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असम में पुलिस एनकाउंटर में घनकांत गोगोई की मौत, होटल फायरिंग केस का था आरोपी

असम के शिवसागर में बुधवार तड़के पुलिस एनकाउंटर में गुवाहाटी होटल बिलास इन फायरिंग केस के आरोपी घनकांत गोगोई की मौत हो गई. मुठभेड़ में सब-इंस्पेक्टर देबाशीष शर्मा भी घायल हुए हैं. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच जारी है (सांकेतिक फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच जारी है (सांकेतिक फोटो-ITG)

असम के शिवसागर में बुधवार तड़के पुलिस एनकाउंटर में घनकांत गोगोई की मौत हो गई. वह गुवाहाटी के होटल बिलास इन में हुई फायरिंग के मामले में आरोपी था. पुलिस उसे गुवाहाटी से शिवसागर लेकर जा रही थी. इसी दौरान रास्ते में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई. इस घटना में शिवसागर टाउन पुलिस स्टेशन के एक सब-इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं.

पुलिस के मुताबिक, यह मुठभेड़ बुधवार तड़के करीब 3:10 बजे शिवसागर के फुलपनिचिगा इलाके में हुई. यह जगह रोंगमोन ढाबा के पास स्थित है. उस वक्त पुलिस टीम घनकांत गोगोई को गुवाहाटी से शिवसागर लेकर आ रही थी. इसी दौरान कथित तौर पर आरोपी ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया और हिरासत से भागने की कोशिश की.

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आरोपी के हमले और भागने की कोशिश के बाद पुलिसकर्मियों ने गोली चलाई. इस गोलीबारी में घनकांत गोगोई के शरीर में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया. गोली लगने के बाद उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई. बाद में उसकी मौत हो गई.

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इस मुठभेड़ में शिवसागर टाउन पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर देबाशीष शर्मा भी घायल हो गए. उन्हें भी गोलीबारी के दौरान चोट लगी. हालांकि, उनकी चोटों की गंभीरता और फिलहाल उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस की ओर से इस संबंध में आगे की जानकारी का इंतजार है.

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पुलिस घनकांत गोगोई को शिवसागर सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज केस नंबर 108/2024 के सिलसिले में लेकर जा रही थी. इसी मामले के संबंध में उसे गुवाहाटी से शिवसागर लाया जा रहा था. फिलहाल होटल बिलास इन फायरिंग केस और इस एनकाउंटर से जुड़े अन्य पहलुओं की विस्तृत जानकारी सामने आनी बाकी है. पुलिस की ओर से मामले में आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

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