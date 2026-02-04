'...पुलिस गोली न मारे तो क्या खाए', एनकाउंटर पर बोले CM योगी, अपराधी/माफियाओं को दी चेतावनी

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों/माफियाओं को एक बार फिर से चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस हर एक व्यक्ति पर लागू होगा. यदि अपना आदमी भी गलत करेगा तो उस पर भी वही कानून लागू होगा जो माफिया/अपरादी पर लागू होता है. कोई अपना पराया नहीं होगा. हम लोगों ने कार्रवाई की है. हर किसी को कानून के दायरे में लाने का प्रयास किया गया. लेकिन कई बार होता है कि जब सामने वाला कानून से भयभीत नहीं होता है तो उसे कानून के दायरे में लाकर कानून की भाषा में समझाना तात्कालिक परिस्थित हो जाती है.

बकौल सीएम योगी- बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी. अब पुलिस गोली न मारे तो क्या खाए. यदि अपराधी के पास गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो हमने पुलिस को इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह उसका सामना करे. अपराधी जिस भाषा में समझे उसमें उसे समझाया जाए.

सीएम ने आगे कहा कि अगर कानून को कोई आंख दिखाता है तो उसको कानून अपने तरीके से अपने दायरे में लाकर अपने हिसाब से समझाता है. कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है. उन्होंने कहा कि एक वक्त यूपी के अंदर लोगों के मन में अविश्वास था, असुरक्षा थी, क्योंकि अराजकता थी. लेकिन आज वो दूर की कौड़ी हो चुकी है.

प्रदेश के मुखिया ने आगे कहा कि राज्य में बेरोजगारी की दर तेजी से घटी है. माफिया की चंगुल से 65 हजार एकड़ से ज्यादा जमीन छुड़वाकर औद्योगिक निवेश के लिए 'लैंड बैंक' बनाया जा रहा है. साथ ही साथ नए निवेशकों को एक हजार दिन तक निरीक्षण से छूट दी गई है.

