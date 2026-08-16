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गोवा के सीएम ने 6 महीने में 6,000 से 8,000 नौकरियां देने का किया ऐलान 

देश में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी और बेरोजगारी को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं. जहां एक ओर ये सारी परेशानियां आ रही हैं वहीं, कई जगहों पर नौकरी के अच्छे चांस भी मिल रहे हैं. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कहा कि गोवा अगले छह महीनों में 6,000 से 8,000 रोजगार सृजित करेगा. उन्होंने इस योजना को बुनियादी ढांचे, संपर्क और सांस्कृतिक संरक्षण के व्यापक प्रयासों से जोड़ा है. 

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अगले 6 महीने में 6000 से 8000 तक नौकरियां देगी गोवा सरकार.
अगले 6 महीने में 6000 से 8000 तक नौकरियां देगी गोवा सरकार.

गोवा सरकार ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि आने वाले छह महीने में 6000 से 8000 नौकरियां सृजित करेगी. स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों में भर्ती के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि आने वाले छह महीने में 6000 से लेकर 8000 हजार नौकरियां सृजित करेगी. 

इन मुद्दों का किया जिक्र 

अवसंरचना विकास को लेकर सावंत ने कहा कि बेहतर सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों, पुलों और एलिवेटेड कॉरिडोर से गोवा में यात्रियों के लिए सफर आसान हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि पणजी के पास बना पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर गणेश चतुर्थी से पहले आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि दक्षिण गोवा में नए बोरिम पुल की आधारशिला जल्द रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि इन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ट्रैफिक की समस्या कम होगी. 

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राज्य के सामाजिक विकास पर बात करते हुए सावंत ने कहा कि गोवा देश का पहला राज्य है, जिसने खुशी सूचकांक को अपनाया है. यह सूचकांक लोगों की खुशी और उनके जीवन के प्रति संतुष्टि को दर्शाता है. उन्होंने यह भी कहा कि गोवा के पारंपरिक नाट्य रूप तियात्र को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 56वें तत्व के रूप में मान्यता मिली है. 

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गोवा की सांस्कृतिक विरासत पर क्या बोले सीएम? 

उन्होंने कहा कि तियात्र को इस लिस्ट में शामिल किए जाने से इसकी सांस्कृतिक अहमियत को पहचान मिली है. इससे गोवा की खास सांस्कृतिक विरासत को बचाने और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गोवा की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने पर है. 

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