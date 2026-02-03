scorecardresearch
 
India-US डील से क्या भारत बनेगा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह

India-US Deal: अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ा ऐलान हुआ है. अमेरिका ने भारत पर लगने वाले टैरिफ को 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने का ऐलान कर दिया है. पिछले साल अमेरिका ने इस टैरिफ को बढ़ा दिया था. अमेरिका और भारत के बीच स्मार्टफोन एक्सपोर्ट पिछले साल रिकॉर्ड स्तर पर था. आइए जानते हैं इस डील का क्या असर होगा.

भारत में पिछले साल अमेरिका में रिकॉर्ड स्मार्टफोन एक्सपोर्ट किया है. (Photo: ITG)
अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर लगाए टैरिफ को घटा दिया है. सोमवार को ट्रंप ने टैरिफ कट का ऐलान किया है. भारत पर टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है, जो पहले 25 फीसदी था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस टैरिफ कट का ऐलान करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया है.

भारत में ना सिर्फ टैरिफ को अमेरिका ने कम किया है, बल्कि कई देशों के मुकाबले घटाया है. यानी दूसरे देशों के मुकाबले भारत से एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर टैरिफ कम होगा. इसका असर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पर भी होगा. 

पिछले साल अमेरिका ने दिया था झटका

पिछले कुछ सालों में भारत, चीन के बाद एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफक्चरिंग हब बना है. ऐसे में जब पिछले साल भारत पर अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान हुआ, तो ये एक बड़ा झटका साबित हुआ. ऐपल, सैमसंग समेत कई बड़ी स्मार्टफोन कंपनियां भारत में अपने फोन्स को मैन्युफैक्चर करती हैं. 

India-EU Deal का असर! Volkswagen का बड़ा प्लान

अमेरिकी राष्ट्रपति पिछले साल तमाम कंपनियों पर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करने का दबाव बनाते रहे. हालांकि, ऐपल को भारत से एक्सपोर्ट होने वाले स्मार्टफोन्स पर छूट भी दी गई थी. लेकिन ट्रंप इन ऐपल पर लगातार दबाव भी बना रहे थे.

चीन और वियतनाम से भी कम हुआ टैरिफ

इसकी वजह से मार्केट में एक अनिश्चितता बनी हुई थी. अब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाकर 18 फीसदी करने का ऐलान किया है. भारत पर लगा ये टैरिफ वियतनाम से भी कम है, जो एक और प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है. वियतनाम पर 20 फीसदी टैरिफ है. वहीं चीन पर अमेरिका ने 37 परसेंट टैरिफ लगा रखा है. भारत में टैरिफ सबसे कम है.

पिछले साल रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है

ऐसे में भारतीय बाजार में इलेट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करने और उन्हें अमेरिका एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों की एक बड़ी चुनौती खत्म हो गई है. भारतीय बाजार से अमेरिका में बड़ी संख्या में स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट होते हैं. वैश्विक चुनौतियों के बाद भी पिछले साल अक्टूबर में भारत से अमेरिका में स्मार्टफोन्स का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ था. 

अक्टूबर 2025 में 1.47 अरब डॉलर के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हुए थे. साल 2024 में ये आंकड़ा 0.46 अरब डॉलर का था. पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर तक में भारत से अमेरिकी बाजार में 10.78 अरब डॉलर के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हुए थे. ये आंकड़े तब के हैं जब मार्केट में टैरिफ को लेकर अनिश्चितता थी. अब जब टैरिफ के बादल छट रहे हैं, तो स्थिति और बेहतर होने की उम्मीद है.

---- समाप्त ----
