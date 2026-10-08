कैंडी क्रश में 22,222 लेवल! बिहार के 19 साल के शुभम ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

कैंडी क्रश शुरू करना आसान है, लेकिन हजारों लेवल पार करते जाना बिल्कुल अलग बात है. ज्यादातर लोग इस गेम को कुछ मिनटों के टाइमपास के लिए खोलते हैं और कुछ देर बाद फोन रख देते हैं. बिहार के 19 साल के शुभम कुमार की कहानी इससे काफी अलग है. उन्होंने कैंडी क्रश सागा में लेवल 22,222 तक पहुंचकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है.

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शुभम की इस उपलब्धि को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मान्यता दी है. रिकॉर्ड संस्था के अनुसार, उन्होंने यह उपलब्धि 5 जुलाई को हासिल की थी. उस समय उनकी उम्र 19 साल, 8 महीने और 25 दिन थी. उनका रिकॉर्ड 'हाईएस्ट लेवल अचीव्ड इन कैंडी क्रश सागा (टीनएजर) कैटेगरी में दर्ज किया गया है.

22,222 तक पहुंचना इतना मुश्किल क्यों है?

कैंडी क्रश का शुरुआती गेमप्ले काफी आसान लगता है. एक जैसी कैंडी को मिलाइए, मैच बनाइए और दिए गए टारगेट को पूरा करके अगले लेवल पर पहुंच जाइए. लेकिन जैसे-जैसे खिलाड़ी आगे बढ़ता है, गेम की चुनौती भी बढ़ती जाती है.

कई लेवल में सीमित मूव्स के भीतर टारगेट पूरा करना होता है. कुछ स्टेज में खास ब्लॉक्स या ऑब्स्टेकल हटाने पड़ते हैं, जबकि आगे चलकर गेम में कई तरह की नई चुनौतियां सामने आती हैं. ऐसे में लगातार 22 हजार से ज्यादा लेवल पार करने के लिए सिर्फ समय ही नहीं, बल्कि धैर्य और लगातार कोशिश की भी जरूरत होती है.

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आम खिलाड़ी के लिए यह नंबर क्यों चौंकाने वाला है?

कैंडी क्रश खेलने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ मुश्किल लेवल पर पहुंचने के बाद एक ही स्टेज को पार करने में कई कोशिशें लग सकती हैं. ऐसे में 22,222 का आंकड़ा अपने आप में इस उपलब्धि की असाधारणता बताता है.

शुभम ने जिस उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया, वह भी इसे अलग बनाती है. रिकॉर्ड संस्था ने उनकी उपलब्धि को खास तौर पर टीनएजर कैटेगरी में दर्ज किया है.

🚨 Bihar’s 19-year-old Shubham Kumar has reached an unbelievable milestone in Candy Crush Saga Level 22,222🍬🎮 That’s not just a game anymore, that’s 22,222 levels of patience, persistence and probably a LOT of candies. 😂🔥 Bihar boy, you’ve officially entered another level👏😄congratulations — Kitty K (@findkitty7) October 7, 2026

पढ़ाई या खेल नहीं, गेमिंग से मिली पहचान

किसी युवा के रिकॉर्ड बनाने की खबर आए तो आमतौर पर वजह पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा, खेल या किसी दूसरी उपलब्धि से जुड़ी होती है. शुभम कुमार का मामला इसलिए अलग है क्योंकि उन्होंने एक मोबाइल गेम में लंबी जर्नी तय करके रिकॉर्ड बनाया है.

उनकी उपलब्धि की चर्चा अब सोशल मीडिया पर भी हो रही है. कैंडी क्रश खेलने वाले कई यूजर्स के लिए 22,222 का आंकड़ा इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि वे खुद गेम के कुछ लेवल पार करने के बाद मुश्किल महसूस करते हैं.

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एक आसान गेम कैसे बन गया लंबी चुनौती?

कैंडी क्रश सागा की लोकप्रियता की एक वजह इसका सरल तरीका है. गेम को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता. लेकिन यही आसान शुरुआत धीरे-धीरे कठिन चुनौती में बदल जाती है. हर नए लेवल के साथ खिलाड़ी के सामने अलग लक्ष्य और नए ऑब्स्टेकल आते हैं.

यही वजह है कि कुछ लोगों के लिए कैंडी क्रश महज कुछ मिनटों का मनोरंजन रहता है, जबकि कुछ खिलाड़ी इसे लंबे समय तक जारी रखते हैं. शुभम कुमार ने इसी लंबी गेमिंग जर्नी को 22,222वें लेवल तक पहुंचाकर रिकॉर्ड में बदल दिया.

अब उनका नाम इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है. 19 साल की उम्र में कैंडी क्रश में हासिल किया गया यह आंकड़ा फिलहाल उनकी सबसे खास पहचान बन गया है.

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