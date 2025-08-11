Google Pixel 10 में नहीं मिलेगी SIM Tray? ऐसे आएंगे मोबाइल में नेटवर्क, 20 अगस्त को है लॉन्चिंग

Google Pixel 10 सीरीज 20 अगस्त को लॉन्च होने जा जा रही है, जिसकी जानकारी खुद कंपनी कंफर्म कर चुकी है. ऑफिशियल लॉन्च से पहले एक नया लीक्स सामने आया है, जिसमें दावा किया है कि Pixel 10 में फिजिकल SIM Tray को हटाया जाएगा. हालांकि अगर फिजिकल सिम कार्ड ट्रे को हटाया जाता है तो इसमें e-SIM Card का सपोर्ट मिलेगा.

ये जानकारी जाने-माने टिप्स्टर Evan Blass ने X (पुराना नाम Twitter) पर पोस्ट करके दी है. हालांकि अभी तक कंपनी ने इसको लेकर ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है.

e-SIM का सपोर्ट मिलेगा

Google अपने अपकमिंग हैंडसेट से फिजिकल SIM Tray को हटाने की योजना बना रहा है, अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो इसमें यूजर्स को e-SIM का सपोर्ट मिलेगा. इसकी मदद से मोबाइल फोन नेटवर्क से कनेक्ट हो सकेगा.

e-SIM क्या होती है?

e-SIM (Embedded SIM) है, जो फिजिकल सिम कार्ड का एक डिजिटल रूप है. यह मोबाइल के मदरबोर्ड में पहले से एक चिप के रूप में लगी होती है. यहां यूजर्स को सिम प्रोफाइल (आपका मोबाइल नंबर, नेटवर्क सेटिंग्स आदि) सॉफ्टवेयर के जरिए डाउनलोड करना होता है. भारत में यह सर्विस आप QR कोड को स्कैन करके कंप्लीट कर पाएंगे.

Apple, Samsung भी देते हैं e-SIM सपोर्ट

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि Apple iPhone, Pixel, Samsung Galaxy, और कई स्मार्टवॉच जैसे Apple Watch में e-SIM सपोर्ट मिलता है. हालांकि भारत में सभी स्मार्टफोन में फिजिकल सिम का भी सपोर्ट दिया जाता है.

20 अगस्त को ये फोन होंगे लॉन्च

आने वाले दिनों में Google Pixel 10 सीरीज के तहत कई स्मार्टफोन लॉन्च होने जा रहे हैं. इसमें Pixel 10, Pixel 10 Pro,, Pixel 10 Pro XL और Google Pixel 10 Pro Fold के नाम शामिल हैं. इसके साथ ही वियरेबल प्रोडक्ट में Pixel Watch 4 को लॉन्च किया जाएगा.

