' मुंबई में 400 मीटर दूर छोड़ने के लिए 18 हजार', विदेशी महिला ने बताया ड्राइवर ने कैसे ठगा?

सोशल मीडिया पर कई बार कुछ ऐसे पोस्ट या वीडियो वायरल होते हैं, जो नई बहस को जन्म देते हैं. ऐसा ही एक पोस्ट आग की तरह फैल रहा है जिसमें एक कैब ड्राइवर ने 400 मीटर दूरी के लिए महिला से 18 हजार रुपये ऐंठ लिए हैं. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विदेश से आई महिला को कैब करना बहुत महंगा पड़ गया है.
सहार पुलिस ने इस मामले में टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. इसपर करीब 200 डॉलर के ठगी का आरोप है.
पोस्ट कर बताया
पुलिस ने बताया कि महिला ने मुंबई एयरपोर्ट के पास मौजूद एक पांच सितारा होटल तक जाने के लिए टैक्सी बुक की थी, जो केवल 400 मीटर की दूरी पर थी. महिला ने ड्राइवर पर आरोप लगाया कि सीधे होटल ले जाने के बजाय ड्राइवर ने उसे अंधेरी (पूर्व) इलाके में करीब 20 मिनट तक इधर-उधर घुमाया. इसके बाद उसी इलाके में वापस लाकर उसे होटल पर छोड़ा और बदले में 18,000 रुपये वसूल लिए.
अनजान जगह ले जाकर मांगे पैसे
यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी आपबीती शेयर की. उन्होंने पोस्ट कर बताया कि ड्राइवर और उसके साथी उसे पहले एक अज्ञात लोकेशन पर ले गए और फिर उससे पैसे की मांग की और होटल छोड़ा, जो एयरपोर्ट के बेहद पास था. महिला के इस पोस्ट के बाद यूजर्स ने प्रतिक्रिया साझा की है.
यूजर्स शेयर की राय
इस पोस्ट को एक्स के @ArgentinaAriano अकाउंट से पोस्ट किया गया है. एक यूजर ने लिखा कि भारत में आपका स्वागत है. आपका ट्रेनिंग और आपका अनुभव अभी शुरू हुआ है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि कृपया भारत में गूगल मैप्स और भरोसेमंद टैक्सी सेवाओं का उपयोग करें.