दिवाली सेल में Motorola का फोन 30 हजार रुपये सस्ता, 50MP कैमरा और दमदार बैटरी!

अगर आप दिवाली के त्योहार पर अपना फोन अपग्रेड करना चाहते हैं और किसी शानदार डील की तलाश में हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर चल रही Big Bang Diwali Sale में Motorola के फोन की कीमत पर 30 हजार रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है. ऐसे में अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह डील आपके काम आ सकती है. आइए जानते हैं इस ऑफर के बारे में और फोन में मिलने वाले फीचर्स के बारे में.

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किस फोन पर मिल रहा है ऑफर?

Motorola Edge 70 Pro फोन पर यह शानदार डील मिल रही है. फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल पेज पर इसकी MRP 69,999 रुपये दी गई है. लेकिन सेल के दौरान इसकी कीमत घटकर 39,999 रुपये हो गई है.

इसके अलावा, अगर आप मिलने वाले Wow Deal का फायदा उठाते हैं, तो इस फोन को 35,149 रुपये में खरीद सकते हैं. यानी फोन पर कुल 34,850 रुपये तक की बचत हो सकती है. आइए अब इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं.

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कैसा है फोन का डिस्प्ले?

किसी भी स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज उसका डिस्प्ले होता है. Motorola के इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच का Extreme AMOLED डिस्प्ले मिलता है. इसमें 1.5K रेजोल्यूशन दिया गया है. इसके साथ ही 144Hz का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, जिससे फोन चलाते समय स्क्रॉलिंग और गेमिंग का एक्सपीरियंस स्मूथ रहता है.

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कितनी बड़ी है बैटरी?

बैटरी की बात करें तो इस फोन में 6500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है. इसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है. कंपनी का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर फोन को 2 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है. यानी बैटरी बैकअप के मामले में भी यह फोन अच्छा विकल्प हो सकता है.

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दमदार कैमरा भी मिलता है

आज के समय में हर कोई अपने फोन से अच्छी क्वालिटी की फोटो और वीडियो लेना चाहता है. इसके लिए Motorola के इस फोन में 50MP + 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिससे डिटेल वाली तस्वीरें क्लिक की जा सकती हैं. वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा मिलता है.

कैसी है फोन की परफॉर्मेंस?

अगर आप मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए एक स्मूथ फोन खरीदना चाहते हैं, तो इसमें MediaTek Dimensity 8500 Extreme प्रोसेसर दिया गया है. यह प्रोसेसर रोजाना के काम, मल्टीटास्किंग और गेमिंग को आसानी से हैंडल कर सकता है.

अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में शानदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट पर चल रही सेल में इस डील को देख सकते हैं. खरीदने से पहले ऑफर की शर्तें और फाइनल कीमत जरूर चेक कर लें.

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