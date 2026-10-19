अटल आवासीय विद्यालय में कैसे मिलता है बेटियों को दाखिला? जानें चयन प्रक्रिया

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बच्चों के भविष्य और उनके अवसरों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. उत्तर प्रदेश सरकार की अटल आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य निर्धारित पात्रता श्रेणियों के बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है, इस योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाएं भी प्रवेश के लिए आवेदन कर सकती हैं.

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इस योजना की शुरुआत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को आवासीय विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी, इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए पात्र बच्चों को भी संबंधित प्रवेश अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अनुसार योजना में शामिल किया गया है.

पात्र बालिकाओं के लिए प्रवेश का अवसर

अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए बालिकाओं को संबंधित शैक्षणिक सत्र में निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होता है. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए जारी प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कक्षा 6 और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जानी थी.

पात्र श्रेणियों में उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चे शामिल थे, इसके लिए बोर्ड की सदस्यता और पंजीकरण से जुड़ी निर्धारित शर्तों को पूरा करना आवश्यक था. कोविड-19 के कारण अनाथ हुए वे बच्चे भी पात्र श्रेणी में शामिल थे, जो संबंधित पंजीकरण या मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं.

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शैक्षणिक सत्र 2026–27 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निर्माण श्रमिक का बोर्ड में कम से कम तीन वर्ष का सदस्यता काल 30 नवंबर 2025 तक पूरा होना आवश्यक था. इसके साथ ही, एक परिवार के अधिकतम दो बच्चे पात्र थे, ये शर्तें इसी प्रवेश सत्र से संबंधित हैं. आगामी सत्र में आवेदन करने वाले अभिभावकों को उस वर्ष की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार पात्रता की जांच करनी चाहिए.

प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयन

अटल आवासीय विद्यालयों में प्रवेश सीधे नामांकन के आधार पर नहीं, बल्कि चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है. सत्र 2026–27 के लिए जारी दिशा-निर्देशों में कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं का प्रावधान है.

कक्षा 6 की परीक्षा में मानसिक क्षमता, अंकगणित और भाषा से संबंधित प्रश्न शामिल थे. कक्षा 9 की परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों का आकलन किया जाना था, जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, परीक्षा हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम में आयोजित की जानी थी.

आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पत्र भरना और आवश्यक दस्तावेज जमा करना होता है. दिशा-निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा में चयन अस्थायी होता है और केवल चयनित हो जाने से प्रवेश का अधिकार सुनिश्चित नहीं होता. प्रवेश की पुष्टि से पहले आवश्यक मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है.

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आवासीय वातावरण में शिक्षा की व्यवस्था

अटल आवासीय विद्यालयों का उद्देश्य पात्र बच्चों को ऐसा शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है, जहां पढ़ाई के साथ आवासीय सुविधाएं भी हों. यह योजना निर्धारित लाभार्थी श्रेणियों के उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देने पर केंद्रित है, जिन्हें इसके लिए आर्थिक या अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है.

पात्रता की शर्तें पूरी करने वाली बालिकाओं के लिए यह योजना आवासीय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का एक माध्यम है. हालांकि, प्रवेश पात्रता, चयन परीक्षा और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन पर निर्भर करता है.

प्रवेश संबंधी जानकारी कहां से प्राप्त करें?

अटल आवासीय विद्यालय में बालिकाओं के प्रवेश के इच्छुक अभिभावकों को संबंधित शैक्षणिक सत्र की नवीनतम आधिकारिक अधिसूचना देखनी चाहिए. इसमें पात्रता की श्रेणियों, आयु सीमा, प्रवेश के लिए उपलब्ध कक्षाओं, आवेदन की अंतिम तिथि, परीक्षा और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाती है.

प्रवेश संबंधी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार की जिला वेबसाइटों और उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है. लखनऊ जिला प्रशासन की वेबसाइट पर भी प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देश और आवेदन के लिंक उपलब्ध हैं.



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