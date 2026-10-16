scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Gen Z के पास हर सवाल का जवाब, फिर भी क्या सीखने में पिछड़ रही है ये पीढ़ी?

अमेरिका ने स्कूलों में लैपटॉप और टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर खर्च किए, लेकिन क्या इससे बच्चों की सीखने की केपेबिलिटी पर असर पड़ा? फॉरच्यून की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जेन जी की याददाश्त, ध्यान लगाने और सोचने की केपेबिलिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. आखिर पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का बढ़ता यूज बच्चों के सीखने के तरीके को कैसे बदल रहा है?

Advertisement
X
क्या टेक्नोलॉजी ने किया जेन जी को कमजोर?
क्या टेक्नोलॉजी ने किया जेन जी को कमजोर?

आज जेन जी के पास किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बुक्स पलटने या घंटों लाइब्रेरी में बैठने की जरूरत नहीं है. फोन उठाइए, गूगल पर सर्च कीजिए या AI से पूछ लीजिए, जवाब कुछ ही सेकेंड में सामने आ जाता है. लेकिन इस आसानी के बीच एक सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन तक इतनी आसान पहुंच जेन जी को बेहतर तरीके से सीखने में हेल्प कर रही है या खुद सोचने की आदत को कम कर रही है?

फॉर्च्यून की एक रिपोर्ट में जेन जी की सीखने की केपेबिलिटी और पढ़ाई में टेक्नोलॉजी के बढ़ते यूज को लेकर इसी तरह की चिंता जताई गई है. रिपोर्ट में न्यूरोसाइंटिस्ट जेरेड कूनी होर्वाथ के विचारों का जिक्र है, जिन्होंने कहा कि जेन जी ने कुछ स्टैंडर्ड टेस्ट में अपने से पिछली पीढ़ी के मुकाबले कम स्कोर किया है.

जवाब मिलना और बात समझना अलग-अलग चीजें

सम्बंधित ख़बरें

जेन जी की तरह ट्रेंडी वर्ड्स बोलने के लिए क्या करें
Gen Z की तरह करना चाहते हैं बात? जानिए इन पॉपुलर शब्दों का मतलब
Gen z student side hustle blinkit gig worker
पढ़ाई के साथ डिलीवरी बॉय बना LLB स्टूडेंट, बताई पहले दिन की कमाई
बेहतर फ्यूचर के लिए क्या है जेन जी का फॉर्मूले
20s में ही Gen Z अपना ले ये आदतें, फिर नहीं पड़ेगा पछताना!
शादी से क्यों बच रही है जेन जी?
शादी करने में क्यों देरी कर रही है Gen Z? राज शमानी ने बताई वजह
student leader neha bora and rahul gandhi
राहुल गांधी ने NSUI की जगह नेहा बोरा को आगे क्यों रखा? कांग्रेस नेता ने बताया

जेन जी की डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी की बड़ी जगह है. कॉलेज का असाइनमेंट हो, किसी मुश्किल टॉपिक को समझना हो या प्रेजेंटेशन बनानी हो, डिजिटल टूल्स हर काम को आसान बना सकते हैं. लेकिन परेशानी तब हो सकती है, जब आसानी से जवाब मिल जाने को ही सीखना समझ लिया जाए.

उदाहरण के लिए, किसी सवाल का जवाब AI से लेकर असाइनमेंट पूरा करना आसान है. लेकिन अगर जवाब पढ़ने के बाद भी ये समझ न आए कि उसे कैसे निकाला गया, तो उस जानकारी का फायदा लिमिटेड रह जाता है. यानी काम पूरा हो गया, लेकिन जरूरी नहीं कि टॉपिक भी समझ आ गया हो.

Advertisement

यह भी पढ़ें: Gen Z Slangs: Gen Z की तरह करना चाहते हैं बात? जानिए इन पॉपुलर शब्दों का मतलब

क्या स्क्रीन पर पढ़ते टाइम ध्यान भटकता है?

लैपटॉप या फोन पर पढ़ाई करते टाइम सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, छोटे वीडियो और दूसरी वेबसाइट भी कुछ ही क्लिक की दूरी पर होती हैं. पढ़ाई के बीच बार-बार इनकी तरफ ध्यान जाने से किसी टॉपिक पर लंबे टाइम तक ध्यान लगाना मुश्किल हो सकता है.

यही वजह है कि पढ़ाई में टेक्नोलॉजी के यूज पर नए सिरे से चर्चा हो रही है. अमेरिका ने स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए थे. इसके बावजूद अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या टेक्नोलॉजी की सुविधाओं से बच्चों की सीखने की केपेबिलिटी में उतना सुधार हुआ, जितनी उम्मीद थी.

क्या जेन जी सच में कम स्मार्ट है?

कुछ टेस्ट में कम स्कोर करने का मतलब ये नहीं है कि पूरी जेन जी पीढ़ी कम बुद्धिमान है. किसी पीढ़ी की सीखने की क्षमता पर फैसला करने के लिए कई तरह के सबूत और दूसरे कारणों को देखना जरूरी है. टेक्नोलॉजी अपने आप में न अच्छी है, न बुरी. उसका असर इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है.

Advertisement

जेन जी के लिए असली चैलेंज जानकारी ढूंढना नहीं, बल्कि उसे समझना, याद रखना और जरूरत पड़ने पर खुद यूज करना है. क्योंकि इंटरनेट आपको जवाब दे सकता है, लेकिन उस जवाब को समझने और उस पर सोचने का काम आपको ही करना होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Tesla Roadster कार लॉन्च, ऐसे काम करती है रॉकेट टेक्नोलॉजी, हैरान कर देगा वीडियो |
    Papankusha Ekadashi 2026: अक्टूबर में इस दिन रखा जाएगा आखिरी एकादशी व्रत, जानें तिथि और विष्णु पूजा का शुभ समय |
    PM Modi से मिलने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने एयरपोर्ट पर पैपराजी को क्यों दी चेतावनी? |
    मानहानि केस में ध्रुव राठी की बढ़ीं मुश्किलें, घर पर साकेत कोर्ट का समन चस्पा |
    मटन मंडी में मिला दांत का कैप, ग्राहक ने पूछा तो कर्मचारी बोले- ये तो हड्डी है |
    महाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन, अनपैक्ड मसालों की बिक्री पर रोक, इथिलीन ऑक्साइड बैन |
    मां कात्यायनी की आराधना कर बोले सीएम योगी, सुरक्षा और प्रोत्साहन यूपी की पहचान |
    'हाइड्रोजन बम बता रहे थे, दिवाली का पटाखा भी साबित नहीं हुआ', राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह का वार |
    नवरात्र के दौरान सपा नेताओं की चिकन पार्टी! BJP ने तीखा हमला बोला |
    घर में पिता की लाश रखी थी, फैमिली प्रॉपर्टी के लिए लड़ रही थी... 3 दिन बाद हुए अंतिम संस्कार की कहानी
    Advertisement