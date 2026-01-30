जिस रेलवे कर्मी की मौत हो चुकी, उसकी पत्नी बनकर पेंशन निकालती रही महिला, सालों बाद खुला राज

यूपी के बलिया में पेंशन घोटाले का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला पर मृत रेलवे कर्मचारी की पत्नी बनकर सालों तक पेंशन निकालने का आरोप लगा है. पुलिस ने इस मामले में महिला समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एजेंसी के अनुसार, मामला रसड़ा थाना क्षेत्र का है, भेलई गांव के रहने वाले धर्मेंद्र यादव की शिकायत पर पुलिस ने परवती देवी, स्व. मालधानी के कुछ रिश्तेदारों और रसड़ा विकास खंड के कुछ अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोप है कि सभी ने मिलकर फर्जीवाड़े के जरिए सरकारी पेंशन का दुरुपयोग किया.

पुलिस के मुताबिक, मालधानी रेलवे में कर्मचारी थे और रिटायर होने के बाद पेंशन ले रहे थे. उनकी मौत 28 अगस्त 2007 को हो गई थी. इसके बाद उनकी पत्नी प्रभावती देवी को पारिवारिक पेंशन मिलने लगी. प्रभावती देवी की भी 21 मार्च 2014 को मौत हो गई. इसके बावजूद पेंशन का भुगतान बंद नहीं हुआ.

आरोप है कि मालधानी के कुछ रिश्तेदारों ने परवती देवी को प्रभावती देवी के रूप में पेश किया और रसड़ा स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा से पेंशन निकलवाना जारी रखा. यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा.

शिकायतकर्ता धर्मेंद्र यादव का कहना है कि दस्तावेजों की गहन जांच करने पर इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. इसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर परवती देवी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

रसड़ा थाने के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है. बैंक रिकॉर्ड, पेंशन से जुड़े दस्तावेज और विकास खंड के कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होगी. यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा.

