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क्या ये रेसिज्म था? जर्मनी के रेस्टोरेंट में इंडियन महिला से बदसलूकी, वीडियो में बताया क्या-क्या हुआ

जर्मनी के एक रेस्टोरेंट में भारतीय साइंटिस्ट के साथ कथित बदसलूकी का मामला सामने आया है. अनन्या ने होस्ट पर चिल्लाने, ताना मारने और झूठ बोलने का आरोप लगाया, जिसके बाद रेस्टोरेंट ने माफी मांगते हुए जांच शुरू कर दी.

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अनन्या ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपना अनुभव बताया (Photo:Insta/@anxnyajoshii)
अनन्या ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपना अनुभव बताया (Photo:Insta/@anxnyajoshii)

जर्मनी में रह रहीं एक भारतीय वैज्ञानिक और कंटेंट क्रिएटर अनन्या ने एक रेस्टोरेंट के होस्ट पर बदसलूकी का आरोप लगाया है. अनन्या के मुताबिक, मामूली बात पर उनसे और उनकी दोस्त से ऊंची आवाज में बात की गई, ताने मारे गए और झूठ बोलने का आरोप लगाया गया. मामला सामने आने के बाद रेस्टोरेंट ने माफी मांगी और जांच शुरू करने की बात कही.

अनन्या ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपना अनुभव बताया. उन्होंने कहा कि जर्मनी में यह पहली बार था जब उन्हें लगा कि उनके साथ इतना खराब व्यवहार हुआ है. उन्हें शक हुआ कि कहीं यह नस्लभेद की वजह से तो नहीं था. हालांकि, अनन्या ने खुद कहा कि वह पक्के तौर पर नहीं कह सकतीं कि इसे नस्लभेद कहा जाए या नहीं.

मामला रॉस्टॉक के वार्नेमुंडे बीच स्थित पीटर पाने बर्गर ग्रिल का है. अनन्या पिछले कुछ महीनों से काम के सिलसिले में जर्मनी में रह रही हैं. घटना के वक्त वह अपनी एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट पहुंची थीं.

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होस्ट की जगह पर कोई नहीं था

अनन्या के मुताबिक, जर्मनी में रेस्टोरेंट के इंट्री गेट पर एक होस्ट होता है. वही ग्राहकों को टेबल मिलने पर अंदर बैठाता है. जब वह और उनकी दोस्त पीटर पाने पहुंचीं तो होस्ट की जगह पर कोई मौजूद नहीं था.

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इसी दौरान एक जर्मन परिवार भी वहां पहुंचा. अनन्या ने देखा कि वह परिवार बिना होस्ट का इंतजार किए सीधे अंदर चला गया. इससे दोनों दोस्त उलझन में पड़ गईं कि उन्हें इंट्री गेट पर इंतजार करना चाहिए या खुद अंदर जाना चाहिए.

अनन्या का दावा है कि उन्होंने करीब 5 मिनट तक होस्ट का इंतजार किया. कोई स्टाफ मेंबर नहीं आया तो दोनों अंदर चली गईं. उनका कहना है कि उन्होंने खुद कोई टेबल नहीं चुनी. वे सिर्फ किसी स्टाफ मेंबर को तलाश रही थीं, ताकि बैठने का तरीका पूछ सकें.

अचानक होस्ट ने लगाई फटकार

तभी एक स्टाफ सदस्य उनकी तरफ आया. उसकी यूनिफॉर्म देखकर अनन्या को समझ आया कि वही होस्ट है. उन्होंने उससे दो लोगों के लिए टेबल के बारे में पूछा.अनन्या का आरोप है कि होस्ट ने उनसे कहा कि उन्हें अंदर नहीं आना चाहिए था और वहीं खड़े होकर इंतजार करना चाहिए था.

यह भी पढ़ें: कभी कॉलेज कैंपस में उतारे कपड़े, अब इस हाल में है वायरल वीडियो वाली ईरानी लड़की

अनन्या ने उसे समझाने की कोशिश की कि वे करीब 5 मिनट से होस्ट का इंतजार कर रही थीं और कोई उन्हें देखने नहीं आया. इसलिए वे उलझन में अंदर आईं.लेकिन अनन्या के मुताबिक, होस्ट ने उनकी बात मानने के बजाय कहा कि उन्होंने सिर्फ 10 सेकंड इंतजार किया था. उनका दावा है कि होस्ट बार-बार यही बात कहता रहा और उसकी आवाज भी ऊंची होती गई.

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'तुम लोग सच में बहुत भूखे होगे' 

अनन्या ने बताया कि इसके बाद वह और उनकी दोस्त होस्ट की जगह तक गईं. अनन्या के मुताबिक, होस्ट ने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि तुम लोग सच में बहुत भूखे होगे. उनका कहना है कि उन्होंने फिर भी अपनी आवाज ऊंची नहीं की और अपनी बात समझाने की कोशिश करती रहीं.

इसके बाद अनन्या के आरोप के मुताबिक, होस्ट ने उन्हें झूठ बोलने का आरोप लगाया. अनन्या का दावा है कि इस दौरान स्टाफ सदस्य उन पर चिल्ला रहा था.

मेन्यू रखकर भी खत्म नहीं हुआ मामला

अनन्या के मुताबिक, होस्ट आखिरकार उन्हें एक टेबल तक ले गया और मेन्यू उनके सामने रख दिए. लेकिन उनका कहना है कि पूरे घटनाक्रम के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने कोई गलत काम कर दिया हो.

उन्होंने यह भी दावा किया कि होस्ट बाद में दूसरी टेबलों के पास जाकर उनकी तरफ इशारा कर रहा था और शायद उनके बारे में दूसरे ग्राहकों से बात कर रहा था. अनन्या ने कहा कि इस व्यवहार के बाद उन्हें लगा कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो.इसके बाद अनन्या और उनकी दोस्त ने वहां खाना नहीं खाने का फैसला किया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गईं.

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'क्या इसे नस्लभेद कहूं?'

अनन्या ने अपने वीडियो में कहा कि जर्मनी में रहने के दौरान यह उनका पहला ऐसा अनुभव था. उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इस घटना को सीधे नस्लभेद कहना सही होगा या नहीं, लेकिन उन्हें और उनकी दोस्त के साथ जिस तरह व्यवहार किया गया, वह बेहद खराब था.

रेस्टोरेंट ने मांगी माफी

अनन्या का वीडियो सामने आने के बाद पीटर पाने के आधिकारिक अकाउंट ने उनके वीडियो पर टिप्पणी की. रेस्टोरेंट ने कहा कि उसे अनन्या के खराब अनुभव के लिए बेहद अफसोस है.रेस्टोरेंट ने कहा कि उसे इस बात का दुख है कि अनन्या ने वहां खुद को स्वागत योग्य और सम्मानित महसूस नहीं किया. साथ ही कहा कि वह इस अनुभव को गंभीरता से ले रहा है. यह समझने के लिए रेस्टोरेंट के संपर्क में है कि आखिर हुआ क्या था.

पीटर पाने ने यह भी कहा कि उसकी कंपनी की संस्कृति का अहम हिस्सा है कि हर व्यक्ति खुद को स्वागत योग्य और सम्मानित महसूस करे. रेस्टोरेंट ने बताया कि उसकी कंपनी में 100 से ज्यादा देशों के लोग काम करते हैं.

फिलहाल, इस पूरे मामले में अनन्या का आरोप सामने आया है, जबकि रेस्टोरेंट ने माफी मांगते हुए जांच शुरू करने की बात कही है. जांच के बाद ही साफ होगा कि उस दिन रेस्टोरेंट में पूरा घटनाक्रम किस तरह हुआ था.

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