Bigg Boss 20: पंचायत के 'दामाद जी' आसिफ बिग बॉस से हुए बाहर, फूट-फूटकर रोए यंग-स्काउट

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के रविवार के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में आसिफ खान को घर से बाहर (इविक्ट) कर दिया गया. 'पंचायत' फेम यह एक्टर शो के सबसे बड़े नामों में से एक थे और एक मजबूत दावेदार लग रहे थे. हालांकि, उनका आक्रामक व्यवहार और खुद को दूसरों से बेहतर समझने की सोच (सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स) उनके खिलाफ गई.

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'बिग बॉस 20' में आसिफ खान का सफर

'बिग बॉस 20' में अपने आठ हफ्तों के सफर के दौरान, आसिफ खान को कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले. आसिफ, जो अक्सर अपनी एक्टिंग स्किल्स के बारे में बात करते थे, हाल ही में आम्रपाली दुबे की एक टिप्पणी से नाराज हो गए.

एक हल्के-फुल्के बातचीत के दौरान, आम्रपाली ने मजाक में आसिफ से पूछा, 'आप किस तरह के एक्टर हैं?' इस पर नाराज होकर आसिफ ने कहा कि घर से बाहर निकलने के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि वह कितने बड़े स्टार हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी शादी में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं और उन्होंने वहां डांस भी किया था. आसिफ की इन बातों पर रिएक्शन देते हुए आम्रपाली ने कहा कि कुछ लोग खुद को इसलिए स्टार समझने लगते हैं क्योंकि वे मीम्स (memes) का हिस्सा बन गए हैं.

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सलमान खान के इस शो में आसिफ का आक्रामक व्यवहार भी चर्चा का विषय रहा है. सीजन की शुरुआत में, जब उदिति सिंह ने उन पर एक इमोशनल पल के दौरान गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया, तो आसिफ उन पर बुरी तरह भड़क गए. कई टास्क के दौरान भी उनका आक्रामक रवैया साफ दिखा. हाल ही में, काजी तौकीर के साथ उनकी तीखी बहस काफी चर्चा में रही, जिसमें आसिफ उन्हें सिर से मारने (headbutt) की धमकी देते हुए नजर आए. यह बहस तब शुरू हुई जब नॉमिनेशन टास्क के दौरान काजी ने 'हार्ट अटैक' को लेकर कोई टिप्पणी की, जिस पर आसिफ भड़क गए और उनकी ओर झपटे.

हालांकि, इन विवादों के बावजूद, आसिफ के मजेदार स्केच और न्यूज-रिपोर्टिंग वाले सेगमेंट ने 'बिग बॉस' में मनोरंजन के कुछ अच्छे पल दिए. अब उनके बिग बॉस 20 से बेघर होने के बाद माहौल काफी इमोशनल हो गया. स्काउट और यंग के आंसू निकल आए, जबकि जाते-जाते आसिफ खान की आंख भी भर आई.

कौन हैं आसिफ खान?

आसिफ खान ने अपने करियर की शुरुआत एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर की थी और वे 'रेडी' और 'अग्निपथ' जैसी फिल्मों में नजर आए थे. बाद में, उन्होंने 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' में एक छोटे से रोल के साथ एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा. OTT स्पेस में, आसिफ कई लोकप्रिय सीरीज में नजर आ चुके हैं, जिनमें 'जामताड़ा', 'पाताल लोक', 'पंचायत' और 'ह्यूमन' शामिल हैं। 'पंचायत' में उनके काम को काफी तारीफ मिली.

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