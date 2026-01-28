23 साल से एयर इंडिया प्लेन उड़ा रहे पायलट ने भरी 'आखिरी उड़ान' , शेयर किया इमोशनल वीडियो

एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक वरिष्ठ पायलट के रिटायरमेंट के दिन के लास्ट उड़ान का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रहा है. 23 साल आसमान में सेवा देने के बाद जब कैप्टन ओम ने अपनी अंतिम उड़ान भरी, तो परिवार, साथियों और जहाज से जुड़ी उनकी यादों ने इस लम्हे को बेहद खास बना दिया. इस वीडियो को खुद कैप्टन ओम की बेटी और उन्होंने नैरेट किया है, जिससे यह और भी दिल छू लेने वाला बन गया है.

माता-पिता का आशीर्वाद लेकर शुरू हुई आखिरी ड्यूटी

वीडियो की शुरुआत में कैप्टन ओम अपने माता-पिता से आशीर्वाद लेते दिखते हैं. बेटी की आवाज़ सुनाई देती है कि आखिर वह दिन आ ही गया. 23 साल पहले शुरू हुआ सपना अब अपने मुकाम पर है. कैप्टन ओम बताते हैं कि पायलट बनने से पहले ही दो साल तक उन्हें ट्रेनिंग में लग गए थे, जिसके बाद उन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ लंबा सफर तय किया. वह कहते हैं कि मैं एक्सप्रेस का बहुत आभारी हूं, जिसने मुझे उड़ने का मौका दिया.

एयरपोर्ट पर फूल, केक और साथियों का प्यार

जब वह आखिरी बार ड्यूटी पर पहुंचे, सहकर्मियों ने उन्हें फूल और केक देकर भावुक विदाई दी. सभी उन्हें सिर्फ एक पायलट नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा मानते थे. फ्लाइट में चढ़ते ही उन्होंने यात्रियों से खास घोषणा की. उन्होंने कहा कि आज की उड़ान मेरे लिए सबसे खास है. पहली बार मेरी पत्नी और बेटी मेरे साथ यात्रा कर रही हैं… और आज मेरी आखिरी उड़ान भी है. उन्होंने यात्रियों को आश्वस्त करते हुए जोड़ा कि चिंता न करें, आप सुरक्षित हाथों में हैं. मेरे पास 23 साल का अनुभव है.

देखें वायरल वीडियो

करियर की उपलब्धियों पर कैप्टन ओम का गर्व

वीडियो के एक हिस्से में कैप्टन ओम बताते हैं कि कैसे वह फर्स्ट ऑफिसर से कैप्टन बने, फिर चेक पायलट, इंस्ट्रक्टर और एग्ज़ामिनर तक का सफर तय किया. वह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने अपने करियर में सबकुछ कर लिया. मैं बहुत संतुष्ट हूं. उन्होंने यह भी बताया कि वे हज़ारों पायलटों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और कई नेतृत्व भूमिकाओं में काम किया है.

एयरक्राफ्ट को चूमकर अलविदा

वीडियो के अंत में कैप्टन ओम अपने विमान को चूमकर विदाई देते हैं. कैप्शन में उन्होंने अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए लिखा कि वह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा-स्त्रोत, सबसे अच्छे पायलट और सबसे अच्छे इंसान थे.

