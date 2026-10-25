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तस्वीर में छिपी बिल्ली को खोज पाएंगे आप? तेज नजर वालों के लिए चैलेंज

इस ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में कई लोग अपने काम में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं. आपको 10 सेकंड में तस्वीर में छिपी बिल्ली खोजनी है. ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या आप बिल्ली को पहली नजर में पहचान पाए?

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सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आती हैं. ( Photo: ITG)
सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आती हैं. ( Photo: ITG)

Optical Illusion: सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं, जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगती हैं, लेकिन उनमें कुछ ऐसी चीजें छिपी होती हैं, जो पहली नजर में दिखाई नहीं देतीं. इन्हीं तस्वीरों के जरिए लोगों को अपनी नजर और दिमाग की तेजी परखने का मौका मिलता है. आज हम आपके लिए भी ऐसा ही एक दिलचस्प ब्रेन टेस्ट लेकर आए हैं. ऊपर दिखाई गई तस्वीर को ध्यान से देखिए. पहली नजर में आपको इसमें सब कुछ बिल्कुल सही और सामान्य दिखाई देगा. लेकिन तस्वीर को गौर से देखने पर आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आएंगी, जो बाकी तस्वीर से मेल नहीं खातीं.

आपके सामने एक ऐसी तस्वीर है, जिसमें कई लोग अपने-अपने काम में व्यस्त हैं. कोई किताब पढ़ रहा है, कोई टाइपराइटर पर काम कर रहा है, तो कोई खिड़की के पास खड़ा होकर बातचीत कर रहा है. लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक ऐसी चीज छिपी है, जिसे खोजने के लिए आपको अपनी नजरों पर जोर डालना पड़ेगा. आपका चैलेंज है तस्वीर में छिपी बिल्ली को ढूंढना.

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सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आती हैं. इन तस्वीरों में चीजें हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हम उन्हें पहली नजर में पहचान नहीं पाते. इसकी वजह यह है कि तस्वीर में कई सारी चीजें एक साथ मौजूद होती हैं और हमारा ध्यान अक्सर बड़ी या साफ दिखाई देने वाली चीजों पर चला जाता है. ऐसे में छोटी-सी चीज नजरों से छूट जाती है.

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तस्वीर को ध्यान से देखिए, कहां छिपी है बिल्ली?
इस तस्वीर में एक कमरे का सीन दिखाई दे रहा है. बाईं तरफ किताबों से भरी बड़ी अलमारी है. उसके सामने एक बुजुर्ग महिला कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रही हैं. कमरे के बीच में एक युवक हेडफोन लगाकर टाइपराइटर पर काम कर रहा है. उसके पास एक छोटी चिड़िया भी बैठी दिखाई दे रही है. दूसरी तरफ खिड़की के पास एक महिला और पुरुष आपस में बात कर रहे हैं. खिड़की के बाहर चांद और एक हवाई जहाज भी नजर आ रहा है. वहीं, कमरे के दाईं ओर एक बच्चा किताब पढ़ने में व्यस्त है.

इतनी सारी चीजों के बीच आपको बिल्ली खोजनी है. हो सकता है आपकी नजर सबसे पहले किताबों, घड़ी या खिड़की पर जाए. लेकिन चैलेंज पूरा करने के लिए आपको तस्वीर के दाईं तरफ भी ध्यान देना होगा. वहां मौजूद छोटी-छोटी चीजों को नजरअंदाज मत कीजिएगा.

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10 सेकंड में खोजनी है बिल्ली
अब अपना ध्यान तस्वीर पर टिकाइए और 10 सेकंड के अंदर बिल्ली को खोजने की कोशिश कीजिए. तस्वीर के हर हिस्से को ध्यान से देखिए. खासकर उस जगह को, जहां बच्चा बैठकर किताब पढ़ रहा है. अगर आपको बिल्ली तुरंत दिखाई दे जाती है, तो आपकी नजर काफी बारीक चीजों को पकड़ रही है. अगर नहीं दिखती, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसी तस्वीरों में हमारा ध्यान अक्सर बड़े किरदारों और आसपास की चीजों पर चला जाता है, इसलिए छोटी चीज को पहचानने में समय लग सकता है.

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नहीं मिली बिल्ली? यहां देखिए सही जवाब
अगर आप तस्वीर में बिल्ली नहीं खोज पाए हैं, तो अब जवाब जान लीजिए. बिल्ली तस्वीर के दाईं तरफ, किताब पढ़ रहे बच्चे की गोद में बैठी है. बच्चा किताब पकड़े हुए है और बिल्ली उसकी गोद में सामने की तरफ बैठी दिखाई दे रही है. बिल्ली का रंग हल्का भूरा और सफेद है, जबकि उसके शरीर पर कुछ गहरे निशान भी दिखाई देते हैं. वह बच्चे की किताब के ठीक नीचे नजर आती है. तस्वीर में बाकी चीजों पर ध्यान देने के कारण बिल्ली पहली नजर में छूट सकती है.

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तो बताइए, आपको बिल्ली पहली नजर में दिख गई थी या उसे खोजने में पूरा समय लग गया?
 

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