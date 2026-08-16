दोस्त की गर्दन कुर्सी में फंसी, मदद करने गया तो खुद भी उसी में फंस गया! चीन के अस्पताल का VIDEO वायरल

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है. ये वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि ऐसा हादसा किसी के भी साथ हो सकता है.चीनी मीडिया सिना की रिपोर्ट के मुताबिक, अस्पताल में एक शख्स की गर्दन कुर्सी के आर्मरेस्ट में फंस गई. उसे निकालने पहुंचे दोस्त ने भी खुद को उसी तरह फंसा लिया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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वीडियो में एक शख्स की गर्दन कुर्सी के बैकरेस्ट और आर्मरेस्ट के बीच फंसी नजर आती है. उसे निकालने पहुंचे उसके दोस्त ने भी वही तरीका आजमाने की कोशिश की और उसकी गर्दन भी फंस गई. चीन की इस घटना का जिक्र सोशल मीडिया पोस्ट्स में किया गया है.

कैसे फंसी गर्दन?

बताया गया कि शख्स अस्पताल के वेटिंग एरिया में कुर्सियों पर आराम कर रहा था. उठने की कोशिश के दौरान उसकी गर्दन कुर्सी के हिस्सों के बीच फंस गई. दोस्त ने उसे निकालने की कोशिश की. पहले उसने खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वह खुद सिर डालकर निकलने का तरीका दिखाने लगा.

यही कोशिश उस पर भारी पड़ गई. उसका सिर भी कुर्सी के बीच फंस गया और देखते ही देखते रेस्क्यू किए जाने वाले लोगों की संख्या दो हो गई. वीडियो में दोनों को एक साथ फंसे हुए देखा जा सकता है. बाद में अस्पताल के कर्मचारियों की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया.

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अगर गर्दन या सिर किसी कुर्सी में फंस जाए तो क्या करें?

ऐसी स्थिति में सबसे पहले घबराने के बजाय गर्दन को स्थिर रखने की कोशिश करें. जोर लगाकर सिर या गर्दन को झटके से बाहर निकालने की कोशिश न करें. गर्दन पर दबाव पड़ने से चोट या नसों को नुकसान हो सकता है. अगर सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो तुरंत आसपास के लोगों और अस्पताल के कर्मचारियों से मदद लें.

अगर व्यक्ति को तेज गर्दन दर्द, हाथ-पैर में सुन्नपन या झनझनाहट, कमजोरी, चक्कर, चलने में परेशानी या सांस लेने में दिक्कत हो, तो इसे आपात स्थिति मानकर तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए. गर्दन पर दबाव पड़ने के बाद कुछ गंभीर लक्षण तुरंत दिखाई न दें, फिर भी बाद में सामने आ सकते हैं.

क्या नहीं करना चाहिए?

गर्दन या सिर को जोर से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश न करें.फंसे व्यक्ति की गर्दन को घुमाने या झटके से मोड़ने की कोशिश न करें.इस वीडियो के हिसाब से सबसे पहले काम उसे निकालने के लिए दूसरा व्यक्ति खुद उसी जगह सिर डालकर प्रयोग न करे.

अगर गर्दन में चोट की आशंका हो तो व्यक्ति को अनावश्यक रूप से इधर-उधर न घुमाएं. स्पाइनल चोट की आशंका में व्यक्ति को बिना जरूरत हिलाने से बचने की सलाह दी जाती है.

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सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि फंसी हुई चीज को जबरदस्ती खींचने के बजाय प्रशिक्षित लोगों या मेडिकल स्टाफ की मदद ली जाए. इस वायरल वीडियो की सबसे बड़ी सीख भी यही है कि किसी को बचाने के चक्कर में खुद को उसी खतरे में डालना स्थिति को और गंभीर बना सकता है.

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