बिजनौर पुलिस कप्तान केके बिश्नोई का चला हंटर! अवैध खनन में लगे 34 डंपर-पोकलेन मशीनों पर शिकंजा; 8 वाहन सीज

UP News: बिजनौर में अवैध खनन के खिलाफ एसपी केके बिश्नोई के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है. जिले में खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त टीम ने बढ़ापुर इलाके में अभियान चलाया. इस दौरान खो नदी के किनारे अवैध खनन और खनिजों के परिवहन में इस्तेमाल हो रहे वाहनों पर कार्रवाई की गई. टीम ने मौके से एक लोडर, एक पोकलेन मशीन और सात डंपरों को सीज कर दिया, जबकि 26 अन्य डंपरों के चालान किए गए. एक ही अभियान में कुल 34 वाहनों पर कार्रवाई होने से इलाके में हड़कंप मच गया.

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यह पूरी कार्रवाई 1 नवंबर को बढ़ापुर थाना इलाके के जहानाबाद खोबड़ा गांव में खो नदी के किनारे की गई. यहां अवैध खनन पर रोक लगाने और प्राकृतिक संसाधनों के गलत तरीके से इस्तेमाल को रोकने के लिए पुलिस और खनन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया.

खो नदी के किनारे चल रहा था खनन का खेल



खो नदी के किनारे अवैध खनन की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई की. अभियान के दौरान टीम ने मौके पर एक लोडर और एक पोकलेन मशीन के साथ सात डंपरों को सीज कर दिया. इसके अलावा 26 डंपरों के चालान किए गए.

कार्रवाई का दायरा केवल मशीनों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि खनिजों के परिवहन में इस्तेमाल हो रहे डंपरों पर भी शिकंजा कसा गया. एक साथ इतनी बड़ी संख्या में वाहनों पर कार्रवाई होने से साफ संदेश दिया गया कि अवैध खनन और उससे जुड़े कामों को लेकर प्रशासन अब सख्ती बरत रहा है.

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यह अभियान एसपी केके बिश्नोई के निर्देशन में चलाया गया. अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी नगीना की निगरानी में बढ़ापुर पुलिस तथा खनन विभाग की टीम ने मिलकर कार्रवाई की.

इस संयुक्त अभियान का मकसद क्षेत्र में अवैध खनन को रोकना, खनिजों के बिना अनुमति परिवहन पर लगाम लगाना और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना था.

अवैध खनन का असर केवल सरकारी राजस्व तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे नदियों और आसपास के प्राकृतिक वातावरण को भी नुकसान पहुंच सकता है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने खो नदी के किनारे निगरानी बढ़ाने की बात कही है.

प्रशासन के अनुसार, ऐसे मामलों में संबंधित विभागों की संयुक्त टीमें आगे भी निगरानी करेंगी. जहां भी नियमों का उल्लंघन मिलता है, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

आगे भी जारी रहेगा अवैध खनन के खिलाफ अभियान

इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने साफ किया है कि जिले में अवैध खनन और खनिजों के गलत तरीके से परिवहन पर रोक लगाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा. संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.

फिलहाल बढ़ापुर के जहानाबाद खोबड़ा में हुई इस कार्रवाई में एक पोकलेन, एक लोडर और सात डंपर समेत कुल आठ वाहन सीज किए गए हैं, जबकि 26 डंपरों के चालान हुए हैं. यानी एक ही दिन में कुल 34 वाहनों पर कार्रवाई कर प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट कर दिया है.

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