दुबई में अब सोने की सड़क भी बनेगी... ऐसा होगा गोल्ड डिस्ट्रिक्ट, जहां हर तरफ सोना ही सोना

दुबई में अब सोने की सड़क बनने जा रही है. यह वहां बनने वाले गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का अहम हिस्सा होगा. जहां सिर्फ सोने के आभूषण के खुदरा कारोबारियों की दुकानें होंगी.

दुबई में बन रहा है एक गोल्ड डिस्ट्रिक्ट, यहीं बनेगी सोने की सड़क (Photo - Pixabay)
दुबई में बन रहा है एक गोल्ड डिस्ट्रिक्ट, यहीं बनेगी सोने की सड़क (Photo - Pixabay)

दुबई की टैक्स फ्री लाइफस्टाइल और गोल्ड सूक की वजह से यहां की सड़कों को भी सोने का बना हुआ मना जाता रहा है. अब दुबई से जुड़ी ये कहवत सच होने जा रही है. क्योंकि दुबई में जल्द ही 'गोल्ड डिस्ट्रिक्ट'  बनाया जाएगा और इसका मुख्य आकर्षण 'गोल्ड स्ट्रीट' होगा. यहां की सड़क सोने की बनी होगी. यह दुनिया की पहली 'गोल्ड स्ट्रीट' होगी.   

दुबई में दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के निर्माण की घोषणा की गई है. दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट शहर के मौजूदा गोल्ड सूक का ही नया रूप होगा. इस क्षेत्र में लगभग 1,000 खुदरा विक्रेता हैं जो सोना और आभूषण बेचते हैं. ऐसे में गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के अहम हिस्से के रूप में दुनिया की पहली "गोल्ड स्ट्रीट" बनाने की योजना भी योजना है. यहां सोने की खुदरा बिक्री, बुलियन व्यापार और थोक गतिविधियों को एक ही स्थान पर एकीकृत किया जाएगा. 

पहले बनेगा गोल्ड डिस्ट्रिक्ट 
गल्फ न्यूज के मुताबिक,  डेवलपर्स ने बताया कि दुबई के नए गोल्ड डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होने के नाते इस गोल्ड स्ट्रीट की सड़कों के निर्माण में सोने का इस्तेमाल किया जाएगा.  इसका उद्देश्य गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के केंद्र में एक आकर्षण बनना है. विस्तृत डिजाइन और निर्माण योजनाएं अलग-अलग स्टेज में होगी. 

यह घोषणा दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के आधिकारिक घोषणा  के दौरान की गई. इसमें दुबई के निवेश निगम के प्रबंध निदेशक मोहम्मद इब्राहिम अल-शैबानी ने भी हिस्सा लिया था. दुबई चैंबर्स के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी मोहम्मद अली राशेद लूटा, दुबई फ्री ज़ोन काउंसिल के महासचिव के सहायक डॉ. जुमा अल मटरूशी और इथ्रा दुबई के मुख्य कार्यकारी इस्साम गलादारी मौजूद थे.

यहां बनेगी सोने की सड़क
गोल्ड स्ट्रीट, गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के एक व्यापक विकास परियोजना का हिस्सा होगा जो सोने और आभूषणों की खुदरा बिक्री, थोक व्यापार, बुलियन सेवाओं और निवेश से जुड़े व्यवसायों को एक ही स्थान पर सेंट्रलाइज्ड  करेगा. इस गोल्ड डिस्ट्रिक्ट  में सोने, आभूषण, परफ्यूम, सौंदर्य प्रसाधन और लाइफस्टाइल  से संबंधित1,000 से अधिक खुदरा विक्रेता मौजूद हैं.

 इस क्षेत्र में ऑपरेशनल ब्रांडों में जवहारा ज्वैलरी, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, अल रोमाइजान और तनिष्क ज्वैलरी शामिल हैं. जोयलुक्कास ने 24,000 वर्ग फुट का एक प्रमुख स्टोर खोलने की योजना की घोषणा की है, जिसके बारे में कंपनी का कहना है कि यह मध्य पूर्व में उसका सबसे बड़ा स्टोर होगा।

डेवलपर्स ने कहा कि गोल्ड स्ट्रीट को एक स्वतंत्र आकर्षण के रूप में संचालित करने के बजाय जिले के खुदरा और व्यापारिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पूरक के रूप में डिजाइन किया गया है.दुबई गोल्ड डिस्ट्रिक्ट के छह होटलों में 1,000 से अधिक होटल कमरे होंगे. इसका उद्देश्य इंटरनेशनल टूरिस्ट और खरीदारों और व्यापार भागीदारों की सेवा करना होगा.

---- समाप्त ----
