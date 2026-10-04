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How To Buy Best Chimney : बड़े काम की है चिमनी, ऐसे खरीदें सस्ती और बेस्ट, इतने से कीमत शुरू

How To Buy Best Chimney : घर के किचन के लिए सस्ती और बेस्ट चिम्नी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए. मार्केट में किचन चिम्नी की कीमत 3999 रुपये से शुरू है.

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मार्केट में किचन चिम्नी 3,999 रुपये से शुरू होती है. (Photo: Unsplash)
मार्केट में किचन चिम्नी 3,999 रुपये से शुरू होती है. (Photo: Unsplash)

सर्दियां शुरू होने वाली हैं और आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है. ऐसे में बहुत से लोग एयर प्यूरिफायर आदि पर खर्च करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रिक चिम्नी भी आपके घर की हवा को साफ रखने में मददगार साबित हो सकती है. 

इलेक्ट्रिक चिम्नी आपके घर के किचन से मौजूद ना सिर्फ धुएं आदि को बाहर निकालता है, बल्कि ये छौंका आदि लगाने के बाद उसकी बदबू को बाहर निकालने का काम भी करती है. 

इलेक्ट्रिक चिम्नी के बाजार में ढेरों ऑप्शन मौजूद हैं, जो पुराने और मॉडर्न घरों में आसानी से इंस्टॉल हो जाती हैं. इन्हें ऑनलाइन मार्केट और स्थानीय मार्केट से खरीदा जा सकता है, जिसकी शुरुआती कीमत 3,999 रुपये है. 

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कैसे खरीदें बेस्ट किचन चिम्नी

बहुत से लोग जल्दबाजी में गलत इलेक्ट्रिक चिम्नी का चुनाव कर लेते हैं. आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चिम्नी खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखें. 

इलेक्ट्रिक किचन चिम्नी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ डिजाइन से इंफ्लुएंस होकर ना खरीदें. चिम्नी खरीदते समय 5 बातों का ध्यान रखें, उनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

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सक्शन पावर देखें 

इलेक्ट्रिक किचन चिम्नी खरीदते समय उसकी सक्शन पावर का ध्यान रखें. 1000–1500 m³/hr की सक्शन पावर एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है. ये आसानी से धुएं आदि को बाहर निकाल सकेगी. 

गैस चूल्हे के हिसाब से खरीदें सही साइज 

चिम्नी कई साइज में आती हैं और अक्सर लोग गलत साइज खरीद लेते हैं. चिम्नी खरीदते समय गैल चूल्हे या इंडक्शन से बर्नर का ध्यान रखें. 2 बर्नर वाला गैस चूल्हा है तो 60 cm वाली चिम्नी को खरीदें, वहीं अगर 3-4 बर्नर वाला चूल्हा हो तो 90Cm वाली चिम्नी को चुनें. 

यह भी पढ़ें: iPhone नहीं ये खास तरह का स्मार्टफोन यूज करते हुए दिखे Meta CEO मार्क जकरबर्ग, जानिए क्या है कीमत-फीचर्स

ऑटो क्लीन फीचर लें या नहीं? 

इलेक्ट्रिक चिम्नी खरीदते समय ऑटो क्लीन फीचर लेना चाहिए या नहीं, उसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. ऑटो क्लीन फीचर असल में चिम्नी के अंदर जमे तेल को साफ करता है और मेंटेनेंस को आसान बनाता है. ऐसे में आप ऑटो क्लीन फीचर वाली चिम्नी को खरीदें. 

चिम्नी में कौन सा फिल्टर होना चाहिए? 

न्यू चिम्नी को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आमतौर पर भारतीय घरों के किचन के लिए Baffle Filter एक बेस्ट ऑप्शन साबित होगा. यह फिल्टर तेल और मसाले वाले धुएं को बेहतर तरीके से संभालता है और उसका बाहर निकालता है. 

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आवाज का ध्यान रखें 

इलेक्ट्रिक चिम्नी खरीदते समय उससे होने वाली आवाज का ध्यान रखें. अक्सर चिम्नी के अंदर लगी मोटर तेज आवाज कर सकती है. ऐसे में घर के अंदर रहने वाले लोगों और किचन में काम करने वाले लोगों के लिए मु्श्किल हो सकती है.

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