स्मार्टफोन का खेल खत्म कर सकता है Apple का छोटू गैजेट, मिलेगा कैमरा, माइक और बहुत कुछ

Apple AI PIN जल्द ही मार्केट में नजर आएगी, जिसमें दो कैमरे, तीन माइक और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह अगले साल लॉन्च होगा. इसका साइज Apple Air Tag के जैसा होगा. आइए AI PIN के बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Apple Airtag के साइज में आएगा AI PIN. (Photo: PEXELS)
Apple एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें कैमरा, माइक और बैटरी भी होगी. यह AirTag के साइज का वियरेबल प्रोडक्ट होगा, जिसका साइज 10 रुपये के सिक्के के बराबर है. ये जानकारी द इंफोर्मेशन ने दी है. इस डिवाइस को कंपनी ऐसे डिजाइन कर रही है कि आने वाले दिनों में ये स्मार्टफोन के विकल्प के रूप में सामने आ सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, अपकमिंग AI वियरेबल प्रोडक्ट को एल्यूमिनियम और ग्लास से तैयार किया जाएगा. साथ ही इसमें AI सपोर्ट होगा. यह इंडिविजुअल काम कर सकेगा. हालांकि अभी तक कंपनी ने इस  डिटेल्स को कंफर्म नहीं किया है. 

AI PIN में होगा कैमरा और बहुत कुछ 

रिपोर्ट के मुताबिक, Apple वियरेबल AI PIN में कैमरा और कई सेंसर होंगे. इसमें एक स्टैंडर्ड लेंस, दूसरा वाइड एंगल लेंस दिया जाएगा. इसमें एक स्पीकर, एक फिजिकल बटन दिया जाएगा. इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: Blackberry जैसा हुआ हाल! इस कंपनी ने क्यों बंद कर दिया स्मार्टफोन बिजनेस

Apple AI PIN कब लॉन्च होगा? 

Apple AI वियरेबल अभी डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेज में है. यह साल 2027 में लॉन्च हो सकता है. आने वाले दिनों में इसको लेकर और डिटेल्स सामने आने की संभावना है. 

Apple AirTag क्या है? 

Apple AirTag, एक लोकेशन फाइंडर डिवाइस है. इसको Find My App के जरिए सेटअप किया जाता है और खोजा जाता है. भारत समेत दुनियाभर में ये मौजूद है. कई लोगों ने अपने चोरी हुए बैक और बाइक को खोज निकाला है. इसकी बैटरी पूरे एक साल तक का बैकअप देती है. ऐपल स्टोर पर Apple AirTag की कीमत 2,999 रुपये है.

यह भी पढ़ें: भूल जाएंगे चार्ज करना! आ रहा सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन 

आने वाले दिनों में अपग्रेड Siri होगा अनवील 

AI और Siri को बेहतर करने के लिए Apple अब गूगल के साथ काम कर रहा है. इससे आने वाले दिनों में अपग्रेडेड Siri को अनवील किया जाएगा, जो ऐपल का वॉयस असिस्टेंट है और आने वाले दिनों में इसमें कई एडवांस्ड फीचर होंगे. 

