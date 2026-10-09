scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

38 साल बाद रेप केस में बरी हुआ शख्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- नहीं साबित हुए आरोप

करीब चार दशक पुराने मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. मेरठ की अदालत ने जिस सुभाष को रेप और अपहरण के मामले में सजा सुनाई थी, उसे अब हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले.

Advertisement
X
38 साल पुराने केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (Representational)
38 साल पुराने केस में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (Representational)

करीब 38 साल पहले रेप और अपहरण के मामले में दोषी ठहराए गए सुभाष को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष (आरोपी का अपराध साबित करने वाला पक्ष) आरोपों को साबित नहीं कर पाया.  मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों से भी आरोपों की पुष्टि नहीं हुई. जस्टिस अब्दुल शाहिद की पीठ ने 7 अक्टूबर को यह फैसला सुनाते हुए मेरठ की अदालत का पुराना फैसला रद्द कर दिया.


यह मामला 1986 का है. मेरठ की सत्र अदालत ने 26 सितंबर 1988 को सुभाष को अपहरण, शादी के लिए मजबूर करने के इरादे से महिला का अपहरण और रेप के आरोपों में दोषी ठहराया था. सुभाष ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

सुभाष के वकील ने अदालत में कहा कि घटना 25 फरवरी 1986 की थी, जबकि एफआईआर अगले दिन दर्ज कराई गई. बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि महिला के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे और मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि करने वाला स्पष्ट सबूत नहीं मिला. वकील ने यह भी कहा कि महिला कई जिलों में गई, लेकिन उसने उस दौरान किसी से शिकायत नहीं की. इन दलीलों के हवाले से वकील ने कहा कि उस दिन महिला अपनी मर्जी से गई थी. 

सम्बंधित ख़बरें

Allahabaad University VC Sangeeta Srivastava
'PM को गाली दी, उनकी मां को गाली दी...', अपशब्दों पर भड़कीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की VC
Rahul Gandhi Post On X about AU
प्रयागराज में मेरे कार्यक्रम को रोकने की कोशिश, मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं: राहुल गांधी
Ramashankar Rajbhar, Samajwadi Party, Lok Sabha
'UP के विश्वविद्यालयों में जल्द कराएं छात्रसंघ चुनाव', सपा सांसद की लोकसभा में मांग
Clash over ugc bill at Allahabad University in Prayagraj
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में UGC को लेकर छात्र गुटों में बवाल, जमकर हुई मारपीट
(Photo: Representational)
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रैगिंग, 16 छात्रों को निलंबित किया गया
Advertisement

हाई कोर्ट ने मामले के सबूतों की जांच के बाद कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी भरोसा पैदा नहीं करती. गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट भी आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे.

महिला की गवाही का हवाला

राज्य सरकार के वकील ने सुभाष की अपील का विरोध किया. उन्होंने कहा कि महिला की गवाही भरोसेमंद थी और उसके बयान के आधार पर सजा बरकरार रखी जा सकती थी. हालांकि, हाई कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया.  कोर्ट ने यह भी कहा कि घटना के समय महिला की उम्र 19 साल से ज्यादा थी और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह अपने फैसले को समझते हुए अपनी मर्जी से गई हो.

यह भी पढ़ें: BMW से लेकर लैंड क्रूजर तक... सचिन वाजे की लग्जरी कारों की लिस्ट देखकर बॉम्बे हाईकोर्ट भी हैरान

सुभाष को सरेंडर से भी छूट

हाई कोर्ट ने सुभाष को सभी आरोपों से बरी करते हुए कहा कि चूंकि वह मुकदमे के दौरान जमानत पर था, इसलिए उसे अब सरेंडर करने की जरूरत नहीं है. उसके जमानतदारों की जिम्मेदारी भी खत्म कर दी गई.

करीब 38 साल बाद आए इस फैसले में अदालत ने साफ किया कि किसी को दोषी ठहराने के लिए आरोपों के साथ ठोस सबूत भी जरूरी हैं. इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका, इसलिए सुभाष को बरी कर दिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    शुरू हुई Amazon Sale, सस्ते में खरीद सकते हैं बाइक और स्कूटर |
    एक्शन और थ्रिलर ही नहीं, रोमांस में भी उस्ताद थे नाना पाटेकर, ये 5 फिल्में हैं सबूत |
    How To Make Neem Oil: बाजार में महंगा बिकता है नीम का तेल, घर पर ऐसे बनाएं 100% शुद्ध तेल; जानें निकालने का पूरा तरीका |
    'केले बेच लूंगा, IT में काम नहीं करूंगा', Oracle छोड़ने वाले इंजीनियर की कहानी वायरल |
    कनाडा के 4 टुकड़े होते देखना चाहते हैं मस्क, भड़क गए PM कार्नी... बोले- हम अपना देख लेंगे |
    वैभव सूर्यवंशी ने नेट्स में की चौके-छक्कों की बारिश, गुरु गंभीर का रिएक्शन Viral |
    करवा चौथ पर कितने बजे निकलेगा चांद? जानें 2026 की तारीख और पूजा मुहूर्त |
    बच्चे के सिर को तबला समझकर बजाने लगे मास्टर साहब, वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाला, हो गए सस्पेंड |
    Vish Yog 2026: विष योग 3 राशियों के लिए खतरनाक, आज से बिगड़ सकता है बजट, रहें सावधान! |
    नाना पाटेकर के निधन पर इमोशनल हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर, बोले- पीढ़ियों...
    Advertisement