scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हवनकुंड में जलती लाश, कपड़ों पर सीमेन के निशान और मासूम बेटी की गवाही... संभल गैंगरेप-मर्डर केस में ऐसे मिला इंसाफ

संभल में साढ़े सात साल पहले एक महिला के साथ गैंगरेप कर उसे मंदिर के हवनकुंड में जिंदा जलाने वाले चार दरिंदों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. मासूम बेटी की गवाही और पीड़िता की आखिरी फोन कॉल इस जघन्य मामले में इंसाफ का सबसे बड़ा आधार बनी.

Advertisement
X
जुलाई 2018 को संभल में गैंगेरप के बाद हुई हत्या के मामले के दोषी (Photo- ITG)
जुलाई 2018 को संभल में गैंगेरप के बाद हुई हत्या के मामले के दोषी (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के संभल जिले की पोक्सो कोर्ट ने रजपुरा थाना क्षेत्र के पाठकपुर गांव में 13 जुलाई 2018 को हुई जघन्य वारदात पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषियों- आराम सिंह, महावीर, भोना उर्फ कुंवरपाल और जयवीर उर्फ गुल्लू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. दोषियों पर प्रति व्यक्ति 1 लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले में पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पीड़िता की सात वर्षीय बेटी की गवाही, ऑडियो रिकॉर्डिंग और फॉरेंसिक रिपोर्ट मुख्य सबूत रहे.

13 जुलाई 2018 की वो काली रात

घटना के वक्त महिला का पति दिल्ली में मजदूरी कर रहा था. घर में महिला अपनी सात साल की बेटी के साथ थी, तभी पांच दरिंदे घुस आए और मासूम के सामने ही गैंगरेप किया. वारदात के बाद आरोपी धमकी देकर चले गए. बदहवास महिला ने अपने ममेरे भाई को फोन कर रोते हुए आपबीती सुनाई और आरोपियों के नाम बताए. लेकिन मदद पहुंचने से पहले ही आरोपी दोबारा आए और उसे घसीटकर पास के मंदिर के हवनकुंड में ले जाकर जिंदा जला दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Four people on a bike killed in a collision with a canter truck on the Moradabad-Agra highway in Sambhal district
संभल: घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, एक ही बाइक पर सवार 4 लोगों की मौत
Sambhal gang rape case verdict (Photo - ITG)
संभल: गैंगरेप के बाद महिला को जिंदा जलाने वाले 4 दरिंदों को उम्रकैद
संभल: हिंसा के पत्थरों से बना दी पुलिस चौकी
संभल में तैयार पुलिस चौकी का होने जा रहा उद्घाटन. (Photo: ITG)
संभल हिंसा में फेंके गए थे जो पत्थर, उन्हीं से बनी पुलिस चौकी... वैदिक मंत्रों के साथ होगा उद्घाटन
मथुरा में सख्त सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात किया गया अतिरिक्त फोर्स. (Photo: Screengrab)
मथुरा, संभल और अयोध्या... बाबरी मस्जिद की बरसी पर यूपी में हाई अलर्ट, ड्रोन से रखी जा रही नजर

तीन बड़े सबूत और मासूम की गवाही

फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दौरान तीन साक्ष्य दोषियों के लिए काल साबित हुए. पहला- सात वर्षीय बेटी की आंखों देखी गवाही, जिसने मां को जलते देखा था. दूसरा- महिला की वो अंतिम ऑडियो रिकॉर्डिंग जिसमें उसने ममेरे भाई से मदद मांगी थी. तीसरा- फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट जिसमें आरोपियों के कपड़ों पर सीमेन के निशान पाए गए थे. इन पुख्ता सबूतों ने बचाव पक्ष के 'झूठे मुकदमे' वाले दावों को अदालत में पूरी तरह खारिज कर दिया.

Advertisement

सीएम योगी ने की थी कड़ी कार्रवाई

यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब गैंगरेप पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया था. उन्होंने संभल के तत्कालीन एसपी आरएम भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था. पुलिस की शुरुआती लीपापोती के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज की गई. घटना के बाद पुलिस ने कीपैड वाला मोबाइल और जले हुए अवशेष बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे थे.

'हमें तो फांसी की उम्मीद थी'

अदालत के फैसले के बाद मृतक महिला के परिजनों ने न्याय का स्वागत किया, हालांकि उनके मन में टीस बाकी है. पीड़िता के ममेरे भाई ने कहा कि उन्होंने दरिंदों के लिए फांसी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने जो उम्रकैद का फैसला दिया है, वे उसका सम्मान करते हैं. वहीं, पुलिस कस्टडी में ले जाए जाते समय दोषियों ने इसे अपने खिलाफ साजिश और झूठा मुकदमा करार दिया. एक आरोपी नाबालिग है, जिसकी प्रक्रिया अलग चल रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement