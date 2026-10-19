प्रार्थना के बीच दीवार से टूटकर गिरा विशाल क्रॉस, पादरी की दर्दनाक मौत

इक्वाडोर में एक चर्च के अंदर प्रार्थना के दौरान बेहद दर्दनाक हादसा हो गया. पादरी पैट्रिसियो अल्फ्रेडो सांचेज मोलिनारी वेदी के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे, तभी उनके ठीक पीछे दीवार पर लगा एक विशाल क्रॉस अचानक नीचे गिर गया. भारी क्रॉस सीधे पादरी के सिर और शरीर पर जा गिरा. हादसा इतना अचानक हुआ कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला. पूरी घटना चर्च में चल रही लाइव स्ट्रीमिंग में कैद हो गई.

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यह हादसा इक्वाडोर के ग्वायाकिल शहर स्थित आवर लेडी ऑफ परपेचुअल हेल्प चर्च में हुआ. पादरी पैट्रिसियो अल्फ्रेडो सांचेज मोलिनारी इसी चर्च में पादरी के तौर पर सेवा दे रहे थे. क्रॉस गिरने के बाद वह जमीन पर गिर गए और दोबारा नहीं उठ सके. हादसे के बाद चर्च में मौजूद लोगों के बीच चीख-पुकार मच गई. कई लोग तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े और एंबुलेंस को बुलाया गया. हालांकि, मौके पर पहुंचे आपातकालीन कर्मचारियों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

'वक्त मोबाइल स्क्रॉल करने में ना बर्बाद करें'

हादसे से कुछ ही पल पहले पादरी अपने उपदेश में जिंदगी की नश्वरता और मौत के बारे में बात कर रहे थे. उन्होंने लोगों से कहा था कि जिंदगी का समय फोन स्क्रॉल करने जैसी चीजों में बर्बाद करने के बजाय भगवान और अपने परिवार के साथ बिताना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि एक दिन यहां मौजूद हर व्यक्ति की मौत होगी.

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देखें वायरल वीडियो

Kapłan zginął, gdy podczas mszy na jego głowę spadł krucyfiks. Do zdarzenia doszło w Ekwadorze. W kościele katolickim jako w jedynym z kościołów chrześcijańskich od średniowiecza istnieje kult figur zakazany w przykazaniach i Ewangelii. https://t.co/OSVu6qRUX2 — Piotr Panasiuk (@Piotr__Panasiuk) October 18, 2026

इसके बाद पादरी ने चर्च में मौजूद लोगों के लिए प्रार्थना शुरू की. वह ईश्वर से सभी को आशीर्वाद देने की प्रार्थना कर ही रहे थे कि उनके पीछे लगा भारी क्रॉस अचानक दीवार से अलग होकर नीचे गिर गया.

क्रॉस गिरने से पहले का वीडियो

⚪ Estremecedor. Salió a la luz el último sermón del sacerdote Patricio Sánchez minutos antes de morir aplastado por un cristo de madera en Guayaquil. En un tono casi premonitorio, el párroco reflexionó: "todos vamos a morir", mientras cuestionaba el tiempo que malgastamos en cosas vanas. — Alberto Rueda (@AlbertoRuedaE) October 18, 2026

ग्वायाकिल के आर्चडायोसीज ने पादरी की मौत की पुष्टि की है. चर्च प्रशासन ने उनके निधन पर दुख जताया है. पादरी की याद में विशेष प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई. फिलहाल यह साफ नहीं हुआ है कि भारी क्रॉस दीवार से अचानक कैसे अलग हुआ. घटना की वजह को लेकर चर्च की ओर से विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है.

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