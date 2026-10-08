ट्रेन के नीचे बहते पानी में महिला धो रही थी खाने के बर्तन? VIDEO देख भड़के यात्री

सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ट्रेन के नीचे से बहते पानी के पास खाने के बर्तन धोते हुए एक महिला दिखाई दे रही है. वीडियो सामने आने के बाद यात्रियों ने रेलवे की खान-पान व्यवस्था और स्वच्छता पर सवाल उठाए हैं.रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों के सामने अगर खाने के बर्तन ट्रेन के नीचे से बहते पानी में धोते हुए कोई नजर आए, तो जाहिर है सवाल उठेंगे. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे पंडित दीनदयाल जंक्शन का बताया जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद रेलवे के खान-पान और साफ-सफाई को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

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वायरल वीडियो में लाल साड़ी पहने एक महिला ट्रेन के निचले हिस्से के पास बैठी नजर आ रही है. उसके सामने कई प्लास्टिक ट्रे और बर्तन रखे हैं. वीडियो में दिखाई देता है कि ट्रेन के नीचे से पानी जैसा कुछ बह रहा है और महिला उसी के आसपास बर्तनों को साफ कर रही है.

प्लेटफॉर्म पर कुछ अन्य बर्तन और ट्रे भी रखे दिखाई देते हैं. आसपास मौजूद यात्री इस पूरे दृश्य को देखते नजर आ रहे हैं. वीडियो में 'पंडित दीनदयाल जंक्शन' का लोकेशन टैग भी दिखाई देता है.

वीडियो देखकर क्यों भड़के लोग?

इस वीडियो को एक्स पर @ChapraZila अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट में वीडियो के साथ लिखा गया कि यह सब देखने के बाद अब ट्रेन में खाना खरीदकर खाने का मन नहीं करेगा.

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वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले खाने की साफ-सफाई और बर्तनों की स्वच्छता पर सवाल उठाए. कुछ लोगों ने रेलवे प्रशासन से मामले की जांच कराने और खान-पान से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की.

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हालांकि, वीडियो में दिखाई दे रहे पानी का स्रोत क्या है और बर्तन किस उद्देश्य से धोए जा रहे थे, इसकी स्वतंत्र पुष्टि इस वीडियो से नहीं होती. इसलिए वायरल वीडियो के आधार पर इसे सीधे तौर पर 'गंदे पानी' या 'ट्रेन के गंदे पानी' से बर्तन धोना कहना उचित नहीं होगा.

यह सब देखने के बाद अब मैं ट्रेन में खाना खरीद कर खाना छोड़ दूंगा। https://t.co/HSUfHl7dga — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) October 8, 2026

ट्रेन के नीचे से पानी क्यों निकल रहा था?

वीडियो का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा यही है. ट्रेन के निचले हिस्से के पास पानी बहता दिखाई दे रहा है और उसके आसपास बर्तन रखे हुए हैं. यही दृश्य देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया कि खाने के बर्तन साफ करने के लिए उस जगह का पानी इस्तेमाल किया जा रहा था या नहीं.

अगर किसी खान-पान विक्रेता द्वारा खाने के बर्तन साफ करने के लिए अस्वच्छ या अनुपयुक्त पानी का इस्तेमाल किया जाता है, तो यह निश्चित तौर पर गंभीर स्वच्छता संबंधी चिंता का विषय होगा. लेकिन इस खास वीडियो में पानी की गुणवत्ता या उसके स्रोत की पुष्टि किसी आधिकारिक जांच से सामने नहीं आई है.

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यात्रियों के लिए क्यों अहम है मामला?

रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में रोजाना बड़ी संख्या में यात्री खाना और दूसरी खाने-पीने की चीजें खरीदते हैं. ऐसे में भोजन बनाने, रखने और परोसने के साथ-साथ बर्तनों की सफाई भी बेहद महत्वपूर्ण है.

यही वजह है कि वायरल वीडियो ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा कि वे अब ट्रेन में खाना खरीदने से पहले ज्यादा सावधानी बरतेंगे, जबकि कुछ यूजर्स ने पैकेट बंद भोजन को प्राथमिकता देने की बात कही.

फिलहाल इस वायरल वीडियो ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है.अगर यह सचमुच खाने के बर्तन साफ करने का तरीका था, तो रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता के नियमों का पालन कैसे हो रहा था? अब इस मामले में रेलवे या संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आता है या नहीं, यह देखना होगा.

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