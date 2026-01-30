'रोज पति से माफी मांगो और सोशल मीडिया पर वीडियो डालो', कोर्ट ने महिला को क्यों सुनाई ये अजीब सजा

मध्य चीन में एक महिला को अपने बेवफा पति से माफी मांगने का आदेश दिया गया है. क्योंकि, उसने अपने पति की बेवफाई का एक व्यंग्यात्मक कहानी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था. इसके बाद पति कोर्ट पहुंच गया और उसने दावा किया कि इससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, हेनान प्रांत की रहने वाली निउ ना ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि उनकी शादी के 10 साल हो चुके हैं. उनकी एक बेटी भी है. पति गाओ फी का एक विवाहित सहकर्मी के साथ अफेयर चल रहा है. वह अपनी प्रेमिका के लिए सोने के गहने और सौंदर्य प्रसाधन जैसी चीजें खरीदने के लिए परिवार की संयुक्त संपत्ति का इस्तेमाल करता है.
निउ को पता चला कि स्थानीय कोयला खनन कंपनी में टीम लीडर गाओ का अपनी एक विवाहित सहकर्मी से अफेयर था. यह प्रेम-प्रसंग पांच साल से चल रहा था. इस दौरान गाओ ने अपनी प्रेमिका के लिए सोने के गहने, सौंदर्य प्रसाधन और कपड़े खरीदने के लिए उनकी संयुक्त धनराशि का इस्तेमाल किया.
गुस्से में आकर निउ ने सोशल मीडिया पर इस मामले का खुलासा कर दिया. साथ ही इसमें गाओ के कार्यस्थल का भी जिक्र किया. वहीं गओ की गर्लफ्रेंड के लिए कठोर भाषा का भी इसमें इस्तेमाल किया. उन्होंने अपने साथी की बेवफाई के बारे में एक व्यंग्यात्मक शॉर्ट स्टोरी लिखकर पोस्ट कर दी.इसके कुछ समय बाद, गाओ ने निउ पर मानहानि का मुकदमा दायर किया. अदालत ने फैसला सुनाया कि व्यक्तिगत नैतिक कमियों के आधार पर दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करना उचित नहीं ठहराया जा सकता.
15 दिनों तक लगातार माफी मांगने की मिली सजा
निउ को गाओ से लगातार 15 दिनों तक सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की सजा सुनाई गई. साथ ही कहा गया कि उनके माफीनामे की वीडियो बनाकर अदालत में जमा करना होगा. चीन में, मानहानि के अपराध में नागरिक दायित्व शामिल होता है. इसमें माफी मांगना, हानिकारक कार्यों को रोकना और मुआवजा देना शामिल है.
12 जनवरी से, निउ रोजाना सोशल मीडिया पर गाओ से माफी मांगने वाले वीडियो पोस्ट कर रही हैं. एक वीडियो में वह कहती हैं कि मैं गुस्से से भरी थी और मैंने आपको अपमानित करने का गलत निर्णय लिया. इसका मुझे खेद है. आप और आपकी प्रेमिका स्पष्ट रूप से सच्चे प्यार में हैं. आपकी गंभीर नैतिक कमियों के बावजूद, आपके व्यक्तिगत अधिकार और प्रतिष्ठा सम्मान के योग्य हैं.