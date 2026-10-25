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टाइगर श्रॉफ ने बेचा अपना लग्जरी अपार्टमेंट, मिला करोड़ों का प्रॉफिट, फायरिंग के बाद हुई डील

टाइगर श्रॉफ ने खार वेस्ट स्थित अपना अपार्टमेंट 9 करोड़ रुपये में बेच दिया है. यह घटना उनके जुहू स्थित घर के पास हुई गोलीबारी की घटना के कुछ दिनों बाद हुई है.

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टाइगर ने बेचा लग्जरी अपार्टमेंट (Photo: Instagram/@tigerjackieshroff)
टाइगर ने बेचा लग्जरी अपार्टमेंट (Photo: Instagram/@tigerjackieshroff)

मुंबई में हुई गोलीबारी की घटना, जिसमें टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए थे, उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने शहर के खार वेस्ट इलाके में एक अपार्टमेंट 9 करोड़ रुपये में बेच दिया है. एक्टर ने यह प्रॉपर्टी लगभग आठ साल पहले खरीदी थी. यह सौदा गोलीबारी की घटना के चार दिन बाद, 22 अक्टूबर 2026 को रजिस्टर किया गया.

जानकारी के मुताबिक, टाइगर ने यह अपार्टमेंट 7.61 करोड़ रुपये में खरीदा था और अब इसे लगभग 64,891 रुपये प्रति वर्ग फुट (sq ft) के हिसाब से बेचा है.

2018 में खरीदी थी प्रॉपर्टी
रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म 'CRE मैट्रिक्स' द्वारा साझा किए गए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार, यह अपार्टमेंट 'रुस्तमजी पैरामाउंट डी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी' की नौवीं मंजिल पर स्थित है. इसका कारपेट एरिया 1,291.14 वर्ग फुट है और इसमें 95.80 वर्ग फुट का एक एक्सक्लूसिव एरिया भी शामिल है. इस बिक्री पर 54 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी लगी है और इसमें दो कवर्ड कार पार्किंग स्पेस भी शामिल हैं.

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दस्तावेजों के मुताबिक, टाइगर ने यह अपार्टमेंट 17 जुलाई 2018 को डेवलपर 'कीस्टोन रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड' से 7.61 करोड़ रुपये में खरीदा था. उन्होंने 30 नवंबर 2019 को इस प्रॉपर्टी का पजेशन (कब्जा) लिया था।

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बाल-बाल बचे टाइगर श्रॉफ
हाल ही में, 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में हुई गोलीबारी की घटना में बाल-बाल बचने के कारण टाइगर श्रॉफ चर्चा में आए थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, जब एक्टर जुहू में एक फुटबॉल ग्राउंड से निकल रहे थे, तब मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग उनकी कार के पास आए और पांच राउंड फायरिंग की, जिसमें से कई गोलियां गाड़ी पर लगीं.

इस घटना में टाइगर को गनपाउडर के कारण मामूली जलन के निशान आए, जबकि उनके ड्राइवर और एक फैन, उमेश चौहान, गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए.

बाद में अधिकारियों ने बताया कि संदिग्धों का शुरुआती इरादा किसी अन्य बड़े बॉलीवुड स्टार को निशाना बनाने का था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्होंने अपना निशाना बदलकर टाइगर को चुन लिया.

गोलीबारी की घटना के बाद, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने टाइगर से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फडणवीस ने भी टाइगर से फोन पर बात की. इस घटना के बाद कई गिरफ्तारियां हुई हैं और मामले की जांच अभी भी चल रही है.

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