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दिल्ली: कल्याणपुरी में 27 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या, इलाके में सनसनी

दिल्ली के कल्याणपुरी थाना इलाके में रविवार सुबह करीब 8 बजे 27 वर्षीय युवक अनिल की दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई. हमले के बाद गंभीर रूप से घायल अनिल सड़क पर तड़पता रहा. स्थानीय लोगों के मुताबिक, उसे समय रहते इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी.

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युवक की हत्या से इलाके में सनसनी. (Photo: Representational )
युवक की हत्या से इलाके में सनसनी. (Photo: Representational )

नई दिल्ली के कल्याणपुरी थाना इलाके में रविवार सुबह दिनदहाड़े 27 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. वारदात सुबह करीब 8 बजे की बताई जा रही है. मृतक की पहचान अनिल के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए.

जानकारी के मुताबिक, अनिल पर सड़क पर चाकू से हमला किया गया. हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और सड़क पर ही तड़पता रहा. स्थानीय लोगों के मुताबिक घायल युवक को समय रहते इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच सकती थी. हालांकि, इस संबंध में पुलिस की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही कल्याणपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. दिनदहाड़े हुई इस हत्या के बाद पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है. 

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शुरुआती जांच में पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि वारदात से जुड़े सुराग मिल सकें. साथ ही पुलिस स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है. फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि अनिल पर हमला किसने और क्यों किया. पुलिस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है. 

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