थिति की ओर इशारा करते हैं. वे खुद को बेहद अकेला महसूस कर रही थीं, भले ही घर में पूरा परिवार साथ रहता हो.

परिवार की जटिल कहानी भी जांच के दायरे में

इस केस का पारिवारिक एंगल भी जांच का हिस्सा है. बच्चियों के पिता ने दो शादियां की थीं. पहली पत्नी की छोटी बहन से दूसरी शादी. घर में दो पत्नियां, पांच बच्चे और एक साझा जीवन था. जिन तीन बहनों ने जान दी, उनमें दो दूसरी पत्नी की बेटियां थीं और एक पहली पत्नी की. हालांकि पुलिस का कहना है कि फिलहाल घरेलू हिंसा या प्रताड़ना का कोई सीधा सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन पारिवारिक माहौल और मानसिक दबाव की हर कड़ी की जांच की जा रही है. डीसीपी निमिष पाटिल के मुताबिक अब तक किसी ऑनलाइन गेम या सुसाइड चैलेंज की पुष्टि नहीं हुई है. बच्चियां कोरियन कल्चर से प्रभावित थीं और मोबाइल बंद होने से तनाव में थीं. जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement