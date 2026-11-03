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डिक्की में लाश रख दिनभर घूमता रहा स्कूल मैनेजर... लेडी टीचर हत्याकांड में बड़ा खुलासा, कार की बीच वाली सीट पर दबाया था गला

यूपी के देवरिया में महिला टीचर रानी विश्वकर्मा की हत्या के मामले में स्कूल प्रबंधक विजय निषाद गिरफ्तार हुआ है. पुलिस के मुताबिक, शादी के दबाव पर गला दबाकर हत्या की गई और शव कार में रखकर दिनभर घुमाया गया.

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महिला टीचर हत्याकांड में बड़ा खुलासा.(Photo:ITG)
महिला टीचर हत्याकांड में बड़ा खुलासा.(Photo:ITG)

उत्तर प्रदेश के देवरिया में महिला टीचर रानी विश्वकर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में स्कूल प्रबंधक विजय निषाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी और महिला टीचर के बीच नजदीकी संबंध थे. विजय पहले से शादीशुदा था और उसके दो बच्चे हैं. रानी उस पर शादी करने का दबाव बना रही थी. इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी.

पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद आरोपी ने शव को अपनी कार की डिक्की में रखा और पूरे दिन आसपास के इलाकों में घूमता रहा. शाम होने पर उसने देवरिया के रुद्रपुर इलाके में एक स्कूल के पास शव फेंक दिया और फरार हो गया.

स्कूल में हुई थी शादी को लेकर बातचीत

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मृतका रानी विश्वकर्मा गोरखपुर जिले के झंगहा थाना इलाके के खुरुहरी गांव की रहने वाली थी. वह चौरी-चौरा क्षेत्र के नई बाजार स्थित वीएन सेंट्रल एकेडमी में टीचर थी. इसी स्कूल का मैनेजर विजय निषाद देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र का निवासी है.

पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच नजदीकी संबंध बन गए थे. विजय पहले से शादीशुदा था और उसके दो बच्चे हैं. रानी उससे शादी करना चाहती थी और लगातार इस बात का दबाव बना रही थी. पुलिस का दावा है कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था.

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कार में गला दबाकर की हत्या

पुलिस के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 8:30 बजे रानी स्कूल पहुंची थी. वहां उसने एक बार फिर विजय से शादी की बात की. आरोपी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी.

इसके बाद सुबह करीब 9:15 बजे विजय अपनी कार से रानी को लेकर मीठा बेल गांव के बाहर सुनसान कच्चे रास्ते पर पहुंचा. पुलिस का कहना है कि वहां कार की बीच वाली सीट पर उसने रानी का गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को कार की डिक्की में रखकर ढक दिया.

शव लेकर पूरे दिन घूमता रहा आरोपी

पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद आरोपी शाम होने का इंतजार करता रहा और शव को कार में रखकर दिनभर इधर-उधर घूमता रहा. वह चौरी-चौरा की तरफ भी गया था. रास्ते में बनकट और बैरागी के बीच उसने रानी का मोबाइल तोड़कर फेंक दिया और उसका एटीएम कार्ड भी फेंक दिया.

शाम होने पर आरोपी ने रुद्रपुर में श्रीनेत ग्लोबल स्कूल के पास शव फेंक दिया और मौके से फरार हो गया. अगले दिन पुलिस ने शव की पहचान रानी विश्वकर्मा के रूप में की.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा

पुलिस ने मामले की जांच करते हुए विजय निषाद को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में हत्या से जुड़ी घटनाओं का खुलासा हुआ. फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है. मामले में पुलिस की आगे की जांच जारी है.

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