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पहली नजर में हो जाएंगे कंफ्यूज! रेगिस्तान में कौन है असली प्यासा,  A या B?

रेगिस्तान की इस तस्वीर में A और B में से कौन असली प्यासा है? पहली नजर में A सही जवाब लगता है, लेकिन A के बैग में छिपी पानी की बोतल पूरी पहेली का जवाब बदल देती है.

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इस मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर को ध्यान से देखने पर आंसर नजर आ जाएगा.
इस मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर को ध्यान से देखने पर आंसर नजर आ जाएगा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही यह तस्वीर देखने में काफी आसान लगती है, लेकिन इसका जवाब देने में अच्छे-अच्छे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं. तस्वीर में चारों तरफ रेगिस्तान है, ऊपर तेज धूप निकल रही है और बीच में लकड़ी के बॉक्स पर पानी से भरा सिर्फ एक गिलास रखा है. गिलास के दोनों तरफ A और B नाम के दो लोग खड़े हैं. दोनों थके हुए और परेशान नजर आ रहे हैं. अब सवाल है कि इन दोनों में से असली प्यासा कौन है?

पहली नजर में A क्यों लगता है प्यासा?
तस्वीर देखते ही सबसे पहले ध्यान A पर जाता है. A हाथ जोड़कर सामने रखे पानी के गिलास की तरफ देख रहा है. उसका चेहरा भी काफी थका हुआ दिखाई दे रहा है. यही वजह है कि ज्यादातर लोग बिना ज्यादा सोचे A को ही प्यासा मान लेते हैं. लेकिन ऑप्टिकल इल्यूजन की खासियत यही होती है कि तस्वीर में जो चीज सबसे पहले दिखाई देती है, जरूरी नहीं कि वही सही जवाब हो.

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तस्वीर में छिपी है एक छोटी सी चीज
अब तस्वीर को दोबारा ध्यान से देखिए और A के कंधे पर रखे बैग को देखिए. A के बैग के बाहर पानी की एक बोतल लगी हुई है. यानी A के पास पहले से पानी मौजूद है. हो सकता है कि वह सामने रखे गिलास की तरफ देख रहा हो, लेकिन उसके पास अपनी पानी की बोतल भी है. यही छोटी-सी चीज इस पूरी पहेली का जवाब बदल देती है.

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B के पास नहीं दिख रहा पानी
अब तस्वीर के दूसरी तरफ खड़े B को देखिए. B भी काफी थका हुआ और परेशान नजर आ रहा है. वह अपना हाथ सीधे सामने रखे पानी के गिलास की ओर बढ़ा रहा है. लेकिन उसके पास पानी की कोई बोतल दिखाई नहीं देती. ऐसे में तस्वीर में दिए गए संकेतों के हिसाब से B की हालत ज्यादा साफ नजर आती है, क्योंकि उसके पास पानी का कोई दूसरा स्रोत नहीं दिख रहा है.

यही है ऑप्टिकल इल्यूजन का असली ट्विस्ट
इस तस्वीर में असली खेल चेहरे और हाव-भाव का है. A का हाथ जोड़कर खड़ा होना और उसका परेशान चेहरा देखकर हमारा दिमाग तुरंत मान लेता है कि वही ज्यादा प्यासा है. लेकिन जब हम तस्वीर को ध्यान से देखते हैं, तो पता चलता है कि A के पास पहले से पानी की बोतल है. वहीं B के पास ऐसी कोई बोतल नजर नहीं आती और वह सामने रखे  गिलास की तरफ बढ़ रहा है.

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तो सही जवाब A है या B?
तस्वीर में दिए गए संकेतों के आधार पर सही जवाब B माना जा सकता है. क्योंकि B के पास पानी का कोई दूसरा सोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि A के पास अपने बैग में पानी की बोतल मौजूद है. यही वह छोटी-सी डिटेल है, जिसे पहली नजर में देखने वाले ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं.

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क्या आपने भी पहली नजर में गलत जवाब दिया?
अगर आपने भी पहली नजर में A को असली प्यासा माना था, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. तस्वीर इसी तरह बनाई गई है कि आपका ध्यान पहले A के चेहरे और उसके हाथों पर जाए. लेकिन ऑप्टिकल इल्यूजन में सही जवाब पाने के लिए पूरी तस्वीर को ध्यान से देखना पड़ता है. कभी-कभी जवाब सामने ही होता है, लेकिन हमारी नजर उसे पहली बार में पकड़ नहीं पाती.

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