सिलेंडर फटा तो उठा आग का गुबार, जान बचाकर भागे लोग... 11 सेकंड का खौफनाक VIDEO

उत्तर प्रदेश के बागपत में सुबह हुए दर्दनाक अग्निकांड का अब 11 सेकंड का वीडियो सामने आया है. खेकड़ा कस्बे में एक मकान के ग्राउंड फ्लोर पर चल रही किराना की दुकान में अचानक आग लगी थी. देखते ही देखते लपटें तेज हो गईं और दुकान में रखा सामान और सिलेंडर आग की चपेट में आ गया.

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वायरल वीडियो की शुरुआत में घटनास्थल पर भीड़ दिखाई देती है. कुछ ही सेकंड बाद आग की लपटों के बीच अचानक जोरदार धमाका होता है और देखते ही देखते आग का बड़ा गुबार उठता नजर आता है. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग सहम गए और मौके पर भगदड़ मच गई.ॉ

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बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने के बाद हालात और भयावह हो गए. धमाका होते ही आसपास खड़े लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे. महज 11 सेकंड का यह वीडियो हादसे की भयावहता को साफ दिखा रहा है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

हादसे में दो की मौत, दो गंभीर घायल

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इस अग्निकांड में व्यापारी विनय की पुत्रवधू और उसकी मासूम बेटी की जलकर मौत हो गई. घटना की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. हादसे में विनय का बेटा और दुकान पर काम करने वाला एक नौकर भी गंभीर रूप से घायल हो गया.

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दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. आग लगने के बाद दुकान के भीतर मौजूद सामान और सिलेंडर ने स्थिति को और खतरनाक बना दिया. अब सामने आया वीडियो उस वक्त की भयावह तस्वीर दिखा रहा है.

वीडियो में धमाके से पहले मौके पर लोगों की भीड़ नजर आती है. अचानक तेज आवाज के साथ आग की लपटें उठती हैं और धुएं के बीच आग का गुबार फैल जाता है. इसके बाद वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागते दिखाई देते हैं. यह वीडियो हादसे की गंभीरता को बयां कर रहा है.

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