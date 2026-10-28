scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन! डिप्टी CM ने दिया अर्थी को कंधा; अब तक 6 गिरफ्तार

लखनऊ के सआदतगंज क्षेत्र में हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है. मुख्य आरोपी ऋषभ शुक्ला के घर को एलडीए ने सील कर दिया है और सड़क पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढहा दिया गया है. इस हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस ने अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

Advertisement
X
लखनऊ हत्याकांड: पीड़ित के घर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Photo- ITG)
लखनऊ हत्याकांड: पीड़ित के घर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (Photo- ITG)

लखनऊ के सआदतगंज थाना क्षेत्र के नौबस्ता में पार्किंग और चबूतरे के विवाद के चलते सोमवार को ऋषभ शुक्ला ने अपने परिवार के साथ मिलकर तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषभ, उसके पिता, चाचा और बहनों को गिरफ्तार कर लिया है. प्रशासन ने मंगलवार शाम आरोपी के घर को सील कर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आश्वासन और एक परिवारिक सदस्य को नौकरी व पढ़ाई के ऐलान के बाद परिजनों ने शवों का अंतिम संस्कार किया. लापरवाही पर इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज निलंबित हुए हैं.

आरोपी का घर सील और बुलडोजर एक्शन

बीती रात लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की प्रवर्तन टीम भारी पुलिस बल के साथ मुख्य आरोपी ऋषभ शुक्ला के घर पहुंची. नजूल की जमीन और सड़क पर कब्जा कर बनाए गए अवैध निर्माण को एलडीए ने ध्वस्त कर दिया और मकान को चारों तरफ से सील कर दिया गया. बताया जा रहा है कि परिवार कोई भी वैध नक्शा या दस्तावेज पेश नहीं कर सका. इसके अलावा पुलिस टीम क्रेन लेकर आरोपी के घर पहुंची और उसकी कार को खींचकर सआदतगंज थाने ले आई.

सम्बंधित ख़बरें

Yogi and Harsh
कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने CM योगी को हंसने पर किया मजबूर
Cyclone Arnab Track Route
लैंडफॉल के बाद अब किधर जाएगा अर्नब? क्या है लखनऊ-गोरखपुर कनेक्शन
CM Yogi Adityanath
योगी सरकार देगी गाय खरीदने के लिए 40 हजार रुपये, इस स्कीम को मिली मंजूरी
Owaisi Chandrashekhar
UP में बनेगा नया सियासी समीकरण? ओवैसी-चंद्रशेखर के बीच हो सकता है गठबंधन
Police Commissioner's action in Lucknow triple murder case (Photo- ITG)
लखनऊ ट्रिपल मर्डर में बड़ा एक्शन, इंस्पेक्टर-चौकी इंचार्ज सस्पेंड

डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद हुआ अंतिम संस्कार

नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तथा अशरफाबाद चौराहे पर जाम भी लगाया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मंगलवार शाम पीड़ित परिवार से बातचीत की. उन्होंने परिवार के एक सदस्य को नगर निगम में नौकरी और मृतक शंभू तिवारी की बेटी की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का ऐलान किया. इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच गुलालाघाट पर तीनों शवों का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ. डिप्टी सीएम ने अर्थी को कंधा दिया. उनके साथ बीजेपी नेता नीरज सिंह भी थे. 

Advertisement

लापरवाही पर पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज

इस तिहरे हत्याकांड ने स्थानीय पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. पुलिस आयुक्त तरुन गाबा ने सआदतगंज के इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्य और कश्मीरी मोहल्ला के चौकी प्रभारी अजय कुमार चौरसिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. स्थानीय लोगों ने पुलिस पर अपराधियों से मिलीभगत के गंभीर आरोप भी लगाए हैं, जिनकी जांच की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    USA में होने वाले मिडटर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप ने रखी ये शर्त! |
    लखनऊ ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी के घर बुलडोजर एक्शन! डिप्टी CM ने दिया अर्थी को कंधा; अब तक 6 गिरफ्तार |
    Video: आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और यानम में चक्रवात का लैंडफॉल शुरू, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश |
    'इस्लाम कुबूल कर लूंगा' कहकर रो पड़े थे सपा के आकाश अग्रवाल, अब आगरा MLC चुनाव में दर्ज की जीत |
    Shani Sade Sati: कुंभ राशि पर उतरती साढ़ेसाती! अब बस कुछ दिन दूर हैं अच्छे दिन |
    जयपुर के लकड़ी गोदाम में लगी भीषण आग, लपटें देख मची अफरातफरी |
    ₹152 करोड़ का एक घर! मुंबई के इस लग्जरी प्रोजेक्ट पर क्यों है रईसों की नजर |
    टीम इंडिया की बैटिंग का नया लेवल... अब 35 गेंदों का शतक भी कमाल नहीं लगता |
    Hindware Enrica Bldc Chimney Review : धुआं गायब, सफाई भी आसान! क्या पैसा वसूल है ये चिमनी? |
    बिहार विधान परिषद चुनाव: पटना स्नातक सीट से JDU के नीरज कुमार जीते
    Advertisement