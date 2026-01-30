scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जिस रेलवे कर्मी की मौत हो चुकी, उसकी पत्नी बनकर पेंशन निकालती रही महिला, सालों बाद खुला राज

उत्तर प्रदेश के बलिया में सरकारी पेंशन मामले में फर्जीवाड़े की कहानी सामने आई है. यहां एक महिला मृत रेलवे कर्मचारी की पत्नी बनकर वर्षों तक पेंशन निकालती रही. शिकायत के बाद पुलिस ने महिला, मृतक के रिश्तेदारों और कुछ अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
फर्जीवाड़े से महिला निकालती रही पेंशन. (Photo: Representational)
फर्जीवाड़े से महिला निकालती रही पेंशन. (Photo: Representational)

यूपी के बलिया में पेंशन घोटाले का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला पर मृत रेलवे कर्मचारी की पत्नी बनकर सालों तक पेंशन निकालने का आरोप लगा है. पुलिस ने इस मामले में महिला समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एजेंसी के अनुसार, मामला रसड़ा थाना क्षेत्र का है, भेलई गांव के रहने वाले धर्मेंद्र यादव की शिकायत पर पुलिस ने परवती देवी, स्व. मालधानी के कुछ रिश्तेदारों और रसड़ा विकास खंड के कुछ अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. आरोप है कि सभी ने मिलकर फर्जीवाड़े के जरिए सरकारी पेंशन का दुरुपयोग किया.

पुलिस के मुताबिक, मालधानी रेलवे में कर्मचारी थे और रिटायर होने के बाद पेंशन ले रहे थे. उनकी मौत 28 अगस्त 2007 को हो गई थी. इसके बाद उनकी पत्नी प्रभावती देवी को पारिवारिक पेंशन मिलने लगी. प्रभावती देवी की भी 21 मार्च 2014 को मौत हो गई. इसके बावजूद पेंशन का भुगतान बंद नहीं हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

जयपुर के सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर राकेश गुप्ता
फर्जी तरीके से दवा-जांच लिखकर पैसा खा रहे थे डॉक्टर, राजस्थान में AI ने ऐसे पकड़ा करोड़ों का घोटाला
एटा में रिटायर हो चुके 19 सरकारी कर्मचारियों को वापस करनी होगी सैलरी (फोटो- Meta AI)
रिटायर हो चुके 19 कर्मचारियों को वापस करनी होगी सैलरी, फर्जी तरीके से 30 साल की नौकरी
देवरिया पुलिस की गिरफ्त में अर्दली
यूपी: DM के सामने खुली तहसीलदार के अर्दली की पोल, मीटिंग के बीच में हुआ अरेस्ट
फर्जी पुलिस अफसर बनकर 66 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार, 79 लाख कैश बरामद
साल 2023 में रजिस्टर्ड हुई थी टोरेस ज्वैलर्स कंपनी
हाई रिटर्न का झांसा देकर फर्जीवाड़ा कर रही थी ज्वैलरी कंपनी, पुलिस रेड में जब्त किए गए 5 करोड़

यह भी पढ़ें: बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में 7 को किया गिरफ्तार

आरोप है कि मालधानी के कुछ रिश्तेदारों ने परवती देवी को प्रभावती देवी के रूप में पेश किया और रसड़ा स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा से पेंशन निकलवाना जारी रखा. यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा.

Advertisement

शिकायतकर्ता धर्मेंद्र यादव का कहना है कि दस्तावेजों की गहन जांच करने पर इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. इसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर परवती देवी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

रसड़ा थाने के प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है. बैंक रिकॉर्ड, पेंशन से जुड़े दस्तावेज और विकास खंड के कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच होगी. यदि जांच में आरोप सही पाए गए तो आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement