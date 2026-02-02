scorecardresearch
 
Budget 2026: न चीन की चाल चलेगी, न ट्रंप की धमकी... ऐसे भारत को डबल पावर देगा 'रेयर अर्थ कॉरिडोर'!

Budget 2026 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेयर अर्थ कॉरिडोर की जानकारी दी है. रेयर अर्थ कॉरिडोर की मदद से भारत चीन समेत दूसरे देशों पर निर्भरता को कम करेगा. आइए जानते हैं कि रेयर अर्थ क्या है और इसके कॉरिडोर से भारत को कैसे फायदा होगा. साथ ही यह कॉरिडोर चीन के लिए कैसे मुश्किलें खड़ी करेगा.

रेयर अर्थ कॉरिडोर से भारत को अनलिमिटेड फायदा. (File Photo)
Budget 2026 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेयर अर्थ कॉरिडोर का ऐलान किया. वित्त मंत्री ने बताया है कि मौजूदा ग्लोबल कंडिशन में सप्लाई चेन में कई रुकावटें आ रही हैं और भारत सप्लाई चेन पर खास ध्यान दे रहा है. इससे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए चीन पर निर्भरता कम होगी. रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हाइटेक इंडस्ट्री की रीड की हड्डी माना जाता है.

भारत के राज्य ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने पर काम होगा. इस कॉरिडोर का मकसद भारत में मजबूत रेयर अर्थ सप्लाई चेन को तैयार करना है.  

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि जहां न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन सिस्टम को बदल रही है. वहीं पानी,एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड में इजाफा हुआ है. 

सरकार एक कॉरिडोर की मदद से आयात पर डिपेंडेंसी कम करने और क्लीन मोबिलिटी व बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट देने के लिए ये कदम उठा रही है. 

यह भी पढ़ें: बजट 2026 में बड़ा ऐलान, भारत बनेगा ग्लोबल डेटा सेंटर हब, विदेशी टेक कंपनियों को मिलेगी टैक्स छूट

रेयर अर्थ क्या होता है? 

रेयर अर्थ, असल में मिनरल्स का एक ऐसा ग्रुप है, जिसका यूज एडवांस टेक्नोलॉजी और गैजेट में बड़े लेवल पर किया जा रहा है.  रेयर मिनरल्स की रिफाइनिंग के बाद उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल, एयर  टर्बाइन, स्मार्टफोन, रिन्यूएबल एनर्जी, सिक्योरिटी डिवाइस, एयरोस्पेस और डिफेंस और अन्य एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है. 

रेयर अर्थ कॉरिडोर का मकसद? 

रेयर अर्थ कॉरिडोर का मकसद देश के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग, प्रोसेसिंग और ट्रांस्पोर्टेसन के लिए एक स्पेशल नेटवर्क तैयार करना है. भारत में मौजूद सभी खनिज-संपन्न राज्यों को कनेक्ट करके सरकार सप्लाई चेन को बेहतर बनाना चाहती है. 

चीन रेयर अर्थ का सबसे बड़ा सप्लायर 

चीन, रेयर अर्थ का दुनियाभर में सबसे बड़ा सप्लायर है. कुछ समय पहले चीन ने रेयर अर्थ की सप्लाई को सीमित कर दिया था, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई पर दबाव बढ़ा है.  हालांकि अब एक्सपोर्ट दोबारा शुरू हुए हैं. मगर चीन के एक  झटके बाद भारत समेत दुनियाभर के कई देशों ने स्थानीय रेयर अर्थ को लेकर फोकस बढ़ा दिया है. 

रेयर अर्थ कॉरिडोर से भारत को क्या फायदा होगा? 

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक, रेयर अर्थ कॉरिडोर से भारत की प्रोडक्शन कैपिसिटी बढ़ेगी और दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी. इससे भारत में इनोवेशन और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. 

रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग 

रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने का प्रोसेस जानते हैं. इसमें सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे से रेयर अर्थ मिनिरल्स का पता लगाया जाता है. 

  • रेयर अर्थ मिनरल्स निकालने के लिए माइनिंग होती है. ये रेयर अर्थ मिनरल्स आमतौर पर पत्थरों के साथ मिले होते हैं.
  • इसके बाद पत्थरों को तोड़ा जाता है और पाउडर जैसा रूप बनाया जाता है. 
  • पाउडर में से मिट्टी को अलग की जाती है, जिसके लिए अलग-अलग टेक्नोलॉजी का यूज होता है. 
  • इसके बाद मिनरल्स को एक खास केमिकल सॉल्यूशन में घोला जाता है.
  • इससे रेयर अर्थ एलिमेंट्स अलग हो जाते हैं.
  • फिर अर्थ एलिमेंट्स को रिफाइन किया जाता है, जिससे एलिमेंट्स को हाई प्योरिटी में कन्वर्ट किया जाता है. 

कस्टम ड्यूटी और टैक्स में बदलाव 

बजट में सरकार ने हाई-एंड परमानेंट मैग्नेट्स के लिए यूज होने वाले मोनाजाइट पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को हटाने का प्रस्ताव दिया है. यह टैक्स अभी 2.5 परसेंट का है. साथ ही बीते नवंबर में  7,280 करोड़ रुपये की रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम लॉन्च की गई थी. बजट में ऐलान किया है कि रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी मशीनरी के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी पर राहत दी जाएगी.

---- समाप्त ----
