जंगली सूअर के शिकार के लिए बनाया देसी बम फटा, 3 बच्चों समेत 7 लोग घायल

तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में जंगली सूअरों के शिकार के लिए तैयार किए गए देसी बम के परीक्षण के दौरान जोरदार धमाका हो गया. इस हादसे में तीन बच्चों समेत सात लोग घायल हो गए. घटना रविवार को बांसवाड़ा मंडल के ब्रह्मनापल्ले गांव के एर्रामन्नूर इलाके में डबल बेडरूम मकानों के पास हुई. घायलों में तीन की हालत अपेक्षाकृत गंभीर बताई जा रही है.

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पुलिस के मुताबिक, कुछ लोगों ने जंगली सूअरों का शिकार करने के लिए देसी विस्फोटक उपकरण तैयार किए थे. चार लोगों ने एक साथ शिकार पर जाने की योजना बनाई थी. इससे पहले उन्होंने बनाए गए एक बम का परीक्षण करने का फैसला किया.

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बताया गया कि परीक्षण के दौरान एक देसी बम को जोर से जमीन पर पटका गया. इसी दौरान उसमें तेज धमाका हो गया. विस्फोट की चपेट में आने से मौके पर मौजूद सात लोग घायल हो गए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

तीन घायलों की हालत गंभीर, निजामाबाद अस्पताल रेफर

घायलों में रमेश, अंजलि और श्रीदेवी को अपेक्षाकृत गंभीर चोटें आई हैं. बेहतर इलाज के लिए तीनों को निजामाबाद जिला अस्पताल भेजा गया है. वहीं, बाकी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है.

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कामारेड्डी के डीएसपी विट्ठल रेड्डी ने बताया कि धमाका जंगली सूअरों के शिकार के लिए तैयार किए गए देसी विस्फोटक के परीक्षण के दौरान हुआ. यह घटना किसी वास्तविक शिकार अभियान के दौरान नहीं हुई थी.

पुलिस ने शुरू की जांच, घायलों और चश्मदीदों के बयान दर्ज

धमाके की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि देसी विस्फोटक किसने तैयार किए थे और उन्हें बनाने तथा इस्तेमाल करने में किन लोगों की भूमिका थी.

जांच के तहत घायलों, प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय निवासियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. डीएसपी विट्ठल रेड्डी के मुताबिक, विस्फोट किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी पड़ताल की जा रही है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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