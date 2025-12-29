scorecardresearch
 
29 दिसंबर से 5 जनवरी तक वृंदावन आने से करें परहेज, मंदिर प्रशासन ने जारी की ये गाइडलाइन

मथुरा के वृंदावन में नए साल पर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है. 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक श्रद्धालुओं को यात्रा से परहेज करने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है.

मथुरा के बांके बिहार मंदिर भीड़ (File Photo)
Mathura-Vrindavan News: ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर प्रशासन और हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने नववर्ष 2026 के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं के लिए अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं. प्रशासन ने 29 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक वृंदावन में अत्यधिक भीड़ की संभावना जताई है. सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बाहरी दर्शनार्थियों से इस अवधि में यात्रा टालने या भीड़ का आकलन कर ही आने का अनुरोध किया गया है. मंदिर में प्रवेश और निकास के अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं. यह कदम बढ़ती भीड़ और संभावित अव्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

इन बातों का रखें विशेष ध्यान

प्रशासन ने अपील की है कि श्रद्धालु अपने साथ बैग या कीमती सामान न लाएं. भीड़ से बचने के लिए जूते-चप्पल निर्धारित स्थानों पर ही उतारें, जिसकी व्यवस्था मुख्य मार्गों पर की गई है.

जेबकतरों और मोबाइल चोरों से सावधान रहने की चेतावनी भी दी गई है. साथ ही, परिजनों की जेब में पता और फोन नंबर की पर्ची जरूर रखें ताकि बिछड़ने पर मदद मिल सके.

बीमार और बुजुर्गों के लिए सलाह

भीड़ के दबाव को देखते हुए वृद्धों, बच्चों, दिव्यांगों और हृदय या श्वास रोगियों को मंदिर न आने की सलाह दी गई है. दर्शनार्थी खाली पेट न आएं और अपनी जरूरी दवाइयां साथ रखें. किसी भी आपात स्थिति या सामान खोने पर गेट नंबर 2 और पुलिस चौकी पर स्थित 'खोया-पाया केंद्र' से संपर्क किया जा सकता है.

