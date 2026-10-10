scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मंदिर में रसल वाइपर और खेत में 14 फीट लंबा अजगर... बिजनौर में दो जगहों पर निकले खतरनाक सांप, फैली दहशत

Bijnor Snake Rescue News: बिजनौर में शनिवार को महादेवपुरम मंदिर में जहरीला रसल वाइपर और उलेढ़ा गांव के खेत में 14 फीट लंबा अजगर मिलने से मचा हड़कंप. वन विभाग ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित जंगल में छोड़ा. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

Advertisement
X
बिजनौर में वन विभाग ने दो वन्यजीवों को सुरक्षित जंगल में छोड़ा.(Photo:ITG)
बिजनौर में वन विभाग ने दो वन्यजीवों को सुरक्षित जंगल में छोड़ा.(Photo:ITG)

UP News: बिजनौर में दो अलग-अलग जगहों पर सांप मिलने से लोगों में दहशत फैल गई. महादेवपुरम कॉलोनी के मंदिर में जहरीला रसल वाइपर मिला, जबकि उलेढ़ा गांव में किसान के खेत में करीब 14 फीट लंबा विशाल अजगर दिखाई दिया. अजगर को सुरक्षित पकड़ने में वन विभाग की टीम को करीब चार घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी. इसके बाद दोनों वन्यजीवों को आरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया.

बिजनौर जिले में सांपों के मिलने का सिलसिला जारी है. शनिवार को शहर से लेकर गांव तक दो अलग-अलग घटनाओं ने लोगों को सतर्क कर दिया. पहली घटना शहर की महादेवपुरम कॉलोनी की है, जहां एक मंदिर में जहरीला रसल वाइपर दिखाई दिया. वहीं, दूसरी घटना उलेढ़ा गांव की है, जहां सुबह खेत में काम के दौरान किसान की नजर एक विशाल अजगर पर पड़ी.

मंदिर में जहरीला सांप देखकर मची हलचल
महादेवपुरम कॉलोनी स्थित एक मंदिर में शनिवार को रसल वाइपर सांप दिखाई देने की खबर फैलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. मंदिर जैसी जगह पर जहरीला सांप मिलने से लोग घबरा गए. इसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई.

सम्बंधित ख़बरें

सांप के साथ सेल्फी की लग गई होड़. (Photo: ITG)
सांप है या सेलेब्रिटी! अजगर निकला तो सेल्फी लेने की लग गई होड़
Sagar 10-foot python in girls' hostel bathroom
बाथरूम खोला तो सामने था 10 फीट का अजगर, गर्ल्स हॉस्टल में हड़कंप
Snake
देखते ही देखते सियार को निगल गया अजगर! रोंगटे खड़े कर देंगे ये 3 Video
Haridwar hailstorm
ओले गिरने से टूटे गाड़ियों के शीशे, हरिद्वार-बिजनौर में मौसम का कहर, देखें 7 तस्वीरें
Bijnor Viral CCTV
बैंक में बॉस ने असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को मारी लात, कैमरे में कैद घटना

जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने सावधानी के साथ सांप को पकड़ने की कोशिश शुरू की. काफी मशक्कत के बाद रसल वाइपर को सुरक्षित पकड़ लिया गया. इसके बाद उसे आबादी से दूर आरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया.

Advertisement

क्षेत्रीय वन अधिकारी महेश गौतम ने बताया कि मंदिर में मिला रसल वाइपर जहरीली प्रजाति का सांप है. उसका आकार काफी बड़ा था. उन्होंने लोगों को ऐसे सांपों से दूरी बनाए रखने और सावधानी बरतने की सलाह दी. देखें VIDEO:- 

खेत में दिखा 14 फीट लंबा अजगर
दूसरी घटना उलेढ़ा गांव की है. शनिवार सुबह करीब सात बजे एक किसान को अपने खेत में विशाल अजगर दिखाई दिया. अजगर का आकार देखकर किसान और आसपास मौजूद लोग सतर्क हो गए. इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई.

सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़ने का प्रयास शुरू किया. अजगर करीब 14 फीट लंबा और काफी वजनदार था. इसी वजह से उसे काबू करने में टीम को काफी परेशानी हुई.

वन विभाग की टीम ने हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करती रही. करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 11 बजे अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया गया. क्षेत्रीय वन अधिकारी महेश गौतम के अनुसार, अजगर करीब 14 फीट लंबा था. उन्होंने यह भी बताया कि अजगर ने एक माह के बच्चे को खा लिया था. देखें VIDEO:- 

दोनों वन्यजीवों को जंगल में छोड़ा
वन विभाग की टीम ने दोनों जगहों पर रेस्क्यू अभियान पूरा करने के बाद सांपों को आरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया. इससे दोनों वन्यजीवों को सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण में पहुंचाया जा सका.

Advertisement

वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं सांप दिखाई दे, तो उसके पास जाने, उसे पकड़ने या मारने की कोशिश न करें. ऐसी स्थिति में तुरंत वन विभाग को सूचना दें. विशेषज्ञों की मदद से सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ा जा सकता है.

इन दोनों घटनाओं के बाद लोगों को सलाह दी गई है कि खेतों, घरों और आसपास के खाली स्थानों पर सतर्क रहें और सांप दिखाई देने पर खुद जोखिम उठाने के बजाय प्रशिक्षित टीम की मदद लें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'यूक्रेन को अब नया राष्ट्रपति चुन लेना चाहिए...', जेलेंस्की पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप |
    मंदिर में रसल वाइपर और खेत में 14 फीट लंबा अजगर... बिजनौर में दो जगहों पर निकले खतरनाक सांप, फैली दहशत |
    दिल्ली में CJP का प्रदर्शन फेल या आगे बड़ा सियासी खेल? देखें खबरदार |
    ज्ञानेश कुमार पर सियासी क्लेश, कितना शेष? देखें राउंड टेबल में तीखी बहस |
    मुंबई में 8 महीने रहीं जापानी महिला, भारत को लेकर कही ऐसी बात कि सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस |
    Apple Halwa For Navratri Vrat: बाजार की मिठाई छोड़िए, नवरात्र के पहले दिन लाल सेब और इलायची से बनाएं टेस्टी एप्पल हलवा, आसान है रेसिपी |
    'रावण को श्रद्धांजलि क्यों नहीं देते...' सोशल मीडिया पर तनुश्री दत्ता के धार्मिक पोस्ट |
    सड़क पर दूर-दूर तक दिखीं सिर्फ रेड लाइट्स... गौर सिटी-2 की सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भीषण जाम |
    कैसे टुकड़ों में जंतर-मंतर पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया? देखें ब्लैक एंड व्हाइट |
    दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर लामबंद होगा विपक्ष, सोमवार को बड़े मार्च की तैयारी
    Advertisement