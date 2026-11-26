स्मार्टफोन हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है, वह हमेशा हमारे साथ रहता है. घर, ऑफिस, सफर, मैसेज और बैंकिंग और यहां तक की बेडरूम तक में. ऐसे में स्मार्टफोन के अंदर सेंसटिव डिटेल्स और प्राइवेट वीडियो तक होते हैं. स्मार्टफोन के खतरे को लेकर कर्नल हुन्नी बख्शी (रिटायर्ड) ने वॉर्निंग दी है.

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भारतीय सेना की इंटेलीजेंस के पूर्व अधिकारी हुन्नी बख्शी ने स्मार्टफोन असल में एक बग की तरह बताया है. स्मार्टफोन को अक्सर लोग साथ में लेकर घूमते हैं. ऐसे में फोन में सेंसटिव डेटा लीक हो जाता है और गलत हाथों में पहुंच सकता है. कई बार प्राइवेट वीडियो पोर्न हब तक पहुंच जाते हैं.

प्राइवेट वीडियो कैसे पोर्न वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं?

कर्नल बख्शी ने प्राइवेट वीडियो लीक होने के बारे में बताते हुए समझाया कि इंटरनेट पर वायरल होने वाले कई प्राइवेट वीडियो किसी प्रोफेशनल प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं होते हैं. बल्कि कपल्स के बीच निजी तौर पर बनाए गए वीडियो होते हैं, जिन्हें हैकर्स चोरी कर लेते हैं.

5 परसेंट तक होममेड होते हैं पोर्न वीडियो- पूर्व सेना अधिकारी

कर्नल बख्सी ने वीडियो में बताया है कि ऐसे लीक वीडियो करीब 75 परसेंट तक होम मेड होते हैं. ऐसे में उन्होंने बताया कि जो वीडियो किसी कपल ने अपने इस्तेमाल के लिए फोन की मीडिया फाइल्स में रखा था, वह कैसे पोर्नहब जैसी वेबसाइट तक पहुंच जाता है.

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उन्होंने आगे बताया है कि स्मार्टफोन में मौजूद सिर्फ तस्वीरें और वीडियो ही नहीं होते हैं. यहां हमारी कई संवेदनशील जानकारियां भी स्टोर होती हैं. इनमें पर्सनल मैसेज, लोकेशन डेटा और दूसरी पर्सनल डिटेल्स शामिल होती हैं.

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अगर कोई स्मार्टफोन की डिजिटल सिक्योरिटी को नजर अंदाज करता है या उस कंटेंट को बिना सुरक्षा सावधानी बरतते हुए उसे कहीं शेयर किया जातरा है, तो उसके लीक होने का खतरा बढ़ जाता है.

डिजिटल सुरक्षा में कहां होती है चूक

बख्शी ने बताया है कि आजकल लोग फोटो, वीडिोय शेयर करने, फाइल डाउनलोड करने, ऐप इस्तेमाल करने और ऑनलाइन बातचीत के लिए स्मार्टफोन पर पूरी तरह से निर्भर हैं. कई बार लोग बिना ज्यादा सोचे-समझें ऐप को परमिशन दे देते हैं और कई बार तो लिंक आदि पर भी क्लिक कर देते हैं. अनजान लिंक पर क्लिक करना और प्राइवेट फाइलों को शेयर करना डिजिटल लाइफ को जोखिम में डाल सकता है.

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स्मार्टफोन को सिर्फ एक गैजेट की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए. यह प्राइवेट वीडियो लीक करने से लेकर बैंक खाता तक खाली कर सकता है.



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