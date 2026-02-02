एपस्टीन का अय्याशी वाला आईलैंड... जहां इतने प्राइवेट जेट आते थे जिनका हिसाब नहीं था

'एपस्टीन फाइल्स' के एक के बाद एक संवेदनशील खुलासे से कई देशों के हाईप्रोफाइल शख्सियतों के नाम जुड़े हुए हैं. ट्रंप, बिल गेट्स से लेकर यूरोप, मिडिल ईस्ट यहां तक की अफ्रीका और एशिया के कई देशों के प्रोमिनेंट राजनेता, कारोबारी, आर्टिस्ट यहां तक कि शिक्षाविद और साइंटिस्ट तक इसकी आंच पहुंच चुकी है. ऐसे में जानते हैं अमेरिका में लंबे समय तक रसूखदार शख्स रहे जेफरी एपस्टीन के उस आईलैंड की कहानी, जिसे उसने अय्याशी का अड्डा बना रखा था.

आज ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क में तनातनी चल रही है. इन दोनों देशों के बीच कुछ द्वीपों के खरीद-बिक्री को लेकर दशकों पहले एक डील हुई थी और इन्हीं द्वीपों में से एक द्वीप को आगे चलकर जेफरी एपस्टीन ने खरीदा था और उसे अपने गंदे कामों का ठिकाना बना लिया था.

न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछली बार जब अमेरिका ने डेनमार्क से जमीन खरीदी थी, तब एपस्टीन का द्वीप खरीदा गया था. दरअसल, 1917 की डेनिश वेस्ट इंडीज संधि के तहत अमेरिका ने 25 मिलियन डॉलर (आज लगभग 633 मिलियन डॉलर) में वर्जिन द्वीप समूह खरीदा था. उस में लगभग 60 द्वीप शामिल थे. इनमें से ही एक लिटिल सेंट जेम्स आईलैंड को एपस्टीन ने खरीदा था. एपस्टीन ने 1998 में 70 एकड़ का यह द्वीप खरीदा था और यह उसका मुख्य निवास स्थान बन गया था, जहां उसने नाबालिगों के साथ यौन शोषण वाली कई पार्टियां आयोजित की थी. 2019 में दोषी इस यौन अपराधी की मृत्यु के बाद से, इस आईलैंड को 'एपस्टीन द्वीप' या 'पेडोफाइल द्वीप' के नाम से जाना जाता है.

एपस्टीन के द्वीप पर गए 2000 फ्लाइट्स का कोई हिसाब नहीं

अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि जेफरी एपस्टीन के द्वीप पर 2,000 से अधिक ऐसी फ्लाइट्स आईं जिनकी रिपोर्ट ही नहीं की गई थी. एक चौंकाने वाली नई जांच में अमेरिकी वर्जिन द्वीप समूह के एपस्टीन द्वीप के लिए 2,000 से अधिक ऐसी उड़ानों का खुलासा हुआ है, जिनकी सूचना नहीं दी गई थी. ताकि, वहां पहुंचने वाले लोगों का खुलासा कभी न हो सके.

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुातबिक, एक नए डेटा विश्लेषण से जेफरी एपस्टीन के निजी द्वीप के लिए 2,000 से अधिक ऐसी उड़ानों का पता चला है जिनकी पहले रिपोर्ट नहीं की गई थी. जालिंगो डेटा रिफाइनरी द्वारा की गई जांच से एपस्टीन द्वीप से जुड़ी यात्राओं वैसी यात्राओं का खुलासा हुआ है, जिसका कभी हिसाब ही नहीं रखा गया.

इस विश्लेषण में 1995 और 2007 के बीच 5,253 फ्लाइट रिकॉर्डों में एपस्टीन द्वीप के लिए 2,348 अतिरिक्त फ्लाइट के कनेक्शन मिले हैं. इससे द्वीप के लिए कम से कम 4,966 रिपोर्ट की गई और गैर-रिपोर्ट की गई उड़ानें दर्ज हुईं. शोधकर्ताओं ने इस द्वीप को निजी गंतव्यों से जोड़ने वाले 1,089 पहले से अज्ञात फ्लाइट रूट की भी पहचान की.

टीम ने बताया कि ये निष्कर्ष न्याय विभाग के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड से संकलित किए गए थे और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए तीन स्वतंत्र स्रोतों से इनकी पुष्टि की गई थी. जानकारी इकट्ठा करने के बाद, वे यह पता लगाने में सक्षम हुए कि द्वीप के लिए कितनी उड़ानें रवाना हुईं और किन स्थानों से आईं.

ज़ालिंगो डेटा रिफाइनरी के सीईओ ने कहा कि इससे पता चला कि सार्वजनिक रूप से ज्ञात 20 से 30 रूटों की तुलना में 1,083 ऐसे उड़ान मार्ग थे जिनके बारे में पहले जानकारी नहीं थी. सीईओ ने कहा कि एक बात जिसने मुझे चौंका दिया वह यह है कि मैंने जो जानकारी उजागर की है उसका केवल एक अंश ही जनता के लिए उपलब्ध कराया गया है.

हमने पता लगाया कि 2,348 लोग उस द्वीप पर गए थे, जो कि हमारे द्वारा ज्ञात 150-200 लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा हैं. द्वीप पर जाने वाले लोगों की भारी संख्या से पता चलता है कि यह महज कुछ शरारती लोगों द्वारा की जाने वाली हरकत से कहीं ज्यादा था. इस तरह एपस्टीन ने न सिर्फ दुनियाभर के रसूख वाले लोगों के लिए एक अय्याशी का अड्डा खोल रखा था, बल्कि यहां आने वाले नामचीन लोगों की पहचान छुपाने के लिए ऊंचे लेवल से निजी फ्लाइट्स, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट्स और चार्टर प्लेन की रिपोर्ट भी नहीं की गई थी. इससे यह पता ही नहीं चल पाया कि कब, कौन, कहां से इस आईलैंड पर आया और गया.

कौन था जेफरी एपस्टीन

जेफरी एपस्टीन अमेरिका का बहुत बड़ा फाइनेंसर था. उसकी पहुंच इतनी थी कि उसके बुलावे पर ट्रंप, बिल क्लिंटन, ब्रिटिश शाही परिवार के लोग और दुनिया के दूसरे बड़े उद्योगपति और धनवान लोग आ जाते थे. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जेफरी एपस्टीन ने 2011 में न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया था कि वह यौन अपराधी नहीं है. वह बस एक अपराधी है. एपस्टीन की मृत्यु 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की एक जेल में हुई थी. जब वह नाबालिगों की तस्करी और उनके यौन शोषण के आरोपों में अपने मुकदमे का इंतजार कर रहा था और उसे जमानत मिलने की कोई संभावना नहीं थी.

एपस्टीन पर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण करने का एक "विशाल नेटवर्क" चलाने का आरोप लगा था. इससे पहले उसे नाबालिगों से वेश्यावृत्ति कराने के आरोप में दोषी ठहराया गया था और वह जेल में बंद था. न्यूयॉर्क में जन्मे और पले-बढ़े एपस्टीन ने 1970 के दशक के मध्य में शहर के निजी डाल्टन स्कूल में गणित और भौतिक विज्ञान पढ़ाया. उसने स्वयं विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान और गणित का अध्ययन किया था, हालांकि उसने कभी स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं की.

1982 तक उसने अपनी खुद की फर्म - जे एपस्टीन एंड कंपनी बना ली थी. कंपनी 1 अरब डॉलर (800 मिलियन पाउंड) से अधिक मूल्य की ग्राहकों की संपत्ति का प्रबंधन करती थी. यह कंपनी तुरंत सफल हो गई. एपस्टीन ने जल्द ही अपनी संपत्ति खर्च करना शुरू कर दिया - जिसमें फ्लोरिडा में एक आलीशान घर, न्यू मैक्सिको में एक फार्महाउस और कथित तौर पर न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा निजी घर खरीदना शामिल था. उसने मशहूर हस्तियों, कलाकारों और राजनेताओं के साथ मेलजोल बढ़ाने लगा.

ट्रंप और क्लिंटन जैसी हस्तियों से थी दोस्ती

ट्रंप ने 2002 में एपस्टीन पर न्यूयॉर्क पत्रिका के लिए लिखे एक लेख में कहा था - मैं जेफ को 15 सालों से जानता हूं. वह बहुत ही शानदार इंसान है. उसके साथ समय बिताना बहुत मजेदार होता है. यहां तक ​​कि यह भी कहा जाता है कि उसे खूबसूरत महिलाएं उतनी ही पसंद हैं जितनी मुझे, और उनमें से कई कम उम्र की हैं.

ट्रम्प के अलावा, एपस्टीन के कई अन्य हाई-प्रोफाइल मित्र होने की भी जानकारी है, जो उन हस्तियों द्वारा किसी भी प्रकार के गलत काम का संकेत नहीं देता है. 2002 में, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और अभिनेताओं केविन स्पेसी और क्रिस टकर को एक विशेष रूप से तैयार किए गए निजी जेट में अफ्रीका की यात्रा कराई. 2003 में उन्होंने तत्कालीन फिल्म निर्माता हार्वे वेनस्टीन के साथ न्यूयॉर्क पत्रिका को खरीदने का असफल प्रयास किया - उसी वर्ष उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को 30 मिलियन डॉलर (23 मिलियन पाउंड) का दान दिया.

