Suresh Raina Vacation Photos: टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रहे और अपनी फील्ड‍िंग के बूते मैच पलटने वाले सुरेश रैना ने 27 नवंबर को अपना 40वां जन्मदिन मनाया. अपने इस बर्थडे को खास बनाने के लिए वो अपनी पत्नी प्रियंका चौधरी के साथ कर्नाटक की एक खूबसूरत लोकेशन पर पहुंचे, जहां से उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिनमें वह पत्नी के साथ सुकून भरे पल बिताते नजर आ रहे हैं.

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इन फोटोज में कपल का कैजुअल अंदाज और आसपास की खूबसूरत लोकेशन लोगों का ध्यान खींच रही है. अगर आपको भी घूमने का शौक है और आप अपनी फैमिली या पार्टनर के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस हिल स्टेशन को अपनी बकेट लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

पत्नी संग कैजुअल लुक में दिखे सुरेश रैना

सुरेश रैना वेकेशन के दौरान काफी कूल और कंफर्टेबल लुक में नजर आए. उन्होंने व्हाइट कलर की ओवरसाइज टी-शर्ट पहनी, जिसके साथ ब्लैक पैंट कैरी की. आंखों पर ब्लैक सनग्लासेस और हल्की दाढ़ी उनके लुक को और स्मार्ट बना रही है.

वहीं उनकी पत्नी प्रियंका रैना भी अपने सिंपल लेकिन स्टाइलिश अंदाज से ध्यान खींच रही हैं. उन्होंने हल्के ग्रे और ग्रीन शेड वाली ओवरसाइज शर्ट पहनी है. इसके साथ उन्होंने सनग्लासेस और मिनिमल एक्सेसरीज कैरी की हैं. उनका यह लुक वेकेशन के लिए काफी कंफर्टेबल और एलिगेंट नजर आ रहा है.

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कूर्ग के मदिकेरी पहुंचे सुरेश-प्रियंका

सामने आई फोटोज में एक तस्वीर में प्रियंका टेबल पर बैठी हैं और सुरेश उनके पीछे खड़े होकर पोज दे रहे हैं. वहीं दूसरी फोटो में दोनों साथ खड़े होकर कैमरे के लिए पोज देते दिख रहे हैं. इन तस्वीरों में कपल के पीछे हरे-भरे लॉन, खूबसूरत पेड़-पौधे और कॉटेज नजर आ रहे हैं. आसपास का शांत और हरियाली से भरा माहौल इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा रहा है.

सुरेश रैना अपने बर्थडे के मौके पर परिवार के साथ कूर्ग के मदिकेरी पहुंचे हैं. यहां उन्होंने प्रसिद्ध ओंकारेश्वर मंदिर में भी दर्शन किए थे. अब वो इस शानदार लोकेशन का मॉर्निग व्यू एन्जॉय करते दिख रहे हैं.

कहां है मदिकेरी और क्यों है इतनी खास?

मदिकेरी कर्नाटक के कूर्ग जिले का प्रमुख शहर और प्रशासनिक मुख्यालय है, इसे पहले मरकारा के नाम से भी जाना जाता था. यह जगह पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच बसी हुई है. यहां दूर-दूर तक फैले कॉफी के बागान, घने जंगल, झरने और खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलते हैं. शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन शांति से बिताने के लिए यह जगह काफी पसंद की जाती है.

भारत का स्कॉटलैंड कहलाता है कुर्ग

कूर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, यहां का मौसम, पहाड़ियों से घिरे नजारे और हरियाली पर्यटकों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं. खास बात यह है कि यहां आप प्राकृतिक खूबसूरती के साथ स्थानीय संस्कृति और साउथ इंडियन फूड का मजा ले सकते हैं.

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कूर्ग में घूमने की ये जगहें हैं खास

अगर आप भी कूर्ग घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहां कई खूबसूरत जगहें एक्सप्लोर कर सकते हैं.

एबी फॉल्स: मदिकेरी से करीब 8 से 9 किलोमीटर दूर स्थित यह झरना कूर्ग के पॉपुलर पर्यटन स्थलों में शामिल है. चारों तरफ कॉफी के बागानों और हरियाली से घिरा यह झरना देखने में बेहद खूबसूरत लगता है.

राजा सीट: यह मदिकेरी की मशहूर जगहों में से एक है. यहां से पहाड़ियों और हरी-भरी घाटियों का शानदार नजारा दिखाई देता है. सनसेट के समय यहां का नजारा काफी खूबसूरत होता है.

मंडलपट्टी व्यूपॉइंट: अगर आपको पहाड़ों और खूबसूरत वादियों को देखना पसंद है तो यह जगह जरूर एक्सप्लोर करें. यहां से पश्चिमी घाट की पहाड़ियों और घाटियों का शानदार नजारा देखने को मिलता है.

ओंकारेश्वर मंदिर: भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर मदिकेरी के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है. इसकी वास्तुकला भी लोगों को काफी अट्रैक्ट करती है.

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