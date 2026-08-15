scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिका में भारतीय मूल के युवक की खौफनाक AI साजिश, मां-भाई का किया मर्डर

अमेरिका में 17 वर्षीय भारतीय मूल के युवक पर मां-भाई की हत्या का आरोप लगा है. जांच में ChatGPT पर हिंसक विचारों की पड़ताल का भी खुलासा हुआ है.

Advertisement
X
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स तकनीक. (Representative Photo: Reuters)
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स तकनीक. (Representative Photo: Reuters)

अमेरिका के मैसाचुसेट्स से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 17 साल के भारतीय मूल के युवक पर अपनी मां और 14 साल के छोटे भाई की हत्या का आरोप लगा है. पुलिस के मुताबिक, दोनों के शव उनके घर से मिले. जांच के दौरान आरोपी की ChatGPT से हुई बातचीत भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि उसने परिवार की हत्या से जुड़े हिंसक विचारों को लेकर AI चैटबॉट का इस्तेमाल किया था. फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और मामले की जांच जारी है.

मामला मैसाचुसेट्स के एक्टन इलाके का है. आरोपी की पहचान अर्जुन अरविंद के तौर पर हुई है. उस पर अपनी 45 वर्षीय मां सुधा वेंकटेशन और 14 वर्षीय भाई सिद्धार्थ अरविंद की हत्या के दो मामले दर्ज किए गए हैं.

घटना का पता तब चला, जब एक ट्यूटर शाम करीब 6:30 बजे पढ़ाने के लिए घर पहुंची. काफी कोशिश के बाद भी दरवाजा नहीं खुला. उसने अरविंद के पिता से संपर्क किया. पिता भी परिवार से बात नहीं कर पा रहे थे. इसके बाद पुलिस को घर की जांच के लिए बुलाया गया. पुलिस पहुंची तो दोनों मां-भाई मृत मिले. मां का शव बेसमेंट में था, जबकि भाई का शव पहली मंजिल पर मिला. अधिकारियों के मुताबिक, दोनों के शरीर पर चोट के निशान थे. हालांकि, मौत की सही वजह अभी मेडिकल जांच के बाद ही साफ होगी. यह भी पता लगाया जा रहा है कि हत्या में किस हथियार का इस्तेमाल हुआ.

सम्बंधित ख़बरें

USS Abraham Lincoln
'सैनिकों को खाना नसीब नहीं...' US के युद्धपोत लिंकन को ईरान ने दी ऐसी चोट
duniya aajtak news
रूस के विदेश मंत्री ने US पर क्या लगाया आरोप? देखें दुनिया आजतक
ईरान पर अमेरिका के नए आर्थिक दबाव से बढ़ा संकट (Photo: AFP)
हमले, नाकाबंदी, महंगा तेल... होर्मुज संकट दुनिया को मंदी की ओर धकेल रहा?
pew survey reveals global views of india
दुनिया में कैसी है भारत की छवि? प्यू सर्वे का बड़ा खुलासा
uae accuses iran of drone
होर्मुज में यूएई के जहाजों पर हमला, मची भारी अफरा-तफरी!
Advertisement

AI को लेकर फिर उठे सवाल

इस घटना ने एक बार फिर AI चैटबॉट के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. हिंसा से जुड़े मामलों में AI के इस्तेमाल का यह अकेला मामला नहीं है. अमेरिका के फ्लोरिडा में भी 2025 की एक यूनिवर्सिटी शूटिंग के बाद OpenAI के खिलाफ जांच शुरू हुई थी. अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि संदिग्ध ने ChatGPT पर हथियारों और हमले से जुड़ी जानकारी तलाशने की कोशिश की थी. OpenAI ने इन आरोपों पर अपनी जिम्मेदारी से इनकार किया था.

कंपनी का कहना है कि ChatGPT को हिंसा करने के तरीके या उसकी योजना बनाने वाली मांगों को रोकने के लिए तैयार किया गया है. गंभीर खतरे के संकेत मिलने पर बातचीत की समीक्षा की जा सकती है. जरूरत पड़ने पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों से भी संपर्क किया जा सकता है.

बेंगलुरु में भी सामने आया था ऐसा मामला

AI के इस्तेमाल से जुड़ा ऐसा मामला भारत में भी सामने आ चुका है. बेंगलुरु में एक व्यक्ति पर अपने पार्टनर के परिवार के तीन सदस्यों की हत्या का आरोप लगा था. जांचकर्ताओं के मुताबिक, उसने कई महीनों तक Google Gemini पर हत्या से जुड़े सवाल पूछे थे.

इन घटनाओं के बाद AI चैटबॉट के गलत इस्तेमाल को लेकर बहस तेज हुई है. हालांकि, किसी भी मामले में AI का इस्तेमाल सामने आना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि अपराध के लिए वही जिम्मेदार था. अमेरिका के इस मामले में भी जांच एजेंसियां अभी पूरी घटना की कड़ियां जोड़ रही हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'केंद्र के सहयोग से मिल रहा दिल्ली को लाभ', स्वतंत्रता दिवस पर बोलीं CM रेखा गुप्ता |
    ओडिशा: झंडे का स्टैंड लगाते समय हादसा, करंट की चपेट में आने से टीचर की मौत… 3 छात्र घायल |
    'सैनिकों को खाना ही नहीं मिल रहा...' अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को ईरान ने दी ऐसी गहरी चोट |
    रोहित शर्मा का संन्यास भूल जाइए! अगले महीने वनडे में फिर मचाएंगे तबाही, अब इस टीम से होगा सामना? |
    ₹1 करोड़ की नौकरी ठुकरा दी! Gen-Z ने बताई वजह, सुनकर लोग बोले- ऐसा भी होता है? |
    How to Make Tiranga Puri: लंच में आलू की सब्जी के साथ बनाएं फूली-फूली 'तिरंगा पूड़ी', इस ट्रिक से बनेगी एकदम क्रिस्पी, मजे से खाएंगे बच्चे! |
    लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने युवाओं के लिए की बड़ी घोषणा |
    'कंप्रोमाइज करना होगा तभी...', काम के बदले हुई भद्दी डिमांड, भावुक हुई करोड़पति यूट्यूबर की पत्नी |
    भारत का 2047 तक सैकड़ा गिगावॉट न्यूक्लियर पावर पाने का लक्ष्य |
    'भारत ने पिछले 12 सालों में तेज गति से प्रगति की', बोले PM मोदी
    Advertisement