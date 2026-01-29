सता रहा WhatsApp हैकिंग का खतरा! एक बटन ऑन करें और हो जाएं टेंशन फ्री

इंस्टैंट मैसंजिग WhatsApp ने एक बड़ा ऐलान किया है और यूजर्स को स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स का नया ऑप्शन मिलेगा. इस न्यू फीचर की मदद से हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स से छुटकारा मिलेगा. एक क्लिक के साथ ही कई रेस्ट्रिक्शन लागू हो जाएंगे. यह अपडेट iOS ओैर Android यूजर्स दोनों के लिए है.

WhatsApp का स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स मोड एक न्यू ऑप्शनल सिक्योरिटी मोड है, जिसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि एक यूजर्स खुद कैसे WhatsApp को सेफ रख सकते हैं. WhatsApp के अपकमिंग फीचर को ट्रैक करने वाली वेबसाइट WAbetainfo ने इसकी जानकारी शेयर की है.

ढेरों रेस्ट्रिक्शन फीचर ऑन होते हैं

स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग्स मोड को इनेबल करने के बाद WhatsApp पर ऑटोमेटिक ढेरों रेस्ट्रिक्शन प्राइवेसी कंट्रोल्स ऑन हो जाते हैं. मीडिया फाइल्स, OTP और माइक आदि का एक्सेस बंद हो जाता है. इसके लिए अलग-अलग सेटिंग्स को ऑन करने की जरूरत नहीं है.

WhatsApp पर नया फीचर कैसे ऑन करें ?

WhatsApp के इस लेटेस्ट फीचर को ऑन करने के लिए सेटिंग्स में जाना होगा. फिर प्राइवेसी और उसके बाद एडवांस्ड और फिर यूजर को Strict Account Settings को ऑन करने होगा.

प्राइमरी डिवाइस से ऑन कर सकते हैं सेटिंग

इस फीचर को सिर्फ प्राइमरी डिवाइस से ही ऑन किया जा सकता है. इसके लिए डेस्कटॉप वेब और ऐप का यूज नहीं करना होगा. सभी यूजर्स के पास ये फीचर जल्द ही आ जाएगा.

लंबे समय से कई यूजर्स कर रहे थे मांग

इस फीचर की मांग लंबे से हो रही थी क्योंकि बहुत से यूजर्स को साइबर अटैक और साइबर क्रिमिनल्स का बार-बार सामना करना पड़ रहा था. यूजर्स अपने WhatsApp और डिवाइस को सेफ रखने के लिए इस सेटिंग्स का यूज कर सकते हैं.

