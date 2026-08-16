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इटावा : बिजली की कटिया का विवाद बनी काल! जन्मदिन की पार्टी से लौटे युवक को गोलियों से भूना

उत्तर प्रदेश के इटावा के जसवंतनगर थाना क्षेत्र के पीपरीपुरा गांव में शनिवार देर रात रंजिश के चलते 30 वर्षीय राहुल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. राहुल दोस्त की जन्मदिन पार्टी से लौट रहा था, तभी उसे चाचा और भतीजे से मारपीट की सूचना मिली.

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युवक, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. (photo: Screengrabs)
युवक, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. (photo: Screengrabs)

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के जसवंतनगर थाना क्षेत्र के पीपरीपुरा गांव में शनिवार की देर रात रंजिश को लेकर हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी.

दरअसल ग्राम पीपरीपुरा निवासी राहुल यादव जिसकी उम्र 30 वर्ष है, शनिवार की देर रात दोस्त की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गया था. इसी दौरान उसे सूचना मिली कि उसके चाचा और भतीजे को गांव के युवक अपने परिजनों और साथियों के साथ रास्ते में पीट रहे हैं.

सूचना पर राहुल गांव में पानी की टंकी के पास पहुंचा तो आरोप है कि विवाद बढ़ने पर हमलावरों ने राहुल को गोली मार दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. आसपास के लोगों की सूचना पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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पुराने विवाद को लेकर की गई हत्या
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल के साथ पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच की. अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर घटनाक्रम की जानकारी ली. मृतक के बाबा जयवीर सिंह ने बताया कि पूर्व में बिजली की कटिया डालने से मना करने को लेकर हुए विवाद हुआ था. उसके बाद से रंजिश मान रहे थे और बार-बार गोली मारने की धमकी देते थे, उन्होंने परिवार के ही लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है.

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जसवंतनगर की सीओ आयुषी सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा. घटना के बाद जिला अस्पताल में मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है. 
 

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