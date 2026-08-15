अमेरिका में भारतीय मूल के युवक की खौफनाक AI साजिश, मां-भाई का किया मर्डर

अमेरिका के मैसाचुसेट्स से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 17 साल के भारतीय मूल के युवक पर अपनी मां और 14 साल के छोटे भाई की हत्या का आरोप लगा है. पुलिस के मुताबिक, दोनों के शव उनके घर से मिले. जांच के दौरान आरोपी की ChatGPT से हुई बातचीत भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि उसने परिवार की हत्या से जुड़े हिंसक विचारों को लेकर AI चैटबॉट का इस्तेमाल किया था. फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और मामले की जांच जारी है.

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मामला मैसाचुसेट्स के एक्टन इलाके का है. आरोपी की पहचान अर्जुन अरविंद के तौर पर हुई है. उस पर अपनी 45 वर्षीय मां सुधा वेंकटेशन और 14 वर्षीय भाई सिद्धार्थ अरविंद की हत्या के दो मामले दर्ज किए गए हैं.

घटना का पता तब चला, जब एक ट्यूटर शाम करीब 6:30 बजे पढ़ाने के लिए घर पहुंची. काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुला. उसने अरविंद के पिता से संपर्क किया. पिता भी परिवार से बात नहीं कर पा रहे थे. इसके बाद पुलिस को घर की जांच के लिए बुलाया गया. पुलिस पहुंची तो दोनों मां-भाई मृत मिले. मां का शव बेसमेंट में था, जबकि भाई का शव पहली मंजिल पर मिला. अधिकारियों के मुताबिक, दोनों के शरीर पर चोट के निशान थे. हालांकि, मौत की सही वजह अभी मेडिकल जांच के बाद ही साफ होगी. यह भी पता लगाया जा रहा है कि हत्या में किस हथियार का इस्तेमाल हुआ.

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AI को लेकर फिर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर AI चैटबॉट के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. हिंसा से जुड़े मामलों में AI के इस्तेमाल का यह अकेला मामला नहीं है. अमेरिका के फ्लोरिडा में भी 2025 की एक यूनिवर्सिटी शूटिंग के बाद OpenAI के खिलाफ जांच शुरू हुई थी. अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि संदिग्ध ने ChatGPT पर हथियारों और हमले से जुड़ी जानकारी तलाशने की कोशिश की थी. OpenAI ने इन आरोपों पर अपनी जिम्मेदारी से इनकार किया था.

कंपनी का कहना है कि ChatGPT को हिंसा करने के तरीके या उसकी योजना बनाने वाली मांगों को रोकने के लिए तैयार किया गया है. गंभीर खतरे के संकेत मिलने पर बातचीत की समीक्षा की जा सकती है. जरूरत पड़ने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भी संपर्क किया जा सकता है.

बेंगलुरु में भी सामने आया था ऐसा मामला

AI के इस्तेमाल से जुड़ा ऐसा मामला भारत में भी सामने आ चुका है. बेंगलुरु में एक व्यक्ति पर अपने पार्टनर के परिवार के तीन सदस्यों की हत्या का आरोप लगा था. जांचकर्ताओं के मुताबिक, उसने कई महीनों तक Google Gemini पर हत्या से जुड़े सवाल पूछे थे.

इन घटनाओं के बाद AI चैटबॉट के गलत इस्तेमाल को लेकर बहस तेज हुई है. हालांकि, किसी भी मामले में AI का इस्तेमाल सामने आना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि अपराध के लिए वही जिम्मेदार था. अमेरिका के इस मामले में भी जांच एजेंसियां अभी पूरी घटना की कड़ियां जोड़ रही हैं.



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