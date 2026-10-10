मंदिर में रसल वाइपर और खेत में 14 फीट लंबा अजगर... बिजनौर में दो जगहों पर निकले खतरनाक सांप, फैली दहशत

UP News: बिजनौर में दो अलग-अलग जगहों पर सांप मिलने से लोगों में दहशत फैल गई. महादेवपुरम कॉलोनी के मंदिर में जहरीला रसल वाइपर मिला, जबकि उलेढ़ा गांव में किसान के खेत में करीब 14 फीट लंबा विशाल अजगर दिखाई दिया. अजगर को सुरक्षित पकड़ने में वन विभाग की टीम को करीब चार घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी. इसके बाद दोनों वन्यजीवों को आरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया.

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बिजनौर जिले में सांपों के मिलने का सिलसिला जारी है. शनिवार को शहर से लेकर गांव तक दो अलग-अलग घटनाओं ने लोगों को सतर्क कर दिया. पहली घटना शहर की महादेवपुरम कॉलोनी की है, जहां एक मंदिर में जहरीला रसल वाइपर दिखाई दिया. वहीं, दूसरी घटना उलेढ़ा गांव की है, जहां सुबह खेत में काम के दौरान किसान की नजर एक विशाल अजगर पर पड़ी.

मंदिर में जहरीला सांप देखकर मची हलचल

महादेवपुरम कॉलोनी स्थित एक मंदिर में शनिवार को रसल वाइपर सांप दिखाई देने की खबर फैलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. मंदिर जैसी जगह पर जहरीला सांप मिलने से लोग घबरा गए. इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई.

जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने सावधानी के साथ सांप को पकड़ने की कोशिश शुरू की. काफी मशक्कत के बाद रसल वाइपर को सुरक्षित पकड़ लिया गया. इसके बाद उसे आबादी से दूर आरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया.

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क्षेत्रीय वन अधिकारी महेश गौतम ने बताया कि मंदिर में मिला रसल वाइपर जहरीली प्रजाति का सांप है. उसका आकार काफी बड़ा था. उन्होंने लोगों को ऐसे सांपों से दूरी बनाए रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी. देखें VIDEO:-

खेत में दिखा 14 फीट लंबा अजगर

दूसरी घटना उलेढ़ा गांव की है. शनिवार सुबह करीब सात बजे एक किसान को अपने खेत में विशाल अजगर दिखाई दिया. अजगर का आकार देखकर किसान और आसपास मौजूद लोग सतर्क हो गए. इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई.

सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़ने का प्रयास शुरू किया. अजगर करीब 14 फीट लंबा और काफी वजनदार था. इसी वजह से उसे काबू करने में टीम को काफी परेशानी हुई.

वन विभाग की टीम ने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करती रही. करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 11 बजे अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया गया. क्षेत्रीय वन अधिकारी महेश गौतम के अनुसार, अजगर करीब 14 फीट लंबा था. उन्होंने यह भी बताया कि अजगर ने एक माह के बच्चे को खा लिया था. देखें VIDEO:-

दोनों वन्यजीवों को जंगल में छोड़ा

वन विभाग की टीम ने दोनों जगहों पर रेस्क्यू अभियान पूरा करने के बाद सांपों को आरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया. इससे दोनों वन्यजीवों को सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण में पहुंचाया जा सका.

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वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं सांप दिखाई दे, तो उसके पास जाने, उसे पकड़ने या मारने की कोशिश न करें. ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचना दें. विशेषज्ञों की मदद से सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ा जा सकता है.

इन दोनों घटनाओं के बाद लोगों को सलाह दी गई है कि खेतों, घरों और आसपास के खाली स्थानों पर सतर्क रहें और सांप दिखाई देने पर खुद जोखिम उठाने के बजाय प्रशिक्षित टीम की मदद लें.

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